Στο επιβλητικό στάδιο στο Ιντερλάγκος θα δούμε αυτό το τριήμερο που έρχεται έναν καλό αγώνα που θα δώσουν τέσσερις πιλότοι, υποψήφιοι για την 2η θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Την περασμένη Κυριακή, στο Autodromo Hermanos Rodriguez του Μεξικού είδαμε επίσης έναν καλό αγώνα με ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα.

Ο Kimi Antonelli έγραψε ιστορία και στην 2η αγωνιστική του χρονιά κέρδισε τον πρώτο του Παγκόσμιο τίτλο. Για τον 20χρονο Ιταλό έχουμε ήδη κάνει ειδικό αφιέρωμα.

Την περασμένη Κυριακή έγινε η μεγάλη γιορτή για την κατάκτηση του Παγκόσμιου τίτλου και μάλιστα τέσσερις αγώνες πριν κλείσει η χρονιά.

Όμως πίσω από τα φώτα της γιορτής, κρύβεται πάντα μια ιστορία πίκρας. Μόλις πέντε λεπτά μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο George Russell βρέθηκε να περπατά μόνος του μέσα σε αυτό το μεγαλειώδες σκηνικό. Δεν πανηγύριζε. Απλά παρατηρούσε βουβός όλα όσα θα ήθελε να ήταν δικά του.

Τα κομφετί έπεφταν βροχή πάνω στα μονοθέσια και στους τρεις οδηγούς του βάθρου. Η εμβληματική, μαυρόχρυση ταμπέλα του «Παγκόσμιου Πρωταθλητή» βρισκόταν περήφανα τοποθετημένη στη μύτη μιας ασημένιας Mercedes. Μόνο που δεν ήταν η δική του.

Από το “ακλόνητο φαβορί” στην απόλυτη ανατροπή

Στα χαρτιά, η χρονιά είχε ξεκινήσει ιδανικά για τον Βρετανό. Μπήκε με το δεξί κερδίζοντας το GP Αυστραλίας, πήρε δύο νίκες στους τρεις πρώτους αγώνες και φάνταζε ως το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, με τη Mercedes να κυριαρχεί. Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδείχθηκε ολότελα διαφορετική. Η εξαιρετική φόρμα του Antonelli, σε συνδυασμό με κάποια προβλήματα αξιοπιστίας, έφεραν τα πάνω κάτω. Ο νεαρός Ιταλός είδε την καρό σημαία πρώτος σε εννιά αγώνες, αφήνοντας τον Russell στους τρεις. Στο Μεξικό, η διαφορά ήταν πλέον χαώδης – ήταν αδύνατο για τον Antonelli να χάσει τον τίτλο και εξίσου αδύνατο για τον ομόσταυλό του να τον διεκδικήσει.

Το πώς χάθηκε ο έλεγχος, ίσως κρύβεται στις ανεξήγητες διακυμάνσεις απόδοσης. Ο ίδιος ο Russell, εμφανώς προβληματισμένος, εξήγησε: «Στο Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησα από την pole position με διαφορά οκτώ δεκάτων και κέρδισα, ενώ στη Σιγκαπούρη (όπου εκκίνησε τελευταίος λόγω ποινής κινητήρα) τερμάτισα όγδοος. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοια σεζόν στην καριέρα μου… Απλά δυσκολευόμαστε να πετύχουμε υψηλό ποσοστό νικών και δεν ξέρουμε γιατί γίνεται αυτό».

Η αποχώρηση, το πρόστιμο και η κατάθεση ψυχής

Η απογοήτευση στο Autodromo Hermanos Rodriguez ήταν τόσο έντονη που ο Βρετανός δεν εμφανίστηκε καν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Η ομάδα του Brackley τού έδωσε άδεια να αποχωρήσει νωρίτερα από την πίστα. Όμως με την κίνηση αυτή η FIA τιμώρησε την Mercedes με πρόστιμο 5.000 ευρώ .

Ο Βρετανός πιλότος, χρειάστηκε να περάσουν 24 ώρες για να τοποθετηθεί δημόσια. Μέσα από τα social media, προχώρησε σε μια ασυνήθιστα ειλικρινή δήλωση:

«Η φετινή σεζόν ξεκίνησε ακριβώς όπως ήλπιζα, αλλά πολύ γρήγορα πήρε κακή τροπή, λόγω κακής τύχης και κακών επιδόσεων. Ήταν η πρώτη πραγματική σεζόν της καριέρας μου όπου είχα περισσότερες κακές μέρες από καλές. Μπερδεύτηκα κατά καιρούς; Συχνά. Ήταν δύσκολο να ξαναβρίσκω το κέφι μου κάθε εβδομάδα; Ναι, πάρα πολύ. Το 2026 απλά δεν ήταν γραφτό να είναι η χρονιά μου».

Δείχνοντας πάντως το ήθος του, δεν παρέλειψε να συγχαρεί θερμά τον Antonelli («Σου αξίζει πραγματικά ο τίτλος»), αλλά και την ομάδα του που δημιούργησε το καλύτερο πακέτο της σεζόν, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες τεσσάρων ετών για την επιστροφή στην κορυφή.

Το βλέμμα στο 2027: Ο χρόνος είναι με το μέρος του

Παρά την πικρία, (και ίσως ένα μικρό παράπονο προς την ομάδα για τη συγκυρία των δυσκολιών), ο Russell αρνείται να αφήσει το 2026 να τον καθορίσει. «Είμαι 28 ετών και βλέπω τον Lewis να τα πηγαίνει εξαιρετικά στα 41 του –έχοντας κερδίσει τα περισσότερα πρωταθλήματά του στη δεκαετία των 30– και τον Alonso στα 45 του. Αυτή η χρονιά δεν θα με καταστρέψει. Θα με κάνει πιο δυνατό. Έχω μπροστά μου 12 με 15 χρόνια».

Για τον Russell, η απόλυτη προτεραιότητα πλέον είναι ξεκάθαρη: Να κυνηγήσει τη 2η θέση στους αγώνες που απομένουν (ένας στόχος δύσκολος, αλλά όχι ακατόρθωτος) και να βάλει τα θεμέλια για την επόμενη χρονιά.

Στους θαυμαστές του έστειλε το ακόλουθο μήνυμα:

«Θα δώσω τον απόλυτο εαυτό μου για να ξαναβρώ το επίπεδο απόδοσης που ήμουν ικανός να επιτύχω… και, ας ελπίσουμε, ότι θα επιστρέψει και λίγη τύχη».