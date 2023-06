Ο Max Vertsappen έκανε τον καλύτερο χρόνο στα δοκιμαστικά στην έδρα της Red Bull

Του Π.Χαλάτση

Η έκπληξη που περιμέναμε δεν έγινε. Στις ανεπίσημες δοκιμές το μεσημέρι στην πίστα «Red Bull Ring» στην Αυστρία, ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull έκανε τον καλύτερο χρόνο και άφησε στην 2η και 3η θέση τις δύο Ferrari.

O Max Verstappen έθεσε το ρυθμό που ήθελε στο Grand Prix της Αυστρίας, έκανε τον καλύτερο χρόνο και τώρα περιμένουμε το απόγευμα που θα γίνει το Qualifying για να δούμε ποιος θα είναι ο Pole Man της Κυριακής.

Στα ανεπίσημα δοκιμαστικά οι χρόνοι είναι οι εξής:

Το απόγευμα στις 18.00 θα γίνουν οι κατατακτήριες δοκιμές ( Qualifying) και στις 7 θα ξέρουμε ποιος θα ξεκινήσει πρώτος στο Spielberg.

Όταν έχουμε στη F1 ,αγώνα Sprint, αλλάζει το πρόγραμμα. Δεν έχουμε δηλαδή την Παρασκευή FP1 και FP2 αλλά μόνο FP1 και Qualifying.

Το Σάββατο και πάλι έχουμε αλλαγή. Αντί του FP3 και των επίσημων χρονομετρημένων δοκιμών έχουμε το Sprint Shootout και το Sprint. Να επισημάνουμε ότι ο νικητής του Sprint δεν ξεκινάει πρώτος την Κυριακή. Αυτός που θα ξεκινήσει πρώτος είναι αυτός που θα κάνει καλύτερο χρόνο σήμερα στις 18.00.

Είπαμε στην αρχή περιμέναμε να δούμε μια έκπληξη που δεν έγινε. Και το δικαιολογούμε γιατί η πίστα στην Αυστρία είναι η πίστα που κάνει η Red Bull τις δοκιμές στην εξέλιξη στα μονοθέσιά της. Οι Verstappen και Perez την ξέρουν καλύτερα από τον καθένα. Η πίστα έχει συνολικό μήκος 4.318 km και οι πιλότοι θα καλύψουν σε 71 γύρους 306.452 km. Είναι γρήγορη και έχει οι πιλότοι έχουν δυνατότητα τριών ζωνών DRS.

Η Pirelli έχει διαθέσιμες τις πιο μαλακές γόμες. Οι C3, C4 και C5 συνδυάζουν πρόσφυση και αντοχή καλύτερα από τις πιο σκληρές γόμες της ιταλικής φίρμας. Η C3 θα έχει τα χαρακτηριστικά P Zero λευκή σκληρή, η C4 θα είναι ως P Zero κίτρινη μέση και η C5 ως P Zero κόκκινη μαλακή.

H άσφαλτος έχει αρκετά υψηλή τραχύτητα, λόγω παλαιότητας της επιφάνειας, ενώ η πρόσφυση είναι υψηλή στην αρχή του γύρου. Η ελκτική πρόσφυση και τη σταθερότητα στο φρενάρισμα είναι βασικά στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διαχείριση της υπερθέρμανσης των ελαστικών.

Σήμερα και αύριο τα δοκιμαστικά και το Sprint Race μπορείτε να παρακολουθήσετε από τη συνδρομητική πλατφόρμα του ΑΝΤ1+ και από τη συνδρομητική πλατφόρμα F1 TV. Την Κυριακή τον αγώνα μπορείτε να τον δείτε και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1.