Τι κι αν ο Antonelli έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Το σημερινό GP στη Βραζιλία ήταν γεμάτο θέαμα, με τις προσπεράσεις να σπάνε κάθε ρεκόρ. Ο Norris αν και δεν εκκίνησε καλά, κατάφερε να πάρει μία σπουδαία νίκη, εκμεταλλευόμενος και τα λάθη του Kimi. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου θα ανεβεί ένας “μαγικός” Verstappen ο οποίος κέρδισε 19 θέσεις και “δίδαξε” οδήγηση. Στην τρίτη θέση ο teamate του και πάντα πολύ ανταγωνιστικός Hadjar.

Οι μονομαχίες ήταν συνεχείς, οι προσπεράσεις δεκάδες και η βροχή στο τέλος δεν κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω. Την ώρα που η Mercedes με το 4-5 των Russell – Antonelli εξασφάλισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Red Bull με τις αλλαγές στα μονοθέσια ήταν εξαιρετική, ενώ η Ferrari το “πάλεψε” με τον εξαιρετικό σήμερα Hamilton (400ός αγώνα στην F1 για τον Βρετανό).

Δείτε τι έγινε στον αγώνα με χρονολογική σειρά

Η πίστα



To Interlagos κατασκευάστηκε πριν 86 χρόνια, ενώ ο πρώτος αγώνας της F1 έγινε το 1973 και μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί 42 GP. Το μήκος της πίστας είναι 4,309χλμ. με τους αγωνιζόμενους να καλύπτουν 305,879χλμ. σε 71 γύρους. Η πίστα βρίσκεται σε υψόμετρο 800μ. περιλαμβάνει 15 ως επί το πλείστο αργές στροφές και δυο μεγάλες ευθείες, με αντίστοιχες ζώνες straight mode.

Η σειρά εκκίνησης



Πριν την έναρξη του σημερινού αγώνα, υπήρξαν αρκετές αλλαγές στην σειρά του grid καθώς η FIA επέβαλε μεγάλες ποινές σε αρκετούς οδηγούς για διάφορους λόγους (όπως π.χ. αλλαγή κινητήρα). Έτσι την πρώτη δεκάδα του εναρκτήριου grid απάρτιζαν οι: Norris, Antonelli, Lawson, Hulkenberg, Hadjar, Bearman, Russel, Alonso, Albon, Piastri. Ο Hamilton ξεκίνησε από την 20η θέση και ο Verstappen από την 21η. Δεν εκκίνησε ο Bottas λόγω προβλήματος στο μονοθέσιο.

Θεατές 3ημέρου: 317.096

Βρεγμένη πίστα κατά την εκκίνηση

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Norris δεν θα εκκινήσει καλά και θα τον περάσει γρήγορα ο Antonelli, ενώ στη δεύτερη στροφή θα τον περάσει και ο Lawson.

LIGHTS OUT AT INTERLAGOS Watch an epic start in Sao Paulo! 🍿 #F1 #BrazilGP https://t.co/gl9hWIfGBj — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Έντεκα ολόκληρες θέσεις κέρδισε ο Hamilton στο πρώτο μισό του πρώτου γύρου, δέκα ο Verstappen, ενώ παρά τις αρκετές προσπεράσεις η εκκίνηση ήταν καθαρή χωρίς επαφές.

Η άνοδος του Hamilton κατά την εκκίνηση.

Ladies and gentlemen, Lewis Hamilton! Watch the seven-time world champ charge through the field at the start 🤩 #F1 #BrazilGP https://t.co/M685ysLctw — Formula 1 (@F1) November 8, 2026



Μετά από τους τρεις πρώτους γύρους, η 10άδα είναι: Antonelli, Lawson, Norris, Hadjar, Russell, Hulkenberg, Albon, Piastri, Hamilton, Verstappen.

Ο Verstappen θα περάσει και τον Hamilton και τον Piastri και τον Albon και θα βρεθεί στην 7η θέση από την 21η που ξεκινούσε. Απίστευτος ο Ολλανδός, προσφέρει μοναδικό θέαμα κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη πίστα.

Max 🤝 Interlagos Here’s the pass on Hulkenberg 🔀 #F1 #BrazilGP https://t.co/HZ0tJF08Rd — Formula 1 (@F1) November 8, 2026



Στον έκτο γύρο ο Norris θα περάσει τον Lawson και θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Antonelli, στα 5.2 δευτ. απόσταση. Τον Lawson θα περάσει και ο Hadjar με την πρώτη τριάδα πλέον να έχει μία Mercedes, μία McLaren και μία Red Bull. Ασταμάτητος ο Verstappen έχει ανεβεί ήδη στην 6η θέση.

Ο Hamilton αρχίζει να χάνει θέσεις καθώς έχει χάσει την πρόσφυση στα πίσω ελαστικά, ζητά αλλαγή ελαστικών με την πρώτη ευκαιρία. Και έτσι γίνεται, καθώς είναι ο πρώτος που μπαίνει στα pits στο γύρο 15. Έβαλε την μαλακή γόμα (slick) και θα επιστρέψει στον αγώνα στη θέση 20, μπροστά μόλις από τον Sainz.

Σταδιακά οι περισσότεροι οδηγοί θα μπουν για αλλαγή ελαστικών όμως ο Russell κατά την έξοδο του στο pit lane, θα χάσει τον έλεγχο, θα γυρίσει στο πλάι και θα ακινητοποιηθεί σε πολύ δύσκολο σημείο. Ευτυχώς οι υπόλοιποι οδηγοί θα τον προσπεράσουν με ασφάλεια, όμως ο ίδιος θα χτυπήσει (ελαφρά) στις μπαριέρες, χάνοντας παράλληλα πολύ χρόνο.

Rewind to Russell’s spin exiting the pit lane 🎥 #F1 #BrazilGP https://t.co/kfuNuJlhnj — Formula 1 (@F1) November 8, 2026



Μεγάλη ατυχία για τον οδηγό της Mercedes.

Στον 20ο γύρο ο πρωτοπόρος Antonelli θα χάσει τα φρένα και θα βγει για λίγο εκτός πίστας, χάνοντας την πρώτη θέση από τον Norris.

Here’s Antonelli’s spin at Turn 1 which handed Norris the lead 👀 #F1 #BrazilGP https://t.co/bZRcgm07h5 — Formula 1 (@F1) November 8, 2026



Στον επόμενο γύρο θα τον περάσει και ο Hadjar, ρίχνοντας τον στην τρίτη θέση.

Λίγους γύρους μετά, ο Norris συνεχίζει να ηγείται, πίσω του είναι ο Hadjar και στην τρίτη θέση ο Verstappen, που είχε ξεκινήσει από την 21η. Στην τέταρτη θέση ο Antonelli και στην πέμπτη ο Piastri.

Η πρώτη εγκατάλειψη του αγώνα θα έρθει στο γύρο 32 και αφορά τον Stroll, ο οποίος θα επισκεφθεί τα pits και δεν θα επιστρέψει στον αγώνα. Να θυμίσουμε πως ο Bottas δεν εκκίνησε τον αγώνα. Έτσι συνεχίζουν 20 μονοθέσια.

Όμορφη μονομαχία του Alonso με τον Albon για την 11η θέση, την οποία θα κερδίσει ο Ισπανός. Παράλληλα ο Verstappen θα περάσει τον teamate του Hadjar, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση, 9.2 δευτ. πίσω από τον πρωτοπόρο Norris.

Alonso may have taken the position but Albon is fighting back 💪 Great battling between these two 👏 #F1 #BrazilGP LAP 35/71 https://t.co/4BHYsQhJvH — Formula 1 (@F1) November 8, 2026



Ο Hamilton θα μπει για δεύτερη αλλαγή ελαστικών με 20 γύρους να απομένουν, και θα επιστρέψει στην πίστα στη θέση 14. Οι πρώτες σταγόνες θα κάνουν την εμφάνιση τους στον γύρο 48. Οι μάχες συνεχίζουν αμείωτες, με τα μονοθέσια ειδικά στην πρώτη στροφή, να πλησιάζουν στο χιλιοστό.

Ποινή 10 δευτ. για τον Hulkenberg, καθώς οι αγωνοδίκες έκριναν πως κέρδισε μία θέση βγαίνοντας εκτός πίστας (στροφή 1). Επειδή όμως έχει πραγματοποιήσει ήδη pit stop, τα 10 δευτ. θα προστεθούν στον τελικό του χρόνο. Παράλληλα οι σταγόνες δυναμώνουν με την βροχή τελικά να έρχεται και να αλλάζει όλες τις στρατηγικές.

Και ξαφνικά όλοι οι οδηγοί τρέχουν για αλλαγές ελαστικών, και λόγω της βροχής δεν θα λείψουν τα παρατράγουδα, όπως αυτό του Hamilton. Επική μάχη του Leclerc με τον Lawson για την 7η θέση μέσα στη βροχή που ξεσηκώνει τους θεατές.

Ο Norris θα αντικρίσει πρώτος την καρό σημαία και θα πάρει μία μεγάλη νίκη, αν και να θυμίσουμε πως το πρωτάθλημα το έχει εξασφαλίσει ήδη μαθηματικά ο Antonelli. Παράλληλα η Mercedes θα εξασφαλίσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Τελική κατάταξη



Εγκαταλείψεις: Bottas (δεν εκκίνησε) – Stroll

Επόμενο GP 19-21 Νοεμβρίου, Las Vegas.