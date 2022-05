Στην Ισπανία ο 6ος γύρος της F1: Ποιοι «βλέπουν» νίκη στην πίστα της Βαρκελώνης 

Του Περικλή Χαλάτση

Την πίστα στη Βαρκελώνη την γνωρίζουν πολύ καλά και οι 20 πιλότοι της F1. Σ αυτήν την πίστα στην αρχή της χρονιάς (Φεβρουάριος 2022) πριν ξεκινήσουν οι αγώνες ,οι πιλότοι δοκίμασαν τα μονοθέσια τους με τις νέες διαστάσεις των ελαστικών. Εκεί οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί των ομάδων έκαναν τις πρώτες μετατροπές, παρήγγειλαν τα νέα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιούσαν τη φετινή αγωνιστική χρονιά και εκεί «κλείδωσαν» τις προδιαγραφές που ορίζει ο κανονισμός.

Tο Grand Prix στην Ισπανία,6ος γύρος του φετινού πρωταθλήματος, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Πρώτον γιατί θα δούμε έναν γρήγορο αγώνα σε μια πίστα που την ξέρουν όλοι απ’ έξω και ανακατωτά.

Δεύτερον γιατί τρείς πιλότοι θέλουν το πρώτο βάθρο. Θέλουν νίκη. Ο καθένας έχει το δικό του λόγο.

Ο Leclerc έχοντας κερδίσει δύο Grand Prix σε Μπαχρέιν και Αυστραλία προηγείται στη βαθμολογία με 104 βαθμούς. Θέλει να κερδίσει για να ανοίξει τη διαφορά.

Ο Verstappen αν και έχει κερδίσει τρία Grand Prix ( Saudia Arabia, Imola, Miami) ακολουθεί στη βαθμολογία με 85 βαθμούς. Θέλει τη νίκη για να κλείσει την ψαλίδα με τον Leclerc και να συνεχίσει το πρωτάθλημα μ λιγότερο άγχος.

Ο Carlos Sainz βρίσκεται στην 5η θέση με 53 βαθμούς. Μπροστά του βρίσκονται ο Perez με 66 βαθμούς και ο Russel στην 4η θέση με 59 βαθμούς. Οι δύο βασικοί λόγοι που θέλει νίκη είναι:

Ο πρώτος και βασικότερος γιατί τρέχει στην έδρα του. Οι Ισπανοί τον θέλουν στο βάθρο.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι από την ημέρα που υπέγραψε με τη Ferrari το διετές συμβόλαιο δεν έχει κάνει κάτι αξιόλογο. Και το έχει ανάγκη να αποδείξει ότι σωστά η Ferrari συνέχισε τη συνεργασία μαζί του.

Η πίστα και τα ελαστικά

Μπορεί για τους 20 πιλότους της F1 η πίστα να είναι γνώριμη όμως είναι άγνωστες οι επιδόσεις με τις γόμες των ελαστικών που θα χρησιμοποιήσουν. Όταν έγιναν οι πρώτες δοκιμές ήταν Φεβρουάριος. Πριν από τρείς μήνες ήταν χειμώνας και πολλές φορές ο καιρός ήταν βροχερός. Οι ομάδες επικεντρώθηκαν τότε στις μεσαίες γόμες της γκάμας και όχι στη σκληρή. Έκανε πολύ περισσότερο κρύο και επιπλέον τα νέα μονοθέσια ήταν με βασικές προδιαγραφές χωρίς εξέλιξη. Από τότε η απόδοσή τους έχει βελτιωθεί σημαντικά και έχει ενδιαφέρον να δούμε πόση ακόμη βελτίωση θα γίνει με τις προγραμματισμένες αναβαθμίσεις.

Η Pirelli φέρνει τα πιο σκληρά ελαστικά από τη γκάμα του 2022. Η C1 γόμα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C2 είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C3 η P Zero κόκκινη/μαλακή. Είναι μια επιλογή ξεκάθαρη, όπως και πέρυσι, παρότι έχουμε νέα γενιά ελαστικών. Οι απαιτήσεις της πίστας στη Βαρκελώνη είναι γνωστές.

Το Circuit de Barcelona-Catalunya έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Η παρατεταμένη στροφή 3 όπως και η στροφή 9 αλλά και όλες οι άλλες στροφές προκαλούν υψηλά ενεργειακά φορτία στα ελαστικά. Και αυτό το γνωρίζουν οδηγοί και ομάδες. Μεγάλο ρόλο θα παίξουν οι γόμες και οι πιέσεις στα ελαστικά.

Η πίστα από πέρυσι δεν έχει αλλάξει. Μόνο στη στροφή 10 έχει γίνει μια μικρή τροποποίηση αυξάνοντας ελάχιστα το συνολικό μήκος γύρου.

Ο τεχνικός διευθυντής Motorsport , Mario Isola αναφέρθηκε στον αγώνα της Ισπανίας και δήλωσε:

« Η πίστα έχει λίγο απ’ όλα, με το πολύ τεχνικό τρίτο κομμάτι, να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την φθορά των ελαστικών. Ως αποτέλεσμα οι ομάδες έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν σε τι επίπεδο βρίσκεται το μονοθέσιό τους σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο ζεστές, πιθανόν θα δούμε περισσότερα χιλιόμετρα με τη σκληρή γόμα απ’ ότι το χειμώνα. Ίσως αυτό το ελαστικό να αποδειχτεί κλειδί στον αγώνα. Στο παρελθόν η Βαρκελώνη ήταν παραδοσιακά αγώνας δυο αλλαγών θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν με τη νέα γενιά ελαστικών μπορεί κάποιος να πετύχει με μια αλλαγή».

Για πρώτη φορά στην πίστα της Βαρκελώνης έγινε αγώνας το 1991. Έχει μήκος 4.675 χλμ, οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν συνολικά 66 γύρους και θα καλύψουν 308.424 χλμ. Το 2021 ρεκόρ γύρου έκανε ο Max Verstappen με 1.18.149 αλλά τον αγώνα κέρδισε ο Lewis Hamilton ο οποίος επέλεξε στρατηγική μαλακής/μέσης/μέσης γόμας. Οι οδηγοί που τερμάτισαν από την 2η μέχρι και την 8η θέση ακολούθησαν στρατηγική μαλακή/μέση/μαλακή γόμα.

Επειδή η πίστα της Βαρκελώνης χρησιμοποιείται συνέχεια από διάφορες αγωνιστικές εκδηλώσεις ,δεν θα δούμε θεαματική βελτίωση του κρατήματος της αγωνιστικής γραμμής.

εντός του τριημέρου, παρότι υπάρχει φορτωμένο πρόγραμμα από αγώνες υποστήριξης. Όσον αφορά στις συνθήκες, ζέστη και ξηρασία θα προσθέσουν στις απαιτήσεις που τίθενται στα ελαστικά.

Αύριο Παρασκευή 20 Μαΐου το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Practice 1 (Ελεύθερα δοκιμαστικά) : 15.00 – 16.00

Practice 2 (Ελεύθερα δοκιμαστικά) : 18.00- 19.00

Το Σάββατο 21 Μαΐου το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Practice 3 (Ελεύθερα δοκιμαστικά) : 14.00-15.00

Επίσημα χρονομετρημένα : 17.00 – 18.00

Την Κυριακή 22 Μαΐου ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει στις 16.00 .

Τα ανεπίσημα δοκιμαστικά, τα χρονομετρημένα για την Pole Position και τον αγώνα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ , την Cosmote TV και την F1 TV Pro.