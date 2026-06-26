Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Αυστρίας για τη Mercedes, καθώς ο 19χρονος Kimi Antonelli κυριάρχησε και στις δύο περιόδους των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής στο Red Bull Ring, δείχνοντας πως η γερμανική ομάδα διαθέτει από νωρίς το πακέτο που πρέπει να νικηθεί.

Αποτελέσματα FP1

Στην πρώτη περίοδο των δοκιμών, ο νεαρός Ιταλός σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με 1:07.796, οδηγώντας τη Mercedes σε ένα εντυπωσιακό «1-2», καθώς ο George Russell ολοκλήρωσε τη διαδικασία στη δεύτερη θέση, μόλις 40 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον teammate του. Τρίτος ήταν ο Oscar Piastri με τη McLaren, ενώ ακολούθησαν ο Max Verstappen και ο Lewis Hamilton.

Η πρώτη περίοδος δεν κύλησε χωρίς προβλήματα. Ο Max Verstappen αντιμετώπισε ζητήματα με κραδασμούς και λογισμικό στο μονοθέσιό του, ενώ ο Lando Norris έχασε το μεγαλύτερο μέρος του FP1 εξαιτίας υδραυλικού προβλήματος. Παράλληλα, η διαδικασία ολοκληρώθηκε πρόωρα έπειτα από ακινητοποίηση της Cadillac του Sergio Perez, που προκάλεσε κόκκινη σημαία.

📻 “There’s smoke in the cockpit” The Cadillac of Valtteri Bottas limps back to the pits with the front of the floor dragging along the ground 🤯 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/bNUy3UsOuK — Formula 1 (@F1) June 26, 2026



Αποτελέσματα FP2

Στο FP2, ο Antonelli συνέχισε από εκεί που σταμάτησε, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική φόρμα του. Ο οδηγός της Mercedes σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:07.014, αφήνοντας πίσω του τις δύο McLaren των Oscar Piastri και Lando Norris, οι οποίες ολοκλήρωσαν τη διαδικασία στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.



Η McLaren έδειξε σαφώς πιο ανταγωνιστική στη δεύτερη περίοδο, ωστόσο η Mercedes διατήρησε το προβάδισμα στον απόλυτο χρόνο, με τον Antonelli να ολοκληρώνει ιδανικά την πρώτη ημέρα δράσης στην Αυστρία. Αντίθετα, η Red Bull δεν κατάφερε να βρεθεί στο επίπεδο των πρωτοπόρων στην έδρα της, με την ομάδα να καλείται να βρει λύσεις ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Η εικόνα της Παρασκευής δείχνει πως η μάχη για την pole position αναμένεται ιδιαίτερα αμφίρροπη, με Mercedes και McLaren να εμφανίζονται αυτή τη στιγμή ως οι βασικοί διεκδικητές της κορυφής στο Red Bull Ring.

Πρόγραμμα – Μεταδόσεις

Αύριο Σάββατο, 27 Ιουνίου θα γίνει στις 13.30 το Practice 3 και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 17.00 θα γίνει το Qualifying για την Pole Position του αγώνα της Κυριακής.Ο αγώνας την Κυριακή 28 Ιουνίου θα ξεκινήσει στις 16.00 το απόγευμα. Τα ανεπίσημα δοκιμαστικά καθώς επίσης το Qualifying και τον αγώνα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro. Ο αγώνας της Κυριακής θα μεταδοθεί και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1 αλλά ετεροχρονισμένα στις 16.30