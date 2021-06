O Max Verstappen ξεκινάει πρώτος στο γαλλικό Grand  Prix

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Κύριος στόχος ήταν να μην κριθεί ο Polman του Γαλλικού Grand Prix από μια κόκκινη σημαία. Όπως έγινε στα δύο προηγούμενα Grand Prix. Αυτή τη φορά, αυτός που θα ξεκινήσει αύριο από την πρώτη θέση το κέρδισε με το σπαθί του .

O Max Verstappen έκανε την 5η Pole Position στην καριέρα του ,ήταν καλύτερος από τους αντιπάλους του και αύριο ξεκινάει πρώτος.Τον δεύτερο καλύτερο χρόνο έκανε ο L.Hamilton και ξεκινάει πίσω από την Red Bull ενώ στη τρίτη θέση θα δούμε μια ακόμη Mercedes με τον V.Bottas.

Η πίστα του Paul Ricard στη Γαλλία έχει μήκος 5.500 μέτρα.Φέτος προστέθηκε ένα σικέιν στη διάσημη ευθεία Mistral για να περιοριστούν οι υψηλές τελικές ταχύτητες. Έτσι η μία ευθεία γίνονται δύο . Δύο ξεχωριστές ευθείες που το 2018 ήταν μία.

Η αυριανή σειρά εκκίνησης είναι Verstappen ( Red Bull), Hamilton (Mercedes), Bottas (Mercedes), Perez (Red Bull) και Sainz ( Ferrari).

Η πίστα είναι γρήγορη αλλά ισορροπημένη. Η στρατηγική του ενός Pit Stop ,είναι μάλλον η πιθανότερη στρατηγική.Αυτό θα ακολουθήσουν αύριο οι περισσότεροι οδηγοί.

Σε γενικές γραμμές η πίστα θεωρείται ισορροπημένη και αρκετά γρήγορη. Στον αγώνα της Κυριακής θα χρησιμοποιηθούν οι μεσαίες γόμες της γκάμας Formula 1 ( C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, C3 ως P Zero κίτρινη/μέση και C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή).

Ίδια επιλογή έγινε και στον τελευταίο αγώνα το 2019.Η φθορά των ελαστικών στο Paul Ricard είναι γενικά χαμηλή. Η πιο απαιτητική στροφή είναι αυτή με το Νο 13. Κυρίως με τη μεταφορά ενεργειακών φορτίων διαμέσου των ελαστικών. Πρόκειται για τη στροφή Signes στην οποία καταλήγει η ευθεία Mistral. Ο αγώνας ξεκινάει αύριο στις 4 το απόγευμα.