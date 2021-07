Το 1-2 έκανε η Mercedes στα ανεπίσημα δοκιμαστικά στην πίστα του Spielberg

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Είναι σίγουρο ότι ο Hamilton,ο Verstappen και ο Bottas θέλουν μια pole position για να ξεκινήσουν πρώτοι στον αγώνα της Κυριακής.Το πρωί στα ανεπίσημα δοκιμαστικά ο «Ιπτάμενος Ολλανδός» κινήθηκε πιο γρήγορα αλλά το απόγευμα δεν ήταν αυτό θα ήθελε. Ο Hamilton και ο Bottas έκαναν καλύτερους χρόνους και η Mercedes «ανέπνευσε». Ο Ολλανδός ήρθε τρίτος ενω η Aston Martin «πήρε» με τους Stroll και Vettel την 4η και 5η θέση.

Ο Verstappen μπορεί να περιορίσθηκε στην 3η θέση αλλά αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα αφού αύριο είναι οι κρίσιμες δοκιμές. Εκεί θα ρίξουν όλοι το βάρος τους αφού από τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά θα κριθεί η pole position στον αγώνα της Κυριακής.

Ο Βρετανός το απόγευμα είχε μια έξοδο ευτυχώς χωρίς να πάθει ζημιά το μονοθέσιο. Έξοδο είχε και ο Norris ο οποίος έκανε 18 γύρους με soft γόμα. Ευτυχώς και αυτός χωρίς καμιά απώλεια.Την ώρα των δοκιμών έπεσαν κάποιες σταγόνες βροχής. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι αυτό δυσκόλεψε τους αγωνιζόμενους.

Οι σταγόνες βροχής έπεσαν σε ορισμένα κομμάτια της πίστας και δεν επηρέασε την απόδοση των οδηγών.

Αύριο στα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά ο Verstappen και ο Hamilton θα προσπαθήσουν να κάνουν τον απόλυτο χρόνο για να κερδίσουν την πρώτη θέση στην εκκίνηση του Αυστριακού Grand Prix.

Αν παρακολουθήσατε την περασμένη Κυριακή το Grand Prix Στυρίας που έγινε στην ίδια πίστα θα παρατηρήσατε ότι υπάρχουν μόνο δέκα στροφές. Η πίστα είναι μόλις 4.3 χιλιομέτρων και οι προσπεράσεις μπορούν να γίνουν με ασφάλεια σε συγκεκριμένα σημεία.

Επίσης λόγω του μικρού γύρου με διαρκή ροή, η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γομών είναι αντίστοιχα μικρή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η πίστα είναι απαιτητική. H φθορά των ελαστικών είναι μικρή σε σχέση με άλλους αγώνες.

Η πλειοψηφία των στροφών είναι δεξιές όμως οι δυο πιο απαιτητικές είναι αριστερές. Είναι οι πιο «πονηρές» στροφές και εκεί καταπονούνται περισσότερο τα ελαστικά που δεν προλαβαίνουν να κρυώσουν στις υπόλοιπες στροφές.

Την περασμένη Κυριακή έγινε το Grand Prix Στυρίας στην ίδια πίστα στο Σπίλμπεργκ ( είναι η επίσημη πίστα της Red Bull).Εκεί χρησιμοποιήθηκαν οι μεσαίες γόμες της γκάμας: C2, C3, C4.

Στο Αυστριακό Grand Prix που θα γίνει την Κυριακή στην ίδια πίστα η P Zero λευκή/σκληρή θα είναι η C3, η P Zero κίτρινη/μέση θα είναι η C4 και η P Zero κόκκινη/μαλακή θα είναι η C5 που είναι ο πιο μαλακός συνδυασμός στη γκάμα της Pirelli.

Γιατί έγινε όμως αυτή η διαφορετική επιλογή; Οι επικεφαλής της Pirelli είπαν ότι η αλλαγή έγινε για να υπάρξει ποικιλία στη στρατηγική, καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι διαθέσιμη η πολύ μαλακή γόμα.