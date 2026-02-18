Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις της πίστας της Jeddah Corniche (μήκους 3.001 μ.), με τα τμήματα υψηλής ταχύτητας σε συνδυασμό με τις ζώνες έντονου φρεναρίσματος, απαιτούν μια λεπτή ισορροπία μεταξύ καθαρής απόδοσης και ενεργειακής απόδοσης. Σε έναν αγώνα όπου ο χρόνος ενεργοποίησης της Λειτουργίας Επίθεσης μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα, η εν προκειμένω εκτέλεση δεν ήταν σύμφωνη με τις εξελισσόμενες συνθήκες του αγώνα.

Ενώ οι κατατακτήριες ήταν ενθαρρυντικές, με τους δύο οδηγούς να προκρίνονται άνετα, το τελικό αποτέλεσμα δεν αντανακλά πλήρως τις δυνατότητες της ομάδας. Στην γρήγορη και απαιτητική πίστα της Τζέντα, η ακριβής οδήγηση και η εξαιρετικά καλή διαχείριση ενέργειας ήταν απαραίτητες. Κι αυτό επειδή η εν λόγω πίστα αφήνει πολύ λίγα περιθώρια για σφάλματα και το παραμικρό λάθος τιμωρείται αμέσως.

Ο πρώτος νυχτερινός αγώνας της σεζόν, είχε αρκετή ένταση αλλά και απρόβλεπτο χαρακτήρα με την εισαγωγή του Pit Boost και της μίας λειτουργίας επίθεσης (Attack Mode) διάρκειας έξι λεπτών. Αυτή η μορφή αγώνα κράτησε τις ομάδες και τους οδηγούς σε συνεχή ένταση για την απαραίτητη στρατηγική πρόβλεψη καθ’ όλη τη διάρκεια ενός περίπλοκου αγώνα υπό το φως των προβολέων.

Πιστός στην φόρμα του, ο Nick Cassidy πραγματοποίησε μία από τις εξαιρετικές εμφανίσεις της βραδιάς, σκαρφαλώνοντας από την 13η θέση στην εκκίνηση στην 6η θέση στον τερματισμό. Μια καθυστερημένη αλλά άψογα εκτελεσμένη ενεργοποίηση του Attack Mode αποδείχθηκε καθοριστική, επιτρέποντας στον Νεοζηλανδό να απελευθερώσει την επιπλέον ισχύ στους τελευταίους γύρους και να κερδίσει αρκετές θέσεις. Αυτή η εντυπωσιακή επιστροφή στην κορυφή του χάρισε πολύτιμους βαθμούς και τον ώθησε στη δεύτερη θέση του Πρωταθλήματος Οδηγών καθώς η σεζόν συνεχίζεται.

Ο δύο φορές πρωταθλητής της Formula E, Jean-Éric Vergne, έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο ξεκινώντας τον 150ό αγώνα του στο πρωτάθλημα των αμιγώς ηλεκτρικών μονοθεσίων. Ξεκινώντας από την 8η θέση, ο Γάλλος οδηγός σημείωσε ελεγχόμενη και έξυπνη απόδοση και παρά την εμφάνιση ενός τεχνικού προβλήματος, διαχειρίστηκε επιδέξια τις εξελισσόμενες στρατηγικές και τις απαιτήσεις διαχείρισης ενέργειας για να τερματίσει στην 8η θέση και να γιορτάσει αυτήν την επέτειο κερδίζοντας επιπλέον βαθμούς για την ομάδα. Ο συνδυασμός αυτού του πρώτου νυχτερινού αγώνα της σεζόν, η εισαγωγή του Pit Boost και η στρατηγική πρόκληση ενός μοναδικού εξάλεπτου διαστήματος Attack Mode δημιούργησαν ένα συναρπαστικό θέαμα. Η διαχείριση ενέργειας, ο συγχρονισμός και η προσαρμοστικότητα ήταν οι βασικοί παράγοντες σε έναν εξαιρετικά απαιτητικό αγώνα.

Ο Jean-Éric Vergne ξεκίνησε από την πέμπτη θέση και έκανε ένα δυνατό ξεκίνημα, ανεβαίνοντας στην πρώτη εξάδα κατά τους πρώτους γύρους. Με τις προσπεράσεις να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείριση ενέργειας και την ενεργοποίηση των δύο υποχρεωτικών διαστημάτων Attack Mode, η στρατηγική αποδείχθηκε κρίσιμη. Ο Γάλλος οδηγός τερμάτισε τελικά στην ένατη θέση, κερδίζοντας πολύτιμους βαθμούς σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ τώρα, ο Nick Cassidy ξεκίνησε από την όγδοη θέση. Εμπλεκόμενος σε σκληρές μάχες καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Nick προσπαθούσε για το καλύτερο καθώς διαφορετικές στρατηγικές ξεδιπλώνονταν γύρω του. Δυστυχώς, καθώς ο αγώνας προχωρούσε, η στρατηγική που επέλεξε δεν τον δικαίωσε στους τελευταίους γύρους και πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην 16η θέση μετά από μια σκληρή μάχη και στους 30 γύρους του αγώνα.

Η ομάδα Citroën Racing πέτυχε ένα καλό αποτέλεσμα στον 4ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA Formula E. Ο Nick Cassidy έκανε μια σπουδαία εμφάνιση τερματίζοντας 6ος, ενώ ο Jean-Éric Vergne τερμάτισε 8ος στον πρώτο από τους δύο αγώνες που διεξήχθησαν back-to-back στην πίστα Corniche στην Τζέντα.

Η 12η σεζόν θα συνεχιστεί με τον έκτο γύρο που θα γίνει στη Μαδρίτη στις 21 Μαρτίου, μια βασική αγορά για τη μάρκα Citroën και θα είναι μια σημαντική ευκαιρία να μετατρέψει τις δυνατότητές της σε ισχυρότερα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.