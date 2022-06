Τρείς πιλότοι θέλουν πρώτη θέση στο Grand Prix Azerbaijan

Του Περικλη Χαλάτση

Οδηγοί, μηχανικοί, μάνατζερ, πρόεδροι και γενικοί διευθυντές ψάχνουν να βρουν τη χρυσή τομή για τη νίκη στο δύσκολο Grand Prix Azerbaijan.Ο Verstappen θέλει να κρατήσει την πρωτοπορία του. Ο Leclerc θέλει να ξαναπάρει την αρχηγία, που έχασε από λάθος άλλου, στο καταστροφικό για αυτόν Grand Prix Monaco. Και ο τρίτος της παρέας ο Sergio Perez θέλει να αποδείξει ότι κακώς τον έχουν ως Νο 2 στην ομάδα της Red Bull. Μάλιστα μετά τη νίκη του στο Monaco επιβεβαίωσε τα πιστεύω του και τώρα θα απαιτήσει ελευθερία.

Vertsappen και Perez βρίσκονται στην ίδια ομάδα. Κανένας δεν λέει ανοικτά αυτό που πιστεύει. Δεν τους συμφέρει άλλωστε. Ο Verstappen που τερμάτισε στη 2η θέση πίσω από τον Perez δεν ήταν και τόσο ευχαριστημένος. Παρά τους βαθμούς που κέρδισε και πήρε την πρωτοπορία στη βαθμολογία το μυαλό του ήταν περισσότερο στον ομόσταυλό του παρά στον Μονεγάσκο..

Ο Perez δύο φορές ήταν καλύτερος από τον Max Verstappen. Ο Μεξικανός μέσα έξω το δήλωσε στον Κρίστιαν Χόρνερ. Η γκρίνια ξεκίνησε όταν ο Perez στο GP της Ισπανίας, πήρε εντολή να αφήσει τον Ολλανδό να τον προσπεράσει. Το αφεντικό της Red Bull, απάντησε.

«Θα νικήσει ο καλύτερος. Το σημαντικό είναι να νικήσει ένας από τους δύο σας και να πάρει το πρωτάθλημα, η αυστριακή ομάδα».

Θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Μεξικανός βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Αντίθετα ο Verstappen συνέχεια ζητάει. Διαμαρτύρεται γιατί ξέρει ότι δεν είναι σε καλή φόρμα. Στην προσπάθεια του να κάνει καλύτερους χρόνους από τον Leclerc κάνει λάθη.

Θα δούμε τι θα γίνει στον αγώνα της Κυριακής. Ο οδηγός της Red Bull ενδεχομένως το 2021 θα είχε κερδίσει τον αγώνα. Όμως παρουσιάσθηκε ένα πρόβλημα στα ελαστικά και αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει μόλις πέντε γύρους πριν την καρό σημαία. Τον αγώνα κέρδισε ο Leclerc .

Ο αγώνας στο Baku γίνεται εντός πόλης όπως στο Monaco, με τη διαφορά ότι οι ταχύτητες στο Azerbaijan είναι μεγάλες. Η συνολική απόσταση είναι 6.003 km και θα γίνουν συνολικά 51 γύροι. Οι πιλότοι της F1 θα καλύψουν 306.049 km. Πέρσι ο Leclerc έκανε ρεκόρ πίστας με 1.43.009

Η πίστα συνδυάζει γρήγορες ευθείες με μερικά πολύ στενά και τεχνικά κομμάτια ειδικά γύρω από την διάσημη στροφή 9 στο κέντρο της παλιάς πόλης. Σε αντίθεση με τις μέγιστες κλίσεις στις πτέρυγες στο Monaco, οι ομάδες στο Baku υιοθετούν μέσες κλίσεις.

Αυτό ισορροπεί την απαίτηση για πρόσφυση στις αργές στροφές αλλά και την ανάγκη για υψηλή τελική ταχύτητα στις μεγάλες ευθείες ώστε να πραγματοποιούνται προσπεράσματα. Το 2016 ο Valtteri Bottas – τότε με τη Williams και ελαστικά Pirelli– έφτασε τα 378km/h. Θα δούμε να χρησιμοποιούν οι πιλότοι σε δύο σημεία DRS. Ο αγώνας θα είναι εντυπωσιακός αλλά χρειάζεται προσοχή. Δεν υπάρχουν σημεία διαφυγής. Ούτε αμμοπαγίδες. Ένα λάθος αρκεί για να βγει η κόκκινη σημαία.

Στο Bacu μεγάλο ρόλο στον αγώνα της F1 παίζει και ο καιρός. Συνήθως είναι ζεστός, με θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη υπάρχουν σημεία της πίστας που αλλού είναι φωτεινά και αλλού έχουν σκιά. Αυτό οφείλεται γιατί περιμετρικά της διαδρομής υπάρχει σύμπλεγμα κτιρίων . Ανάλογες διακυμάνσεις παρατηρούνται και στη θερμοκρασία του οδοστρώματος σε όλο το γύρο.

Για την μοναδική διαδρομή εντός πόλης στο Baku, που συνδυάζει την πολυπλοκότητα του Μονακό με τις ταχύτητες της Monza η Pirelli επέλεξε τις πιο μαλακές γόμες στη γκάμα της. μολονότι οι γόμες και οι σκελετοί είναι τελείως διαφορετικοί το 2022.Παρά το γεγονός ότι οι σκελετοί των ελαστικών είναι τελείως διαφορετικοί το 2022 η Pirelli επέλεξε την C3 που είναι η P Zero λευκή/σκληρή, τη C4 που είναι η P Zero κίτρινη/μέση, και την C5 που είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή. Πιο απλά οι μηχανικοί της Pirelli έκαναν την ίδια επιλογή με αυτή που είχαν κάνει και το 2021.

Θέλει πολύ προσοχή τουλάχιστον για την εκκίνηση του αγώνα η επιλογή των σωστών ελαστικών. Ας μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα της F1 βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο. Το Grand Prix στο Azerbaijan θυμίζει ταχύτητες Μόντσα. Έχει μεγάλες ευθείες και αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες.

Οι οδηγοί έχουν στη διάθεσή τους, δυο σετ μαλακής και τρία σετ μέσης γόμας κατά τη διάρκεια του 3ημέρου που περιλαμβάνει έναν αγώνα σπριντ 21 γύρων το Σάββατο και έναν κανονικό αγώνα 29 γύρων την Κυριακή όπου πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι δυο γόμες.

Πέρυσι η στρατηγική του νικητή ήταν μιας αλλαγής. Αν θυμόσαστε ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία στο τέλος. Σ’ αυτή την περίπτωση η επιλεγείσα στρατηγική ήταν από μαλακή σε σκληρή με τη μαλακή γόμα να επιλέγεται εκ νέου για το σπριντ των τριών τελευταίων γύρων μέχρι την καρό σημαία. Ωστόσο έχει καταργηθεί η υποχρέωση να εκκινήσεις στον αγώνα με το σετ που έκανες τον ταχύτερο γύρο στο Q2 οπότε μπορεί η στρατηγική να διαφέρει φέτος.

Αύριο Παρασκευή (10 Ιουνίου) θα πάρουμε την πρώτη καλή γεύση. Οι πρώτες ελεύθερες δοκιμές θα ξεκινήσουν στις 14:00 και θα τελειώσουν στις 15:00. Μετά από δύο ώρες ηρεμίας, στις 17.00 θα ακολουθήσουν οι δεύτερες ελεύθερες δοκιμές.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (11 Ιουνίου) έχει ως εξής:

Ελεύθερες Δοκιμές 3: 14:00-15:00

Κατατακτήριες Δοκιμές: 17:00-18:00

Την Κυριακή (12 Ιουνίου) ο αγώνας θα ξεκινήσει στις δύο το μεσημέρι.

Το τριήμερο μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τις δοκιμές (ελεύθερες και χρονομετρημένες) καθώς επίσης και τον αγώνα από την ΕΡΤ, την Cosmote TV Sport5HD και μέσα από την πλατφόρμα F1 TV Pro.

Ο Mario Isola διευθυντής Motor Sport είπε για τον αγώνα της Κυριακής:

“Μέχρι να μπει στο πρόγραμμα η Τζέντα, το Baku ήταν ο ταχύτερος αγώνας της χρονιάς, εντός πόλης. Όμως τα ενεργειακά φορτία της διαδρομής και οι απαιτήσεις είναι σχετικά χαμηλά, καμία στροφή δεν πιέζει ιδιαίτερα τα ελαστικά λόγω της μειωμένης τραχύτητας της ασφάλτου αλλά και των χαμηλών πλευρικών επιταχύνσεων. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε την ίδια επιλογή γομών με το Monaco. Τούτων δοθέντων, οι υψηλές ταχύτητες στο Αζερμπαϊτζάν θέτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις στα ελαστικά. Το βασικό σημείο είναι η ελκτική πρόσφυση. Κομβικό για όλες τις ομάδες είναι να βρεθεί το ιδανικό ζύγισμα ανάμεσα στον εμπρός και στον πίσω άξονα: Τα εμπρός ελαστικά πρέπει να είναι στη σωστή θερμοκρασία για να παράγουν πρόσφυση παρά τις μεγάλες ευθείες στις οποίες «κρυώνουν» και τα πίσω ελαστικά δεν πρέπει να πιέζονται πολύ και κατ’ επέκταση να υπερθερμαίνονται στις εξόδους των στροφών. Η θερμοκρασία οδοστρώματος είναι ασταθής στο Baku, είναι μια διαδρομή συγκεκριμένη, με λίγες τεχνικές προκλήσεις, οι οποίες αφορούν εξίσου όλους τους συμμετέχοντες».