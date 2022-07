Στην πίστα του Paul Ricard στράφηκαν οι προβολείς της F1

Του Περικλή Χαλάτση

Τα πανηγύρια ξεκίνησαν.Το γαλλικό Grand Prix παίρνει «φωτιά» με τα σημερινά ανεπίσημα δοκιμαστικά. Η πίστα του Paul Ricard είναι εντυπωσιακά γρήγορη και προσφέρει δυνατές συγκινήσεις.

Οι πιλότοι της F1 ξεκουράστηκαν λίγες ημέρες. Μετά το αυστριακό Grand Prix πέρασαν ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο και τώρα επέστρεψαν στις πίστες.

Σ αυτό τον αγώνα πέντε οδηγοί θέλουν νίκη

Ο Ολλανδός Max Verstappen. Έχασε στην έδρα της Red Bull στην Αυστρία και τώρα θέλει να πάρει το «αίμα» του πίσω.

Ο Μονεγάσκος Charles Leclerc θέλει νίκη για να μειώσει την ψαλίδα στη βαθμολογία με τον πρωτοπόρο Verstappen.

O Carlos Sainz θέλει βάθρο. Πιστεύει ότι είναι πιο γρήγορος από τον Μονεγάσκο.

Ο Sergio Perez έχασε αρκετούς βαθμούς και θέλει να περάσει τον Leclerc

Ο Lewis Hamilton, μπορεί να κάνει την έκπληξη. Η Mercedes επανέρχεται στις καλές εποχές και όλα πλέον είναι πιθανά. Η Mercedes στους 11 αγώνες που προηγήθηκαν δεν κατάφερε να διεκδικήσει τη νίκη. Ίσως σε αυτό τον αγώνα να μπορέσει να «κοντράρει» τη Ferrari και την Red Bull .Ο Toto είναι αισιόδοξος ότι όλα μπορούν να συμβούν. Η Mercedes ξεπέρασε τα προβλήματα.

Ωστόσο ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Lewis Hamilton ετοιμάζεται για την 300ή του εκκίνηση στο Γαλλικό Grand Prix .

Η βαθμολογία

Σίγουρα ο Max Verstappen έχει το πλεονέκτημα της πρωτοπορίας στη βαθμολογία. Οι 208 βαθμοί έναντι των 170 του Μονεγάσκου του δίνουν τον αέρα της σιγουριάς. Είναι ικανός να ανατρέψει τα προγνωστικά. Ο Sergio Perez (Red Bull Racing) έχει 151 βαθμούς και δεν απέχει πολύ από τον Leclerc.

Στη βαθμολογία ακολουθούν Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 133 β, George Russell (Mercedes) 128, Lewis Hamilton (Mercedes) 109, Lando Norris (McLaren/ Mercedes) 64, Esteban Ocon (Alpine/ Renault) 52, Valtteri Bottas (Alfa Romeo/ Ferrari) 46 β. Την πρώτη δεκάδα κλείνει ο Fernando Alonso (Alpine/ Renault) με 29 βαθμούς.

Η πίστα Paul Ricard

Το Γαλλικό F1 Grand Prix διεξάγεται σε μια πίστα ισορροπημένη που έχει λίγο από όλα:

Γρήγορες στροφές, ευθείες με τέρμα γκάζι και πιο αργά τεχνικά κομμάτια. Όλα αυτά προκαλούν μέσες καταπονήσεις στα ελαστικά, κάτι που καθιστά τη συγκεκριμένη πίστα πολύ καλή για δοκιμές. Με πλάτος 12m υπάρχουν πολλές επιλογές όσον αφορά στην αγωνιστική γραμμή και στα προσπεράσματα: όλα αυτά συνθέτουν μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για τους οδηγούς.

Η ευθεία Mistral που έχει το όνομά της από το διάσημο Γαλλικό άνεμο (μαΐστρος, ΒΔ άνεμος) μπορεί να επηρεάσει το αεροδυναμικό ζύγισμα των μονοθεσίων. Τα ελαστικά αποβάλλουν μεγάλα ποσά θερμότητας εκεί και κρυώνουν κυρίως τα μπροστινά ελαστικά. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την αλλαγή πορείας στη στροφή Signes που ακολουθεί. Είναι η πιο απαιτητική στροφή της πίστας, όπου τα μονοθέσια περνούν τέρμα γκάζι.

Η ομοιόμορφη κατανομή των στροφών υψηλής, μεσαίας και χαμηλής ταχύτητας αλλά και ο καλός καιρός που σπάνια κάνει εκπλήξεις βοηθάει τους επικεφαλής των ομάδων να κάνουν τη σωστή επιλογή της γόμας κυρίως κατά την εκκίνηση.

Η πίστα Paul Ricard χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1971. Έχει συνολικό μήκος 5.842 μέτρα και η συνολική απόσταση που θα κάνουν σε 52 γύρους οι αγωνιζόμενοι είναι 309.690 μέτρα. Το ρεκόρ πίστας το κατέχει από το 2019 ο Vettel με 1 λεπτό 32 δευτερόλεπτα και 740 δέκατα.

Ποια ελαστικά θα χρησιμοποιηθούν

Η Pirelli επέλεξε τρία ελαστικά για την πίστα του Paul Ricard. Η γόμα C2 είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C3 είναι η P Zero κίτρινη/μέση γόμα και η C4 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα.

Είναι σημαντικό για τους οδηγούς να αποφεύγουν τις εξόδους. Δεν υπάρχουν αμμοπαγίδες αλλά ένα υψηλής τραχύτητας υλικό που επιβραδύνει με ασφάλεια τα μονοθέσια σε περίπτωση εξόδου.

Η κόκκινη, άσπρη και μπλε διαγράμμιση που έχει σχεδιαστεί για να επιβραδύνει τα μονοθέσια δείχνει και το επίπεδο ασφαλείας. Μπορεί να είναι αποτελεσματική η επιβράδυνση όμως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τοπικής παραμόρφωσης των ελαστικών.

Πέρυσι η στρατηγική του νικητή Max Verstappen ήταν αυτή των δυο αλλαγών. Ήταν ένα ρίσκο καθώς από τους επικεφαλής μόνο αυτός σταμάτησε δυο φορές οι υπόλοιποι πίσω του σταμάτησαν μια φορά. Αυτό όμως το ρίσκο του βγήκε καθώς ο οδηγός της Red Bull ένα γύρο πριν την καρό σημαία πέρασε μπροστά και κέρδισε τον αγώνα.

Το πρόγραμμα του τριημέρου είναι :

Παρασκευή 22 Ιουλίου

Practice 1 ( Ωρα Ελλάδος) 15.00-16.00

Practice 2 ( Ωρα Ελλάδος) 18.00-19.00

Σάββατο 23 Ιουλίου

Practice 3 ( Ωρα Ελλάδος) 14.00-15.00

Qualifying ( Ώρα Ελλάδος) 17.00

Κυριακή 24 Ιουλίου

Race (Ώρα Ελλάδος) 16.00

Τα ανεπίσημα, επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά και ο αγώνας της Κυριακής θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ , την Cosmote TV (Sport 5) και το F1 TV Pro.