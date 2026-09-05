Έχετε αναρρωτηθεί ποτέ γιατί Formula; Και γιατί… 1;

Η λέξη «Formula» αναφέρεται στους κανονισμούς που διέπουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συμμετέχουν στους αγώνες. Και το «1» δηλώνει ότι πρόκειται για την κορυφαία κατηγορία. Με άλλα λόγια, η Formula 1 είναι, σε ελεύθερη μετάφραση, η «Νο 1 φόρμουλα» των αγώνων μονοθέσιων.

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα η λέξη «Formula»;

Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, η «Formula» δεν περιγράφει έναν συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου. Περιγράφει το σύνολο των κανόνων που πρέπει να ακολουθούν όλοι οι συμμετέχοντες. Από τις διαστάσεις και το βάρος ενός μονοθέσιου μέχρι τον κινητήρα, τα αεροδυναμικά στοιχεία, τα ελαστικά και μια τεράστια σειρά τεχνικών και αγωνιστικών παραμέτρων. Και είναι ένας όρος που παραμένει απολύτως επίκαιρος, σχεδόν 80 χρόνια μετά τη δημιουργία της συγκεκριμένης κατηγορίας, παρά το γεγονός ότι τα μονοθέσια έχουν αλλάξει δραματικά.

Η ιστορία ξεκινά λίγο μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 1946, η Commission Sportive Internationale (CSI), ο αγωνιστικός βραχίονας της τότε AIACR, άρχισε να σχεδιάζει ένα νέο πλαίσιο κανονισμών για τους διεθνείς αγώνες Grand Prix, με στόχο να μπει ξανά σε τάξη ο ευρωπαϊκός μηχανοκίνητος αθλητισμός μετά τα χρόνια του πολέμου. Την ίδια περίπου περίοδο, η AIACR έδωσε τη θέση της στη Fédération Internationale de l’Automobile, τη γνωστή σε όλους σήμερα FIA. Αρχικά, η νέα κατηγορία ονομάστηκε Formula Internationale, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ιστορία της Formula 1 υπήρχε επίσης η ονομασία Formula A. Τελικά, όμως, επικράτησε το «Formula 1».

Η πρώτη Formula 1

Η πρώτη Formula 1 εμφανίστηκε στο Silverstone το 1950. Η FIA εγκαινίασε επίσημα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 και ο πρώτος αγώνας πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 1950 στο Silverstone, στο πλαίσιο του Grand Prix Βρετανίας.

Τότε γιατί υπάρχουν Formula 2 και Formula 3;

Ναι, υπάρχουν Formula 2 και Formula 3 και αποτελούν σημαντικά σκαλοπάτια στην πορεία ενός οδηγού προς την κορυφή. Ωστόσο, το «1» της Formula 1 δεν δημιουργήθηκε απλώς επειδή αργότερα μπήκαν στη σειρά οι Formula 2 και Formula 3.