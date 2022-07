Στην έδρα των Bulls το αυστριακό Grand Prix- Με το σύστημα Sprint θα βγει ο Pol Man

Του Περικλή Χαλάτση

Ποιος άραγε έχει το πλεονέκτημα στο Αυστριακό Grand Prix; Μα ποιος άλλος από τον Max Verstappen που τρέχει στην έδρα της Red Bull. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και το πλεονέκτημα γιατί προηγείται στη βαθμολογία με 181 βαθμούς ενώ στη δεύτερη θέση δεν είναι κάποιος αντίπαλός του αλλά ο ομόσταυλός του Sergio Perez με 147 βαθμούς.

Το άγχος το έχει ο Μονεγάσκος Charles Leclerc που από πρώτος στη βαθμολογία βρέθηκε τρίτος και «κόλλησε» ,από λάθη άλλων, στους 138 βαθμούς. H Ferrari πέρασε και αυτή στη 2η θέση.

Το αγωνιστικό τριήμερο ξεκινάει αύριο, Παρασκευή, 8/7, με τις ανεπίσημες δοκιμές. Το μεσημέρι στις 14.30- 15.30 (ώρα Ελλάδος) θα γίνει το Practice 1 και στις 18.00 – 19.00 οι κατατακτήριες δοκιμές.

Το Practice 2 θα γίνει το Σάββατο (9/7) 13.30 – 14.30 και το απόγευμα της ίδιας ημέρας , στις 17.30 (ώρα Αυστρίας) δηλαδή 18.30 (ώρα Ελλάδος) ο αγώνας Sprint των 24 γύρων από όπου θα κριθεί και o Pol Man της Κυριακής.

Μια λεπτομέρεια. Φέτος βαθμολογούνται οι πρώτοι οκτώ οδηγοί. Ο οδηγός που τερματίζει στην πρώτη θέση παίρνει οκτώ βαθμούς σε σχέση με τους τρεις που έπαιρνε πέρυσι ενώ οι βαθμοί μειώνονται μέχρι και την 8η θέση. Δηλαδή ο όγδοος παίρνει μόνο έναν βαθμό.

Το Αυστριακό Grand Prix θα ξεκινήσει στην πίστα του SPIELBERG, την Κυριακή ( 10/7) στις 16.00 και αναμένεται να τελειώσει στις 18.00.

Στην Αυστρία συνήθως βρέχει. Ήδη σήμερα έβρεξε. Οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρουν βροχή κατά διαστήματα. Για την Παρασκευή προβλέπονται σύννεφα με πιθανότητα βροχής το πρωί.

Για το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός και η πιθανότητα βροχής είναι 20%.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι με αρκετά σύννεφα και αναμένεται ένα πέρασμα βροχής το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 22 βαθμούς Κελσίου και το απόγευμα 13 βαθμούς. Η πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι 20 %.

H άσφαλτος στο Red Bull Ring έχει σχετικά χαμηλή πρόσφυση. Δεν φθείρει τα ελαστικά γι αυτό η Pirelli επέλεξε τα πιο μαλακά ελαστικά που έχει στη γκάμα της .

Το Red Bull Ring στην Αυστρία είναι ένα μικρό, roller coaster με μόλις 10 στροφές και συνεχείς υψομετρικές διακυμάνσεις. Έχουμε δει στο παρελθόν πολύ καλούς αγώνες. Εκτός από τις υψομετρικές διαφορές υπάρχουν και «κοφτές» στροφές.

Η ελκτική πρόσφυση και η σταθερότητα στο φρενάρισμα είναι το κλειδί για μια καλή θέση στο Sprint του Σαββάτου. Φυσικά υπάρχει ρίσκο για μπλοκαρίσματα τροχών στις κατηφορικές περιοχές φρεναρίσματος. Η διατήρηση της απόδοσης των πίσω ελαστικών κατά τη διάρκεια του γύρου είναι καθοριστική για να έχεις σταθερή πρόσφυση.

Οι ομάδες έχουν τις διαθέσιμες γόμες ελαστικών που τους δίνουν μια ποικιλία πιθανών στρατηγικών. Για τον αγώνα της Αυστρίας η Pirelli επέλεξε τις τρεις πιο μαλακές γόμες στη γκάμα της: C3 ως P Zero λευκή/σκληρή, C4 ως P Zero κίτρινη/μέση και C5 ως P Zero κόκκινη μαλακή.

Στην Αυστρία θα γίνει για φέτος ο δεύτερος αγώνας σπριντ της σεζόν. Ο πρώτος είχε γίνει στην Ίμολα. Οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους, αντί για 13 σετ ενός κανονικού Σαββατοκύριακου, μόνο 12 σετ. Αυτά θα είναι δυο σετ σκληρής γόμας, τέσσερα σετ μέσης γόμας και έξι σετ μαλακής γόμας.

Οι ομάδες θα μπορούν να διαλέξουν έξι σετ ενδιάμεσων ελαστικών Cinturato Green και τρία σετ βρόχινων ελαστικών Cinturato Blue σε περίπτωση βροχής που είναι πάντοτε πολύ πιθανή στους Στυριακούς λόφους.

Για πρώτη φορά αγώνας της F1 στην πίστα της Αυστρίας έγινε το 1970.

Η πίστα έχει μήκος 4.318 μέτρα και οι οδηγοί την Κυριακή θα κάνουν 71 γύρους και θα καλύψουν 306. 452 χλμ. Ο Carlos Sainz το 2020 έκανε ρεκόρ γύρου με 1.05.619.