Στην πίστα του Hungaroring οι προβολείς της F1

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Χωρίς να πάρουν ούτε μια αναπνοή οι οδηγοί της F1, οι μηχανικοί των ομάδων, οι δοκιμαστές και η ομάδα της Pirelli μόλις τέλειωσε το Grand Prix στη Γαλλία φόρτωσαν στα τεράστια φορτηγά τα μονοθέσια και ταξίδεψαν στην Ουγγαρία όπου αυτό το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί το 13ο Grand Prix της σεζόν.

Στην πίστα, Hungaroring, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Βουδαπέστη, σε μια περιοχή που είναι «πνιγμένη» στο πράσινο θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο ο τελευταίος αγώνας πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.Με το Ουγγρικό Grand Prix φτάνουμε στο μέσον της αγωνιστικής περιόδου. Οι διακοπές θα διαρκέσουν 20 ημέρες πριν το Grand prix του Spa (26-28 Αυγούστου).

Ο Max Verstappen με τον αέρα του πρωτοπόρου στη βαθμολογία και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από το μεγάλο του αντίπαλο Charles Leclerc έχει δύο επιλογές.

Η πρώτη είναι να παλέψει για να πάρει μια ακόμη νίκη μέσα στην Ουγγαρία. Αυτό έχει ένα ρίσκο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μονεγάσκος που είναι ίσως ο ταχύτερος οδηγός στον κόσμο έχει 7 Pole Position και μόνο τρείς νίκες. Αυτό σημαίνει ότι αν όλα πήγαιναν κατ ευχή θα ήταν αυτός ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Έγιναν όμως αρκετά λάθη από την ομάδα του και ο Leclerc τώρα βλέπει να χάνεται ο παγκόσμιος τίτλος.

Η δεύτερη επιλογή είναι να κάνει ασφαλείς αγώνες και απλά κάθε φορά να ανεβαίνει στο βάθρο. Είτε στη δεύτερη είτε στην τρίτη θέση. Μαθηματικά με τους βαθμούς που θα παίρνει θα κερδίσει και φέτος τον 2ο Παγκόσμιο Τίτλο του. Η πίστα στην Ουγγαρία θεωρείται ότι είναι στενή σε πλάτος αλλά ασφαλής γιατί έχει στις εξόδους αρκετά μέτρα χώμα για να σταματούν τα μονοθέσια σε περίπτωση εξόδου.

Κατασκευάστηκε το 1986 και έχει μήκος 4.381 km. Οι αγωνιζόμενοι την Κυριακή θα κάνουν 70 γύρους και θα καλύψουν 306.63 χλμ. Τον ταχύτερο γύρο ( 1.16.627) έχει κάνει το 2020 με την W11 ο Lewis Hamilton.

Η Pirelli για φέτος επέλεξε ελαστικά από το μέσο της γκάμας της: η γόμα C2 είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C3 είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C4 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα. Τα μπροστινά ελαστικά θα έχουν 22psi και τα πίσω 18psi.

Αυτή την περίοδο στο Hungaroring έχει υψηλές θερμοκρασίες. Η πίστα είναι συνήθως στεγνή, Η θερμοκρασία οδοστρώματος κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών πέρυσι έφτασε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στην πραγματικότητα έβρεξε πριν τον αγώνα τα προηγούμενα δυο χρόνια.

Στο περσυνό Grand Prix είχαμε μια κακή εκκίνηση σε βρεγμένη πίστα με αποτέλεσμα στην πρώτη δεξιά στροφή άλλα μονοθέσια δεν έστριψαν και άλλα δεν φρενάρισαν με αποτέλεσμα να έχουμε εξόδους και συγκρούσεις.



Σύμφωνα με τους ειδικούς της Pirelli , το Hungaroring δεν μεταφέρει υψηλά ενεργειακά φορτία. Έχει λεία άσφαλτο και ανομοιομορφίες σε κάποια σημεία. Οι μεγαλύτερες απαιτήσεις από τα ελαστικά αφορούν στην ελκτική πρόσφυση και λιγότερο στη σταθερότητα στο φρενάρισμα.

Ο Mario Isola, διευθυντής Motorsport αναφέρθηκε στις ιδιομορφίες της πίστας:

«Στο παρελθόν το Hungaroring ήταν δύσκολο στις προσπεράσεις. Το νέο πακέτο ελαστικών και μονοθεσίων βοηθά τους οδηγούς να πλησιάσουν πολύ περισσότερο ο ένας τον άλλο. Φέτος πολλά πράγματα έχουν αλλάξει . Ωστόσο το Hungaroring είναι μια στενή πίστα γεμάτη στροφές. Πολλές φορές τα μονοθέσια βρίσκονται το ένα πίσω από το άλλο. Στην Ουγγαρία έχει συχνά πολύ ζέστη, αλλά έβρεξε κιόλας τα προηγούμενα δυο χρόνια: Ως δίδαγμα κρατάμε ότι ποτέ δεν πρέπει να φτάνουμε σε συμπεράσματα. Έχουμε δει εκπλήξεις στο παρελθόν στο Hungaroring και το ίδιο μπορεί να συμβεί και φέτος».

Αύριο Παρασκευή 29 Ιουλίου τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά θα ξεκινήσουν στις 15.00 (ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσουν 60 λεπτά. Τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά θα ξεκινήσουν στις 18.00 (ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσουν 60 λεπτά.

Το Σάββατο 30 Ιουλίου στις 14.00 θα ξεκινήσουν τα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά και το απόγευμα της ίδια ημέρας (17.00) θα γίνουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά από όπου θα βγει και ο Pole Man της Κυριακής.

Ο αγώνας την Κυριακή 31 Ιουλίου θα ξεκινήσει στις 16.00 ώρα Ελλάδος και αναμένεται να τελειώσει στις 18.00

Τόσο τα δοκιμαστικά όσο και τον αγώνα μπορείτε να τα δείτε από την ΕΡΤ, την Cosmote TV και το F1 TV Pro.

Θα προηγηθούν οι αγώνες της F2 και F3