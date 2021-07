O Lewis Hamilton πήρε εκδίκηση στην έδρα του και κέρδισε την Pole Position 

Επιμέλεια:Περικλής Χαλάτσης

Ήταν το πιο όμορφο δώρο που έκανε ο Hamilton στους συμπατριώτες του.Κέρδισε με διαφορά 0.172 του δευτερολέπτου τον Ολλανδό και ξεσήκωσε τους χιλιάδες Βρετανούς που είχαν γεμίσει τις κερκίδες.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της F1 κατατακτήριες χρονομετρημένες δοκιμές γίνονται την Παρασκευή και όχι το Σάββατο. Και μάλιστα στις 8 (ώρα Ελλάδος) το απόγευμα.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull Max Verstappen στο Q1 έδειξε ότι δεν θα χάσει.Ο Lewis Hamilton έκανε το δεύτερο χρόνο. Η Honda ήταν πιο γρήγορη. Οι Ferrari άργησαν να βγουν ωστόσο τόσο ο Carlos Sainz όσο και o Charles Leclerc ανεβάζουν διαρκώς ρυθμούς και ταυτόχρονα ανεβάζουν και το ηθικό της ομάδος. Στο τέλος του Q2 ήταν στην 8η και 9η θέση.

Την τελευταία στιγμή στο Q2 έγινε και η ανατροπή όπου ο Βρετανός κέρδισε τον Verstappen ενώ ο Bottas πέρασε τον Perez και βρέθηκε στην 3η θέση. Η πρώτη θέση του Hamilton στο Q2 ήταν μια καλή ανάσα για την Mercedes.

Λίγο πριν ξεκινήσει το Q3 που είναι και το καθοριστικό για την pole position του Sprint ο Hamilton γύρισε προς την μεριά των συμπατριωτών του και με το βλέμμα του ήταν σαν να τους έλεγε.

Μην ανησυχείτε!!!

Το είπε και το έκανε. Έκανε χρόνο 1.26.134 και κέρδισε τον Ολλανδό για +0.172 ενώ στην 3η θέση ήταν ο Bottas με διαφορά +0.414 του δευτερολέπτου.

Αύριο για πρώτη φορά θα δούμε Sprint 100 στη F1

Η πρόβα τζενεράλε ενός επιχειρήματος ,με ένα Sprint 100, που δεν έχει γίνει από όλους αποδεκτό, θα ξεκινήσει αύριο αργά το απόγευμα στην πίστα του Silverstone.

Η Formula 1 γράφει ιστορία στο Silverstone. Για πρώτη φορά θα έχουμε έναν αγώνα σπριντ το Σάββατο ο οποίος θα καθορίσει την σειρά εκκίνησης για την Κυριακή.

Το απόγευμα (Παρασκευή) είχαμε τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές και το βράδυ (για να βλέπει και η Αμερική) έγιναν οι κατατακτήριες δοκιμές.

Με το νέο σύστημα από τις χρονομετρημένες δοκιμές που έγιναν, κρίθηκε και η αυριανή σειρά στο Sprint 100. Ο νικητής του Sprint αύριο θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει πρώτος στο Silverston την Κυριακή.

Όποιος πάει καλά, δεν έχει καμιά άσχημη στιγμή και καταφέρει να κρατηθεί «αλώβητος» μέσα στο «στρίμωγμα» της εκκίνησης του Sprint θα ξεκινήσει την Κυριακή με πολλές ελπίδες. Το εγχείρημα δεν είναι αποδεκτό από όλους. Η αυριανή ημέρα θα βγάλει αρκετές ειδήσεις.

Τι έγινε στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά

Στις κατατακτήριες δοκιμές που ξεκίνησαν στις 8 το απόγευμα ώρα Ελλάδος χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα μαλακά ελαστικά. Αλλά οι ομάδες μπορούσαν να επιλέξουν όποια γόμα ήθελαν. Το ίδια θα γίνει και στο sprint. Οι οδηγοί θα έχουν ελεύθερη επιλογή ελαστικών χωρίς υποχρέωση πιτ στοπ.

Οι κανονισμοί των ελαστικών για τον αγώνα της Κυριακής δεν αλλάζουν. Οι οδηγοί θα επιλέξουν τη γόμα της εκκίνησης.

Στο Silverstone θα χρησιμοποιηθούν C1 η P Zero λευκή σκληρή γόμα, C2 η P Zero κίτρινη μέση γόμα και C3 η P Zero κόκκινη μαλακή γόμα.

Επέλεξαν τις σκληρότερες γόμες στην γκάμα P Zero Formula 1 λόγω των μεγάλων απαιτήσεων της πίστας. Η πίστα στην Αγγλία είναι απαιτητική καθώς μεγάλα ποσά ενέργειας μεταφέρονται διαμέσου των ελαστικών.

Κάθε οδηγός θα έχει στη διάθεσή του 12 σετ σλικ ελαστικά Pirelli P Zero (αντί για 13), δυο σετ P Zero λευκής/σκληρής γόμας, τέσσερα σετ P Zero κίτρινης/μέσης γόμας και έξι σετ P Zero κόκκινης/μαλακής γόμας. Σε περίπτωση βροχής θα υπάρχουν διαθέσιμα μέχρι 6 σετ από ενδιάμεσα ελαστικά Cinturato Green και 3 σετ βρόχινα ελαστικά Cinturato Blue.

Οι ατμόσφαιρες που συστήνει η Pirelli στην εκκίνηση είναι για τους μπροστινούς τροχούς 25 πίεση, 23 για τους πίσω και γωνία κάμπερ -2.75 μοίρες, – 1.5 μοίρες αντίστοιχα μπροστά-πίσω. Η δομή του ελαστικού πίσω θα είναι ίδια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στις ελεύθερες δοκιμές στην Αυστρία.Τα πίσω ελαστικά έχουν πιο στιβαρή δομή χωρίς εξτρά βάρος και περιλαμβάνουν κάποια στοιχεία που θα υπάρχουν στα ελαστικά 18 ιντσών της νέας χρονιάς.

Η πίστα του Silverstone θεωρείται πίστα απαιτήσεων. Έχει υψηλές ταχύτητες και ενέργειες. Οι πιο στροφές είναι οι Μάγκοτς και Μπέκετς . Σ αυτές τις δύο στροφές ασκούνται μεγάλες δυνάμεις -ξεπερνούν τα 5g - στα ελαστικά και οι πιλότοι περνάνε τις δύο στροφές με το γκάζι στο …πάτωμα.

Ο MARIO ISOLA , επικεφαλής της F1 και των αγώνων αυτοκινήτων αναφέρθηκε στις αλλαγές των δοκιμαστικών του Σαββάτου με το Σπριντ 100. Είπε σχετικά:

«H εφαρμογή του κατατακτήριου σπριντ για τον πρώτο από τους τρεις αγώνες, θα αλλάξει τελείως τη δυναμική και το ρυθμό του Σαββατοκύριακου και θα έχει σημαντική επίπτωση στο πως χρησιμοποιούντα τα ελαστικά. Επίσης παρουσιάζουμε την νέα δομή του πίσω ελαστικού,που δοκιμάσαμε με επιτυχία στην Αυστρία και είχε θετική απόκριση. Από μόνο του το Σίλβερστον παραμένει μια από τις μεγαλύτερες δοκιμές για τα ελαστικά μέσα στη χρονιά, χάρη στις γρήγορες στροφές του. Η διαχείριση των ελαστικών θα είναι καθοριστικής σημασίας».