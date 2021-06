O Verstappen μια ανάσα από τον Bottas στα ανεπίσημα δοκιμαστικά στο Paul Ricard

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το δεύτερο σκέλος των ανεπίσημων και μη χρονομετρημένων κατατακτήριων δοκιμών ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα. Η μάχη για τον καλύτερο χρόνο,δόθηκε μέχρι τον τελευταίο γύρο. Μπορεί στα πρωινά ελεύθερα δοκιμαστικά στο Paul Ricard να πήγε καλύτερα ο Bottas όμως στο δεύτερο μέρος που τέλειωσε πριν από λίγο τον καλύτερο χρόνο έκανε ο Verstappen.

Ο Ολλανδός έκανε χρόνο 1.32.872 ενώ ο V.Bottas ήρθε δεύτερος με μόλις +0.008 διαφορά. Ούτε μισή αναπνοή. Ο Hamilton έδειχνε ήρεμος. Δεν πίεσε περισσότερο από όσο ήθελε το μονοθέσιό του και έκανε τον τρίτο καλύτερο χρόνο (+0.253 του δευτερολέπτου).Την πρώτη πεντάδα έκλεισαν ο Alonso με Alpine (+0.468) και ο Charles Leclerc (+0.678) με Ferrari.

Ο Verstappen άλλαξε γόμα,έβαλε πιο μαλακή και έκανε τον πιο γρήγορο χρόνο. Αύριο το απόγευμα θα γίνουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά όπου θα ξέρουμε και ποιος πιλότος θα ξεκινήσει πρώτος το Grand Prix της Κυριακής.

Το γαλλικό Grand Prix στο Paul Ricard επέστρεψε μετά από απουσία ενός έτους λόγω πανδημίας. Η πίστα είναι γρήγορη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις γόμες που θα επιλέξουν.Ειδικά στο 3ο μέρος της πίστας στο Paul Ricard ασκούνται περισσότερα πλευρικά φορτία. Η ελκτική πρόσφυση και το φρενάρισμα είναι εντυπωσιακά.

Σε γενικές γραμμές η πίστα θεωρείται ισορροπημένη και αρκετά γρήγορη. Στον αγώνα της Κυριακής θα χρησιμοποιηθούν οι μεσαίες γόμες της γκάμας Formula 1 ( C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, C3 ως P Zero κίτρινη/μέση και C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή).

Ίδια επιλογή έγινε και στον τελευταίο αγώνα το 2019.Η φθορά των ελαστικών στο Paul Ricard είναι γενικά χαμηλή. Η πιο απαιτητική στροφή είναι η Signes (No 13) η οποία καταλήγει η ευθεία Mistral.