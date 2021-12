Saudi Arabia Grand Prix: Η κόντρα Hamilton Verstappen ξεκίνησε από τα ελεύθερα δοκιμαστικά  

Του Περικλή Χαλάτση

Σε μια πίστα που τρέχουν για πρώτη φορά στην ιστορία της F1, στην Jeddah της Σαουδικής Αραβίας οι οδηγοί είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.Όχι για έναν αλλά για πάρα πολλούς λόγους που θα σας εξηγήσω παρακάτω.Σήμερα τα ελεύθερα δοκιμαστικά περιελάμβαναν –όπως πάντα- δύο σκέλη.

Στο πρώτο που έγινε με το φως του ήλιου ο Lewis Hamilton έκανε ταχύτερο χρόνο (1.29.786) αλλά μάλλον αυτό δεν έχει σημασία. Στα έξι χιλιόμετρα η διαφορά τους ήταν λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου Ο Max Verstappen σκόπιμα δοκίμασε την πιο σκληρή γόμα ελαστικών και δεν πίεσε όσο ήθελε.Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, γνωρίζει ότι ο Verstappen βρίσκεται οκτώ βαθμούς μπροστά του και είπε ότι δεν βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα για την Κυριακή.

Το δεύτερο σκέλος ελεύθερων δοκιμών έγινε υπό το φώς των προβολέων, με τελευταίας τεχνολογίας φωτισμό, στην πανέμορφη διαδρομή του εναρκτήριου Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Hamilton ήταν και στο 2ο σκέλος ταχύτερος. Πίσω με διαφορά μόλις 0.056 δευτερόλεπτα ήταν ο Max Verstappen ενώ ο ομόσταυλός του Βρετανού V.Bottas έκανε τον τρίτο καλύτερο χρόνο. Εντυπωσιακά κινήθηκε ο Gasly ο οποίος συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις που κάνει στους τελευταίους αγώνες με την Alpha Tauri.

Μια άτυχη στιγμή είχε ο Charles Leclerc. Η Ferrari σε μια γρήγορη αριστερή υπέστρεψε και ο Leclerc κατέληξε με την ουρά στον τσιμεντένιο τοίχο. Ευτυχώς που αυτό έγινε την Παρασκευή και όχι το Σάββατο. Οι μηχανικοί της Ferrari έχουν αρκετή δουλειά. Ο Leclerc βγήκε από το μονοθέσιο χωρίς γρατζουνιά, πήγε προληπτικά στο νοσοκομείο της πίστας και αποχώρησε.

Νεα πίστα

Η Σαουδική Αραβία είναι η 34η χώρα που φιλοξενεί αγώνα της F1.Η πίστα σχεδιάστηκε από το γνωστό αρχιτέκτονα Hermann Tilke και βρίσκεται στην παραλία Corniche της Τζέντα. Είναι η πρώτη διαδρομή εντός πόλης μετά το Μπακού τον Ιούνιο. Η διαδρομή των 6,174km – που βρίσκεται κατά μήκος της ακτής – είναι η μεγαλύτερη εντός πόλης στο ημερολόγιο και η δεύτερη μεγαλύτερη γενικά, μετά το Σπα.

Για ποιο λόγο θέλει ιδιαίτερη προσοχή η ολοκαίνουρια πίστα.

Πρώτον γιατί είναι μια από τις πιο γρήγορες πίστες στη F1. H μέση ωριαία ταχύτητα υπολογίζεται πάνω από 250km/h σύμφωνα με τις προσομοιώσεις. Μόνο η Μόντσα γνωστή ως «Ναός της Ταχύτητας» έχει μεγαλύτερη μ.ω.τ. Η πίστα έχει 27 στροφές, αν και πολλές από αυτές είναι μικρές ή ανοιχτές καμπές οι οδηγοί δεν σηκώνουν το πόδι από το γκάζι.

Δεύτερον γιατί περνώντας στο όριο από τις στροφές είναι πιθανόν να ακουμπήσουν σε κάποιο τοίχο. Ο αγώνας όπως είπαμε γίνεται μέσα στην πόλη. Εύκολα –όταν κυνηγάς το δέκατο του δευτερολέπτου- μπορεί να γίνει το λάθος. Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο. Αν ο ένας τροχός ακουμπήσει στον τοίχο και γίνει ένα τετ α κε, βγαίνει αμέσως αυτοκίνητο ασφαλείας.

Τρίτον αν κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει αέρα, η πίστα γεμίζει με άμμο. Ας μην ξεχνάμε ότι η πόλη της Τζέντα είναι μέσα στην έρημο. Αν σηκωθεί σκόνη τότε οι δρόμοι (εκεί που γίνεται ο αγώνας) χάνουν την πρόσφυση και αλλάζει τελείως η στρατηγική και ο ρυθμός του αγώνα.

Οι περισσότεροι οδηγοί χθες (Πέμπτη) έκαναν με τα πόδια τα 6,174 km στο Jeddah Corniche Circuit. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι κάνοντας την πίστα με τα πόδια αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια γιατί την έχουν γνωρίσει σπιθαμή προς σπιθαμή.

Αυτό που φοβούνται περισσότερο οι οδηγοί δεν είναι όταν πηγαίνουν με 330 χιλιόμετρα ούτε όταν περνούν ξυστά από τους τοίχους. Φοβούνται τον αέρα και την άμμο που θα πέσει στην άσφαλτο. Γιατί χάνουν την πρόσφυση και δεν μπορούν να ελέγξουν τα μονοθέσια.

Τόσο ο Carlos Sainz (Ferrari) όσο και ο Pierre Gasly (AlphaTauri) είπαν ότι από τη στιγμή που δεν έχουν προβλεφθεί έξοδοι διαφυγής (κομμάτια με χορτάρι η με αμμοπαγίδες ) υπάρχει μεγάλος κίνδυνος καταστροφής του μονοθέσιου αν κάποιος έχει μια άσχημη στιγμή.

Επίσης ο Sainz ζήτησε από τους κριτές να είναι πιο αποφασιστικοί όταν γίνεται ένα ατύχημα. Αν ένας οδηγός χτυπήσει στον τοίχο οι άλλοι οδηγοί που ακολουθούν με 250 χιλιόμετρα δεν έχουν ορατότητα μπροστά τους ( λόγω χάραξης του δρόμου) και δεν είναι σίγουρο αν θα προλάβουν να φρενάρουν.

Αρκετά σημεία της διαδρομής είναι στενά και εκεί δε συγχωρούνται λάθη καθώς οι τοίχοι βρίσκονται πολύ κοντά στην πίστα. Αυτό πιθανόν να οδηγήσει σε εμφανίσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας και να επηρεάσει τη στρατηγική.

Για τον αγώνα στην Τζέντα η Pirelli επέλεξε τις τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας της. Την C2 ως P Zero λευκή σκληρή, τη γόμα C3 ως P Zero κίτρινη μέση και τη C4 ως P Zero κόκκινη μαλακή: πρόκειται για τον πιο δημοφιλή συνδυασμό φέτος. Τα μονοθέσια της F1 στο Κατάρ πριν από δύο εβδομάδες χρησιμοποίησαν διαφορετικές γόμες από αυτές που θα χρησιμοποιήσουν στη Τζέντα. Και αυτό γιατί οι διαδρομές είναι τελείως διαφορετικές όσον αφορά στη φόρτιση των ελαστικών.

Το Κατάρ είναι μια από τις πιο απαιτητικές πίστες στο ημερολόγιο όσον αφορά στα πλευρικά φορτία. Η Τζέντα είναι άγνωστη περίπτωση, μόλις ολοκληρώθηκε και υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα για να βασιστούν οι μηχανικοί της Pirelli. Ωστόσο από τις προσομοιώσεις των ομάδων κατέληξαν στις γόμες που αναφέραμε.

Μια από τις πιο απαιτητικές στροφές από τις συνολικά 27, είναι η στροφή 13: Μια αριστερή στροφή με κλίση 12 μοιρών που ασκεί μεγάλο φορτίο (G) στα ελαστικά.Για 50 γύρους με αρκετές στροφές στην πίστα των 6 χιλιομέτρων τα ελαστικά θα δουλεύουν σκληρά. Οι μάνατζερ των ομάδων προβληματίζονται για την τακτική του αγώνα. Οι γνώμες διίστανται. Σκληρά ελαστικά με πολλά καύσιμα , μεσαίες γόμες και δύο Pit stop, κανένας δεν έχει αποφασίσει.

Αύριο Σάββατο (19.00 ώρα Ελλάδος) θα γίνουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για την Pole Position και την Κυριακή υπό το φως των προβολέων θα γίνει ο αγώνας. Το βράδυ οι θερμοκρασίες πέφτουν. Σε γενικές γραμμές στην Τζέντα έχει αρκετή ζέστη αλλά και αρκετή υγρασία.

