Ταχύτερος ο Max Verstappen στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά στο Bahrain

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 Max Verstappen ήταν σε καλή διάθεση, είχε ένα καλό σεταρισμένο μονοθέσιο και δεν έδειξε να ενοχλείται ούτε από τις πολλές αναπηδήσεις αλλά ούτε και απο τα νέα σε διαστάσεις ελαστικών που από φέτος θα φορούν τα μονοθέσια της F1.

Αντίθετα ο Lewis Hamilton φαίνεται ότι δεν τα βρήκε όλα όπως τα ήθελε. Ο Ολλανδός έκανε τον καλύτερο χρόνο και ο Βρετανός μόλις που κατάφερε να πλασαριστεί στην πρώτη δεκάδα. Σε πολύ καλό επίπεδο στάθηκαν οι δύο Ferrari που κράτησαν ψηλά τον πήχη. Ο Charles Leclerc έκανε 1:32.023 ενώ ο Verstappen 1.31.936.

Είναι σίγουρο ότι ο Hamilton είχε πρόβλημα. Έκανε τον 9ο καλύτερο χρόνο (1.33.144) ενώ ο μικρός M. Schumacher βρέθηκε μια θέση μπροστά του με χρόνο 1.33.085. Ο Βρετανός είχε πρόβλημα με τα φρένα του αλλά και με την ανάρτηση γιατί φαίνεται είχε τις περισσότερες αναπηδήσεις.Όλα τα μονοθέσια φορούσαν μεση γόμα εκτός από τις δύο McLaren που χρησιμοποιούσαν σκληρή. Ωστόσο όλα τα μονοθέσια επισκέφτηκαν τα πίτς για να χρησιμοποιήσουν και τα μαλακά ελαστικά. Απογοητευτικές για ακόμη μία ημέρα οι McLaren με τον Norris να τερματίζει 11ος και τον Riccardo στη 18η θέση.

Οι οδηγοί ταλαιπωρήθηκαν με τις αναπηδήσεις κάτι που επεσήμαναν όταν έπεσε η καρό σημαία. Αύριο Σάββατο (19/3) στις 14.00 θα γίνουν οι τρίτες ελεύθερες δοκιμές και στις 17.00 θα ξεκινήσουν οι χρονομετρημένες από όπου θα βγει και ο μεθαυριανός Polman.

Σήμερα οι πιλότοι της F1 έδειξαν ότι ακόμη δεν έχουν προσαρμοστεί στα νέα ελαστικά. Αντίθετα οι νεότεροι πιλότοι,που προέρχονται από την F2 έδειξαν πιο εξοικειωμένοι αφού τα τελευταία δύο χρόνια χρησιμοποιούνται σ αυτήν την κατηγορία ελαστικά 18 ιντσών.

Οι χρόνοι στα ελεύθερα δοκιμαστικά

Πως είναι η πίστα στο Bahrain

Το Μπαχρέιν παραμένει μια από τις πιο τραχείς πίστες στο ημερολόγιο (λαμβάνει 5 στα 5 στην κατάταξη τραχύτητας της Pirelli) λόγω της υψηλής περιεκτικότητας της ασφάλτου σε γρανίτη. Αυτό έχει ως συνέπεια υψηλά επίπεδα φθοράς και πτώσης απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης. Μολονότι η τραχύτητα της ασφάλτου είναι υψηλή, η άμμος που φέρνει ο αέρας από την έρημο – η οποία περιβάλει την πίστα – προκαλεί πολλά γλιστρήματα που επηρεάζουν την πρόσφυση. Γι’ αυτό όσον αφορά στο κράτημα, η πίστα λαμβάνει μόνο 3 στα 5 στη σχετική κατάταξη της Pirelli.

Η πίστα του Σακχίρ είναι «σταμάτα – ξεκίνα» οπότε στη σχετική κατάταξη της Pirelli για την ελκτική πρόσφυση λαμβάνει 4 στα 5. Όσον αφορά στα πλευρικά φορτία, η βαθμονόμηση είναι μόνο 3 στα 5 με τα πίσω ελαστικά να πιέζονται περισσότερο. Η βελτίωση του κρατήματος της πίστας είναι σημαντική καθώς υπάρχουν αγώνες τόσο της Formula 2 όσο και της Formula 3 ως αγώνες υποστήριξης.

Για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς η Pirelli επέλεξε τις τρεις πιο σκληρές γόμες από την νέα γκάμα ελαστικών 18 ιντσών. Η γόμα C1 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η γόμα C2 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η γόμα C3 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή. Ο συνδυασμός αυτός είναι ένα επίπεδο πιο σκληρός από τον περσινό, καθώς τα νέα ελαστικά 18 ιντσών είναι τελείως διαφορετικά ακόμη και όσον αφορά στις γόμες, από τα παλιά ελαστικά 13 ιντσών. Η επιλογή αυτή έγινε λόγω της χάραξης της πίστας του Σακχίρ, των χαρακτηριστικών της ασφάλτου και των θερμοκρασιών.