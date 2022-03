Σε καινούργια πίστα θα γίνει στη Σαουδική Αραβία ο 2ος αγώνας της F1

Επιμέλεια:Περικλής Χαλάτσης

Μια εβδομάδα μετά το πρώτο Grand Prix που έγινε στην πίστα Sakhir στο Bahrain, η F1 μεταφέρθηκε και πάλι σε μια χώρα της Σαουδικής Αραβίας για να γίνει υπό το φώς των προβολέων ο 2ος αγώνας της χρονιάς.

Τα περσινά ατυχήματα στην Jeddah έφεραν φέτος σημαντικές αλλαγές κυρίως στην τελευταία στροφή της πίστας αλλά και στην ευθεία της εκκίνησης. Φυσικά για τους Σαουδάραβες δεν υπήρχε θέμα κόστους. Αυτό που τους υπέδειξε η FIA το υλοποίησαν αμέσως προκειμένου να μην υπάρχουν παράπονα από τους πιλότους της F1,όπως έγιναν το 2021.

Ήδη στη Σαουδική Αραβία επικρατεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι φέτος θα γίνει ένας όμορφος αγώνας χωρίς προβλήματα. Η πίστα στην Jeddah είναι ήδη «ντυμένη» στα καλά της και έχει αρχίσει να υποδέχεται τους φίλους της F1. Από τις αλλαγές που έγιναν φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα με τους οδηγούς.

Οι 20 πιλότοι,την Κυριακή 27 Μαρτίου,στην ανακατασκευασμένη πίστα Jeddah Corniche Circuit, μήκους 6.174 χιλιομέτρων θα κάνουν 50 γύρους. Τα 20 μονοθέσια βρίσκονται ήδη στην πίστα όπου αύριο θα ξεκινήσουν τα ανεπίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά.

Η Pirelli ακόμη μια φορά επέλεξε γόμες από το μέσο της γκάμας: C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, C3 ως P Zero κίτρινη/μέση και C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Αυτή τη φορά όμως πρόκειται για τη νέα γενιά μονοθέσιων και ελαστικών Formula 1. Οι ομάδες για πρώτη φορά θα χρησιμοποιήσουν τη γόμα C4 σε αγώνα φέτος καθώς μια βδομάδα νωρίτερα στη πρεμιέρα του Μπαχρέιν είχαν επιλεγεί οι τρεις σκληρότερες γόμες.

Η επιλογή έγινε με βάση τα χαρακτηριστικά της πίστας. Οι μηχανικοί της Pirelli πήραν υπόψη τους τρείς βασικούς παράγοντες. Τη χάραξη της πίστας, την ποιότητα ασφάλτου και τις αναμενόμενες θερμοκρασίες που θα επικρατούν την ημέρα του αγώνα. Στη σχετική κλίμακα της Pirelli η νέα επιφάνεια οδοστρώματος βαθμονομείται με 3 στα 5 αφού προσφέρει καλά επίπεδα πρόσφυσης ενώ στην τραχύτητα βαθμονομείται με 2 στα 5. Η φθορά των ελαστικών είναι διαχειρίσιμη ενώ σε λογικά επίπεδα είναι και η πτώση απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης.

Η ένταση των φορτίων και των ταχυτήτων είναι στο μέσο όρο, οπότε συνολικά η καταπόνηση στα ελαστικά βαθμονομείται με 3 στα 5. Λόγω της συνεχούς ροής στη χάραξη της πίστας, δεν υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις σε ελκτική πρόσφυση και φρενάρισμα . Εδώ η βαθμονόμηση είναι 2 στα 5.

Οι μηχανικοί θεωρούν ότι το Σαββατοκύριακο στα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά τα κρατήματα θα βελτιωθούν αφού θα προηγηθούν οι αγώνες της F2. Και όπως γνωρίζετε οι υποστηρικτικοί αγώνες πάντα αλλάζουν τα δεδομένα στης πίστα.

Ποιες αλλαγές έγιναν στην πίστα

Στην Jeddah γίνεται ο ταχύτερος αγώνας σε δημόσιους δρόμους. Φέτος έγιναν αρκετές αλλαγές. Το πρόβλημα ,από τον αγώνα του 2021 , το είχαν διαπιστώσει οι Σαουδάραβες.Οι αλλαγές έγιναν με βάση τις κατευθύνσεις της διοικούσας αρχής ώστε να αποφευχθούν κάποια συμβάντα που είχαμε στην πίστα την προηγούμενη φορά.

Φέτος απομακρύνθηκαν οι μπαριέρες σε κάποια σημεία από τη διαδρομή ενώ η τελευταία στροφή ( Νο 27) έχει διαπλατυνθεί καθώς απομακρύνθηκε η κερκίδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο γύρος να είναι λίγο πιο γρήγορος.

Η στροφή 13 (από 27) έχει ακόμη κλίση 12 μοιρών και αυτό βοηθά την συνεχή ροή της διαδρομής που δίνει τον δεύτερο ταχύτερο ρυθμό στο γύρο, μετά τη Μόντσα.Ήδη διέρρευσαν οι φωτογραφίες με τις αλλαγές από τότε που δούλευαν τα συνεργεία. Εκτός από την τελευταία στροφή -πέρσι έγιναν αρκετές στραβές- η εκκίνηση έχει πιο φαρδιά χάραξη σε σχέση με το 2021.

Η Jeddah φημίζεται για τον συνδυασμού των αλλεπάλληλων γρήγορων στροφών και της έλλειψης ορατότητας σε μεγάλες αποστάσεις. Πέρυσι, ο George Russell εγκατέλειψε στον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας, μετά από μια καραμπόλα που προκλήθηκε μεταξύ του ιδίου, του Nikita Mazepin και του Sergio Perez, λόγω επαφής του τελευταίου με τον Charles Leclerc.

Μετά το συμβάν, ο τότε οδηγός της Williams, ξεσπάθωσε κατά των οργανωτών και έβαλε στο προσκήνιο την κακή χάραξη. Είχε πει τότε:

«Κατά τη γνώμη μου χρειάζονται αλλαγές στην πίστα. Υπάρχουν τόσες πολλές μικρές στροφές που είναι εντελώς περιττές και που θα μπορούσαν να γίνουν μια ευθεία γραμμή, από τη στροφή 2 στη στροφή 4, από τη στροφή 17 έως την 22η. Έχουν τους πόρους για να το κάνουν, επομένως δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί. Η ασφάλεια πρέπει να έχει πάντα προτεραιότητα».

O Mario Isola,διευθυντής της Motorsport είπε για την πίστα της Jeddah:

«Η Τζέντα θέτει μια τελείως διαφορετική πρόκληση σε σχέση με τον πρώτο αγώνα της χρονιάς στο Μπαχρέιν λόγω των χαρακτηριστικών της διαδρομής όσον αφορά στη χάραξη αλλά και στην ποιότητα της ασφάλτου. Οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους μια πιο μαλακή γκάμα γομών αυτό το Σαββατοκύριακο για να αντιμετωπίσουν τις ειδικές απαιτήσεις της διαδρομής που είναι σχεδόν το ίδιο γρήγορη με τη Μόντσα. Οι ομάδες πάνε στη Τζέντα χωρίς να έχουν εμπειρία για το πως θα συμπεριφερθούν τα μονοθέσια και τα ελαστικά σ’ αυτή την πίστα.

Οι συνθήκες θα είναι διαφορετικές από την τελευταία επίσκεψή μας στη Σαουδική Αραβία καθώς ο αγώνας γίνεται τώρα σε διαφορετική εποχή ενώ έχουν αλλάξει και κάποια σημεία της διαδρομής. Οι επιλεγμένες γόμες είναι ίδιες με το 2021 αλλά η κατασκευή τους είναι τελείως διαφορετική από πέρυσι. Ως αποτέλεσμα οι ομάδες θα έχουν πολύ δουλειά για να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία από τις ελεύθερες δοκιμές ειδικά το FP2 που είναι η μόνη αντιπροσωπευτική περίοδος χρονικά, με τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα».

Τα αυριανά ανεπίσημα δοκιμαστικά θα τα δείξει η ΕΡΤ και η COSMOTE TV. Το Practice A θα γίνει απο τις 16.00-17.00 και το Practice Β απο τις 19.00-20.00 ,