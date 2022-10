Το FP3 στο Austin το κέρδισε ο Verstappen

Του Περικλή Χαλάτση

Σε λίγη ώρα, στη μία μετά τα μεσάνυκτα (ώρα Ελλάδος) ξεκινούν τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για την Pole Position στην πίστα του Austin, στο Texas.

To Circuit of The Americas, στο Austin είναι ήδη γεμάτο από κόσμο που παρακολούθησε τις προσπάθειες των οδηγών στο Practice 3. Εκεί ο Max Verstappen τα έδωσε και όλα και μετά από σκληρή κόντρα κέρδισε τον αντίπαλο του Charles Leclerc. Πίσω από τον Μονεγάσκο τερμάτισε ο Ισπανός ομόσταυλος του Carlos Sainz.

Σε λίγη ώρα οι πιλότοι της F1 θα ξεκινήσουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για την pole Position. Αν ο Ολλανδός κάνει καλύτερο χρόνο τότε το βράδυ της Κυριακής θα ξεκινήσει πρώτος και λογικά θα χαρίσει τους πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του για να κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Στα τελευταία ανεπίσημα δοκιμαστικά ο Max Verstappen έκανε χρόνο 1:35.825 ενώ ο Leclerc 1.36.145 ενώ 4 δέκατα πιο αργός από τον Ολλανδό ήταν ο Carlos Sainz.

Ο Sainz ήταν ένα δέκατο πιο πίσω στην τρίτη θέση, με τον Sergio Perez να απέχει μισό δευτερόλεπτο από τον Sainz. O L. Hamilton περιορίσθηκε στην 5η θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα από το Practice 3.