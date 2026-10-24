Με την καλοκαιρία να επικρατεί στο Όστιν του Τέξας, τη θερμοκρασία αέρα να αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου και το οδόστρωμα τους 43 βαθμούς, έγιναν τα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά για τον 18ο γύρο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1.

Οι μηχανικοί πήραν αρκετά στοιχεία και οι ομάδες προχώρησαν στις πρώτες ουσιαστικές προσομοιώσεις ρυθμού ενόψει των χρονομετρημένων δοκιμών αλλά και του αγώνα της Κυριακής.

Στο P2 ο Leclerc σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:35.291, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση της Scuderia. Πίσω του, η Mercedes έδειξε να αφήνει στο παρελθόν τα προβλήματα ισορροπίας του FP1, με τον Kimi Antonelli να πλασάρεται στη δεύτερη θέση και τον Lewis Hamilton να κατατάσσεται τέταρτος. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Max Verstappen με τη Red Bull, παραμένοντας σταθερά μέσα στη μάχη της κορυφής.

Οι τρείς πρώτοι

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε ο George Russell, πραγματοποιώντας την ταχύτερη προσπάθειά του με τη μέση γόμα της Pirelli, αποτελώντας και την κορυφαία επίδοση με το συγκεκριμένο ελαστικό. Πίσω του ακολούθησε ο Liam Lawson, ο οποίος συνέχισε να δείχνει θετικά δείγματα γραφής κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Η McLaren εμφανίστηκε ελαφρώς πιο πίσω, με τους Lando Norris και Oscar Piastri να καταλαμβάνουν την έβδομη και όγδοη θέση αντίστοιχα, ενώ τη δεκάδα ολοκλήρωσαν οι Isack Hadjar και Oliver Bearman.

Οι χρόνοι

Προκλήσεις και ποινές

Παρά την καλή συνολικά εικόνα της Mercedes, ο Lewis Hamilton εξέφρασε νωρίς προβληματισμούς για το στήσιμο του μονοθεσίου του, αναφέροντας χαρακτηριστικά στην ενδοεπικοινωνία της ομάδας:

“Δυσκολεύομαι να κρατήσω το μονοθέσιο εντός πίστας.”

Την ίδια στιγμή, το τοπίο για την εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής αρχίζει ήδη να διαμορφώνεται, καθώς τρεις οδηγοί δέχθηκαν ποινές για αλλαγές εξαρτημάτων:

Ο Arvid Lindblad (Racing Bulls) θα εκκινήσει με ποινή πέντε θέσεων στο grid λόγω χρήσης έκτης μονάδας εσωτερικής καύσης.

Ο Franco Colapinto (Alpine) δέχθηκε ποινή δέκα θέσεων για αλλαγή της κεντρικής μονάδας ελέγχου ηλεκτρονικών.

Ο Gabriel Bortoleto (Audi) τιμωρήθηκε με είκοσι θέσεις για πολλαπλές αλλαγές εξαρτημάτων στη μονάδα ισχύος.

Τι έγινε στο Practice 1

Ο Leclerc πρώτος και στο FP1 μπροστά από Verstappen και Norris

Ο Charles Leclerc έθεσε τον ρυθμό στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1) του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον οδηγό της Ferrari να τερματίζει μπροστά από τον Max Verstappen της Red Bull και τον Lando Norris της McLaren.

Το δίδυμο της Mercedes, George Russell και Kimi Antonelli, κατέλαβε την τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα – με τον νεαρό Ιταλό να έχει μάλιστα την ευκαιρία να εξασφαλίσει τον παρθενικό του τίτλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο teammate του Leclerc στη Scuderia, Lewis Hamilton, αρκέστηκε στην έκτη θέση.

Οι τρείς πρώτοι

Ο Franco Colapinto της Alpine ήταν ο πρώτος που εγκατέλειψε το pit lane με την έναρξη της διαδικασίας (12:30 τοπική ώρα). Παράλληλα, ο Gabriel Bortoleto της Audi και ο Colton Herta της Cadillac –ο οποίος πήρε τη θέση του Sergio Perez αποκλειστικά για το FP1– εμφανίστηκαν με μεγάλες σχάρες αεροδυναμικών μετρήσεων (aero rakes) στο ξεκίνημα, συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα για τις ομάδες τους.

Καθώς οι πρώτοι χρόνοι άρχισαν να καταγράφονται, υπήρξε μια αρχική ανησυχία για τον Verstappen, ο οποίος ανέφερε μέσω team radio πως ένιωθε «κάποιου είδους τριβή» στο σύστημα διεύθυνσης όταν έστριβε αριστερά. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν φάνηκε να εμποδίζει ουσιαστικά τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στη συνέχεια του FP1.

Με τη συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου της διαδικασίας, ο Leclerc τέθηκε επικεφαλής, όντας μόλις 0.074 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Hamilton, αμφότεροι με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Τα πρώτα δείγματα από τις πολυαναμενόμενες αναβαθμίσεις που έφερε η Ferrari στο Όστιν κρίνονται θετικά.

Οι χρόνοι

Στο στρατόπεδο της Mercedes, ο Russell ζήτησε από την ομάδα του να ελέγξει την μπροστινή πτέρυγα του μονοθεσίου του, αναφέροντας ότι ξαφνικά αντιμετώπιζε έντονη υποστροφή. Παρ’ όλα αυτά, λίγο αργότερα, ο Βρετανός κατάφερε να σημειώσει τον πέμπτο καλύτερο χρόνο της περιόδου χρησιμοποιώντας τη σκληρή γόμα, μένοντας ελάχιστα πίσω από τον teammate του, Antonelli, που βρέθηκε τέταρτος με το ίδιο μείγμα ελαστικών.

Η δράση στο Circuit of the Americas κορυφώνεται με την τρίτη και τελευταία περίοδο των ελεύθερων δοκιμών (FP3), η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου στις 20:30 ώρα Ελλάδας, δίνοντας στις ομάδες την τελευταία ευκαιρία για ρυθμίσεις πριν τις κρίσιμες κατατακτήριες. Και φυσικά τα μεσάνυκτα θα ακολουθήσει το Qualifying από όπου θα δούμε και ποιος θα είναι ο πιλότος που θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση του grid στο 18ο γύρο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1.