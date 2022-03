Ο Charles Leclerc έκανε και πάλι τον καλύτερο χρόνο στα ανεπίσημα δοκιμαστικά

Επιμέλεια:Περικλής Χαλάτσης

Δύο ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά στις ελεύθερες δοκιμές της F1 στη Σαουδική Αραβία. Το πρώτο ήταν ότι δοκιμαστικά γίνονται για πρώτη φορά στην ιστορία μετά από τρομοκρατικό χτύπημα. Το δεύτερο ήταν τα οριακά περάσματα των πιλότων από τις τσιμεντένιες μπαριέρες. Αρκετές φορές οι ρόδες ακουμπούσαν στον τοίχο.

Για παράδειγμα ο Lando Norris χτύπησε με τον εμπρός δεξί τροχό του μία πινακίδα που εξείχε από τα τοιχώματα της πίστας. Η πινακίδα διαλύθηκε και βγήκε κόκκινη σημαία.Παρά τις διορθώσεις που έγιναν μετά τις υποδείξεις της FIA η πίστα εξακολουθεί να είναι δύσκολη γιατί οι ταχύτητες είναι υψηλές.

Ο Charles Leclerc και αυτή τη φορά ήταν ταχύτερος. Με χρόνο +0.116 πίσω του ήταν ο Max Verstappen και η μεγάλη έκπληξη ήταν η 3η θέση του Bottas που ανεβάζει διαρκώς όχι μόνο το ρυθμό του αλλά και το ηθικό της Alfa Romeo. Ο άλλοτε team mate του Hamilton αποδεικνύει τώρα ότι από τη στιγμή που δεν έχει τις παρεμβάσεις που είχε στην Mercedes μπορεί να πάει ακόμη καλύτερα.Έφερε την Alfa Romeo στην 3η θέση με μόλις +0.312 δέκατα απόσταση από τον Leclerc.

Η ομάδα της Ferrari έκανε το 1-4, της Red Bull το 2-4 και η ομάδα της AlphaTauri έκανε το 5-6. Απογοητευτική ήταν η Mercedes,η McLaren και η Williams. Οι οδηγοί αρκετές φορές διαμαρτυρήθηκαν ότι η πίστα γλιστράει από τη σκόνη ενώ υπήρχε και προβληματισμός για τις γόμες που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν.

Η πίστα Jeddah Corniche Circuit είναι η 2η μεγαλύτερη μετά το Spa. Έχει μήκος 6.174 χιλιόμετρα με 27 στροφές .Θεωρείται ότι είναι η πιο γρήγορη πίστα που γίνεται μέσα σε πόλη. Οι πιλότοι με τα 20 μονοθέσια θα κάνουν σε 50 γύρους 6.174 χιλιόμετρα. Η Pirelli ακόμη μια φορά επέλεξε γόμες από το μέσο της γκάμας: C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, C3 ως P Zero κίτρινη/μέση και C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Αυτή τη φορά όμως πρόκειται για τη νέα γενιά μονοθέσιων και ελαστικών Formula 1. Οι ομάδες για πρώτη φορά σε αγώνα φέτος θα χρησιμοποιήσουν στην Jeddah τη γόμα C4. Το 2021 νικητής στην Jeddah Corniche Circuit ήταν ο Hamilton.

Την ώρα που ο Leclerc βρισκόταν στη μεγάλη ευθεία στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής (25η Μαρτίου) σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη στις εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρίας Aramco στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, περίπου 10 χιλιόμετρα από την πόλη όπου βρίσκεται η πίστα Jeddah Corniche Circuit.

Ο Charles Leclerc είδε μπροστά του να γεμίζει ο ουρανός με καπνούς. Ωστόσο δεν σήκωσε το πόδι από το γκάζι γιατί πίσω του ακολουθούσαν άλλα μονοθέσια.Αμέσως βγήκαν οι σημαίες και τα μονοθέσια –όσα βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην πίστα- επέστρεψαν στα πίτς.

Οι οδηγοί ενημερώθηκαν για το τρομοκρατικό χτύπημα και λίγο μετά οι επικεφαλής των ομάδων, οι οδηγοί έκαναν σύσκεψη με την FIA με βασικό ερώτημα αν μετά το τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε σε μικρή απόσταση από την πίστα θα πρέπει να κάνουν το βράδυ τα ανεπίσημα δοκιμαστικά η όχι. Κάποιοι μάλιστα έθεσαν θέμα διεξαγωγής του αγώνα. Γιατί από τη στιγμή που σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση δεν έχουν ασφάλεια.

Ο Πρόεδρος της FIA μαζί με το επιτελείο του αφού πήραν από την πολιτική ηγεσία στην Τζέντα τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο ενημέρωσαν με τη σειρά τους πιλότους και τις ομάδες τους. Τελικά με καθυστέρηση 15 λεπτών ξεκίνησαν οι ανεπίσημες δοκιμαστικές.Αύριο (26 Μαρτίου) στις τέσσερις το απόγευμα θα γίνει το Practice 3 και στις επτά το απόγευμα θα γίνουν τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά όπου θα κρίνουν και τον Pole Man. Τα δοκιμαστικά του Σαββάτου μπορείτε να τα δείτε από την ΕΡΤ, την Cosmote TC (5) και την F1 TV Pro.

