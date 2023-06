Στον Καναδά την Κυριακή 18 Ιουνίου το 8ο Grand Prix της χρονιάς 

Του Περικλή Χαλάτση

Στην πολύ καλή πίστα «Gilles Villeneuve» θα γίνει την Κυριακή (18 Ιουνίου) ο 8ος αγώνας της F1 για τη φετινή χρονιά. Είναι μια όμορφη πίστα που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπεράσματα αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί κάθε λάθος πληρώνεται ακριβά.

Σε αυτή την πίστα, που φέρει το όνομα του αδικοχαμένου Gilles Villeneuve (το 1982 σκοτώθηκε στις δοκιμές του βελγικού Grand Prix) η Ferrari ελπίζει σε νίκη. Το ίδιο θέλει και η Mercedes ενώ η Red Bull δεν ανησυχεί αφού έχει το πιο γρήγορο μονοθέσιο και θεωρεί δεδομένη τη νίκη της. Ο αγώνας που έγινε το 2022 ήταν καθαρή υπόθεση του Max Verstappen. (To 2020 και 2021 δεν έγιναν αγώνες στον Καναδά λόγω Covid19). Ωστόσο το 2019 είχε κερδίσει ο Hamilton και το 2018 ο Vettel.

Τα στοιχήματα στον Καναδά δίνουν και παίρνουν.Οι περισσότεροι ποντάρουν στον Verstappen για αυτό τα κέρδη είναι μικρά. Για κάθε ένα δολάριο θα παίρνουν 1.50 δολάρια. Μικρό το κέρδος.Δεύτερο φαβορί θεωρείται ο Lewis Hamilton και τρίτος για το βάθρο οι Καναδοί πιστεύουν ότι θα είναι ο Fernando Alonso.

Με το νέο σχεδιασμό τις εντυπώσεις κερδίζουν τα Silver Arrows. Ωστόσο είναι νωρίς για προβλέψεις. Η πίστα «Circuit Gilles Villeneuve» περιμένει σήμερα τους πιλότους για να κάνουν τα ανεπίσημα δοκιμαστικά. Σήμερα ο στόχος είναι να βρεθεί ο ιδανικός συνδυασμός σε αναρτήσεις και λάστιχα.

Η διαδρομή βασίζεται κυρίως σε δρόμους του πάρκου. Έχει μήκος 4.361m και οι πιλότοι θα κάνουν 70 γύρους.

Η πίστα Ζυλ Βιλνέβ βρίσκεται πάνω στο τεχνητό νησί της Παναγίας, στην κοίτη του Αγ. Λαυρεντίου δίπλα στο Μόντρεαλ. Εκτός από το grand prix χρησιμοποιείται για ποδηλασία, roller skating αλλά και περπάτημα. Για την ιστορία οι Καναδοί με τα μπάζα εξόρυξης του μετρό έφτιαξαν ένα τεχνητό νησί στην κοίτη του Αγίου Λαυρεντίου (εκβάλλει στον Ατλαντικό). Εκεί διεξήχθησαν οι Κωπηλατικοί Αγώνες των Ολυμπιακών του 1976 και αμέσως μετά, το 1978, φιλοξενήθηκε στους δρόμους του τεχνητού νησιού της Παναγίας το πρώτο Grand Prix της Formula 1.

Για φέτος τα ελαστικά που έχουν επιλεγεί για το Καναδικό Grand Prix είναι η γόμα C3 ως P Zero λευκή σκληρή, η γόμα C4 ως P Zero κίτρινη μέση και η γόμα C5 ως P Zero κόκκινη μαλακή.

H C5 θα χρησιμοποιηθεί κυρίως στις κατατακτήριες δοκιμές ενώ η C4 και η C3 θα παίξουν σημαντικό ρόλο στον αγώνα. Η άσφαλτος είναι σχετικά λεία σ’ αυτή τη διαδρομή που είναι κατά το ήμισυ μόνιμη και δεν χρησιμοποιείται συχνά. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλη βελτίωση του κρατήματος κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Σε μια πίστα όπου δεν υπάρχουν γρήγορες καμπές, καθοριστικά σημεία είναι η σταθερότητα στο φρενάρισμα, η ελκτική πρόσφυση στην έξοδο των στροφών και η ακρίβεια στην αλλαγή πορείας. Η διαδρομή έχει 6 αριστερές και 8 δεξιές στροφές με τρείς ευθείες (μια πολύ μεγάλη). Η μέση ωριαία ταχύτητα είναι σχετικά χαμηλή, χάρη στις συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης που οφείλονται στην αλληλουχία στροφών και στα συνεχόμενα φρεναρίσματα.

Οι team manager των ομάδων θεωρούν ότι την πιο μαλακή γόμα θα την χρησιμοποιήσουν στις κατατακτήριες δοκιμές ενώ η μέση και η σκληρή γόμα θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα. Η στρατηγική που επιλέγουν οι περισσότεροι οδηγοί είναι αυτή των δυο αλλαγών αλλά κάποιοι μπορεί να κάνουν και μια αλλαγή, συμπληρώνοντας πολλούς γύρους με τη σκληρή γόμα: Ειδικά αυτοί που ξεκινούν από τις πιο πίσω σειρές.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο καιρός. Οι συνθήκες μπορεί ν’ αλλάξουν γρήγορα από βρεγμένο σε στεγνό ενώ δεν αποκλείονται και έντονες μεταβολές της θερμοκρασίας. Πέρυσι η θερμοκρασία ασφάλτου ήταν 17 βαθμούς στις κατατακτήριες δοκιμές και έφτασε στους 40 βαθμούς Κελσίου την μέρα του αγώνα.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα (οι ώρες που αναγράφουμε είναι ώρες Ελλάδος και όχι Καναδά) έχει ως εξής:

16 Ιουνίου

20.30 -21.30 : Practice 1

17 Ιουνίου

00.00-01.00: Practice 2

19.30- 20.30: Practice 3

23.00-24.00: Qualifying

18 Ιουνίου

21.00 εκκίνηση του αγώνα στον Καναδά

Όλες τις ημέρες τα δοκιμαστικά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από το συνδρομητικό κανάλι του Ant1+ και από το συνδρομητικό κανάλι της F1 TV Pro.

Την Κυριακή ο αγώνας εκτός των συνδρομητικών θα μεταδοθεί και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1. Τα δοκιμαστικά και τον αγώνα μεταδίδουν οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Την Κυριακή στο στούντιο θα βρίσκεται για σχολιασμό ο πιλότος της F4, Τζώρτζης Μαρκογιάννης.