O Max Verstappen ξεκινάει αύριο πρώτος το Sprint Race στο Red Bull Ring

Του Περικλή Χαλάτση

Το αγωνιστικό τριήμερο ξεκίνησε το μεσημέρι με το Practice 1 και το απόγευμα ακολούθησαν οι κατατακτήριες δοκιμές. Η μάχη από τα πρώτα κιόλας δοκιμαστικά ήταν ανάμεσα στον Verstappen και τον Leclerc. Δυναμικά κινήθηκαν οι Mercedes αλλά στο Q3 και τα δύο Silver Arrows είχαν έξοδο. Κατεβαίνοντας από τα κέρμπ πήγαν ευθεία και ακυβέρνητα πάνω στα προστατευτικά λάστιχα.

Η πίστα κατάμεστη από θεατές. Ο καιρός καλός και καμιά απειλή για βροχή. Όταν ο Verstappen βγήκε από τα πίτς φορούσε διαφορετικό κράνος, γιατί έτρεχε στην έδρα του. Ήταν λογικό που οι χιλιάδες αυστριακοί, οπαδοί της Red Bull τον αποθέωσαν.

Στο Q1 πιο γρήγορος ήταν o Leclerc. Ακολούθησε ο Sainz και ο Verstappen .

Στο Q2 ο Norris είχε ένα μπλοκάρισμα στα φρένα, βγήκε ελάχιστα από την πίστα αλλά κατάφερε και ξαναμπήκε. Το ίδιο έπαθε και ο Tsunoda αλλά ευτυχώς κρατήθηκε στην πίστα. Καλύτερο χρόνο έκανε ο Leclerc. Το δεύτερο καλύτερο χρόνο έκανε ο Verstappen και τρίτος ήταν ο Hamilton.

Στο Q3 έγινε ο χαμός. Ο Hamilton ήθελε έναν καλό χρόνο. Ωστόσο η έξοδος του δεν οφειλόταν σε δικό του λάθος. Σε μια αριστερή στροφή πάτησε στα κέρμπ και το μονοθέσιό του ακυβέρνητο έφυγε με τα πλάγια και χτύπησε στα προστατευτικά λάστιχα. Το μονοθέσιο φάνηκε να έχει αρκετά μεγάλη ζημιά ωστόσο ο Hamilton δεν έπαθε τίποτα.

Αναγκαστικά βγήκε κόκκινη σημαία. Μόλις μάζεψαν το «λαβωμένο» μονοθέσιο του Hamilton, οι πιλότοι επέστρεψαν στην πίστα για να κάνουν το χρονομετρημένο γύρο. Όμως η έξοδος του Russel που ήταν κάπως παρόμοια με του Hamilton είχε σαν αποτέλεσμα να βγει και πάλι κόκκινη σημαία.

Όταν πλέον καθάρισε η πίστα, απέμενε ελάχιστος χρόνος. Ένα γύρο μόνο θα έκαναν οι οδηγοί για την Pole Position του Sprint του Σαββάτου.

Τελικά ο Ολλανδός Max Verstappen με χρόνο 1.04.984 κέρδισε την πρώτη θέση. Η διάφορα του Verstappen με τον Leclerc ήταν 29 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τρίτο καλύτερο χρόνο έκανε ο Sainz. Άρα αύριο στο Sprint Race θα έχουμε μια Red Bull και δύο Ferrari στις πρώτες θέσεις της εκκίνησης.

Τι προηγήθηκε

Στο Practice 1 ο Max Verstappen είχε πολύ καλό ρυθμό. Χωρίς να κάνει λάθη σημείωσε καλύτερο χρόνο κατά 0.255 του δευτερολέπτου από τον Charles Leclerc. Είναι σημαντικό όμως να επισημάνουμε ότι και οι δέκα πρώτοι είχαν διαφορά μικρότερη από ένα δευτερόλεπτο. Οι διαφορές τους ήταν στα δέκατα του δευτερολέπτου. Βέβαια ήταν αναγνωριστικοί γύροι και κανένας δεν πίεσε για κάτι καλύτερο. Τον τρίτο καλύτερο τον έκανε ο Russel.

Τόσο ο Hamilton όσο και ο Russel βρήκαν το ρυθμό τους ωστόσο ο Hamilton υποστήριξε ότι οι Silver Arrows δυσκολεύονται στη συγκεκριμένη πίστα. Πολύ καλά κινήθηκε και ο Kevin Magnussen με την Haas.

Αύριο ( Σάββατο 9/7) στις 13.30 – 14.30 θα γίνουν ελεύθερες δοκιμές και το απόγευμα της ίδιας ημέρας , στις 17.30 (ώρα Αυστρίας) δηλαδή 18.30 (ώρα Ελλάδος) θα διεξαχθεί ο αγώνας Sprint των 24 γύρων από όπου θα κριθεί και o Pol Man της Κυριακής. Φέτος βαθμολογούνται οι πρώτοι οκτώ οδηγοί. Ο οδηγός που τερματίζει στην πρώτη θέση παίρνει οκτώ βαθμούς σε σχέση με τους τρεις που έπαιρνε πέρυσι ενώ οι βαθμοί μειώνονται μέχρι και την 8η θέση. Δηλαδή ο όγδοος παίρνει μόνο έναν βαθμό.

Πως είναι η πίστα και τι ελαστικά θα χρησιμοποιήσουν οι ομάδες

Για πρώτη φορά αγώνας της F1 στην πίστα της Αυστρίας έγινε το 1970. Η πίστα έχει μήκος 4.318 μέτρα και οι οδηγοί την Κυριακή θα κάνουν 71 γύρους και θα καλύψουν 306. 452 χλμ. Ο Carlos Sainz το 2020 έκανε ρεκόρ γύρου με 1.05.619.

H άσφαλτος στο Red Bull Ring έχει σχετικά χαμηλή πρόσφυση. Δεν φθείρει τα ελαστικά γι αυτό η Pirelli επέλεξε τα πιο μαλακά ελαστικά που έχει στη γκάμα της .

Το Red Bull Ring στην Αυστρία είναι ένα μικρό, roller coaster με μόλις 10 στροφές και συνεχείς υψομετρικές διακυμάνσεις αλλά και «κοφτές» στροφές.

Η ελκτική πρόσφυση και η σταθερότητα στο φρενάρισμα είναι το κλειδί για μια καλή θέση στο Sprint του Σαββάτου. Φυσικά υπάρχει ρίσκο για μπλοκαρίσματα τροχών στις κατηφορικές περιοχές φρεναρίσματος. Η διατήρηση της απόδοσης των πίσω ελαστικών κατά τη διάρκεια του γύρου είναι καθοριστική για να έχεις σταθερή πρόσφυση. Οι ομάδες έχουν τις διαθέσιμες γόμες ελαστικών που τους δίνουν μια ποικιλία πιθανών στρατηγικών.

Για τον αγώνα της Αυστρίας η Pirelli επέλεξε τις τρεις πιο μαλακές γόμες στη γκάμα της: C3 ως P Zero λευκή/σκληρή, C4 ως P Zero κίτρινη/μέση και C5 ως P Zero κόκκινη μαλακή.

Οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους, αντί για 13 σετ ενός κανονικού Σαββατοκύριακου, μόνο 12 σετ. Αυτά θα είναι δυο σετ σκληρής γόμας, τέσσερα σετ μέσης γόμας και έξι σετ μαλακής γόμας.

Οι ομάδες θα μπορούν να διαλέξουν έξι σετ ενδιάμεσων ελαστικών Cinturato Green και τρία σετ βρόχινων ελαστικών Cinturato Blue σε περίπτωση βροχής που είναι πάντοτε πολύ πιθανή στους Στυριακούς λόφους.

Το Αυστριακό Grand Prix θα ξεκινήσει στην πίστα του SPIELBERG, την Κυριακή ( 10/7) στις 16.00 και αναμένεται να τελειώσει στις 18.00.

Τα ανεπίσημα δοκιμαστικά, το Sprint αλλά και τον αγώνα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ1, την Cosmote TV Sport 5 και από το F1 TV Pro.