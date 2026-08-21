Η F1 επιστρέφει δυναμικά την Κυριακή, 23 Αυγούστου, στη θρυλική πίστα του Zandvoort Ζάντβορτ. Η Ολλανδία ζει στο ρυθμό της F1 και το μεσημέρι ξεκινούν τα πρώτα ανεπίσημα δοκιμαστικά.

Η φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί την έκτη και τελευταία φορά που το συγκεκριμένο σιρκουί φιλοξενεί αγώνα της F1.

Το πρόγραμμα του τριημέρου έχει μια σημαντική καινοτομία που θα προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη δράση ενώ θα αλλάξει και τη βαθμολογία των πιλότων.

Για πρώτη φορά στην Ολλανδία θα διεξαχθεί αγώνας Sprint, Μέχρι σήμερα η βαθμολογία των οδηγών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 έχει ως εξής:

Θέση Οδηγός Ομάδα Βαθμοί 1 Κίμι Αντονέλι Mercedes 219 2 Λιούις Χάμιλτον Ferrari 169 3 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 160 4 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 138

Ο απόλυτος κυρίαρχος αυτή τη χρονιά , ο νεαρός Kimi Antonelli προηγείται του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή Lewis Hamilton 50 βαθμούς και του ομόσταυλού του Georges Russell 59 βαθμούς.

Σήμερα στις 13.30 θα γίνουν τα πρώτα και μοναδικά ελεύθερα δοκιμαστικά. Στις 17.30 θα ακολουθήσει το Sprint Qualifying.

Αυτός που θα κάνει τον καλύτερο χρόνο θα ξεκινήσει το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 13.00 από την πρώτη θέση για τον αγώνα Sprint. Λίγες ώρες αργότερα, στις 17.00 θα ακολουθήσει το Qualifying για την πρώτη θέση στον αγώνα της Κυριακής.

Στις 23 Αυγούστου ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16.00 και θα μεταδοθεί απευθείας από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro και ετεροχρονισμένα στις 16.30 από το ελεύθερο κανάλι του Ant1.

Για τους Ολλανδούς το γεγονός ότι στη χώρα τους γίνεται για τελευταία φορά αγώνας της F1 δεν είναι και τόσο καλό. Λογικό είναι σε αυτόν τον τελευταίο αγώνα να μην πέφτει καρφίτσα και για τις τρείς ημέρες.

Σίγουρα την Κυριακή θα δούμε έναν εξαιρετικό αγώνα. Ο Hamilton θα επιχειρήσει να επιβληθεί και να ανέβει στο πρώτο σκαλί. Σε αυτό θα τον βοηθήσει αν η πίστα είναι βρεγμένη. Θα εκμεταλλευτεί την πείρα του και θα επιχειρήσει να κλείσει η ψαλίδα με τον Ιταλό πρωτοπόρο στη βαθμολογία. Για σήμερα οι μετεωρολογικές προβλέψεις είναι καλές. Για την Κυριακή δεν αποκλείεται να έχουμε λίγη βροχή.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Kimi Antonelli, δεν χρειάζεται να πάρει ακραία ρίσκα. Η στρατηγική της Mercedes θα επικεντρωθεί στη σταθερή συλλογή βαθμών, τόσο στο Sprint όσο και στον κυρίως αγώνα, εκμεταλλευόμενη την αξιοπιστία του μονοθεσίου.

Ο Max Verstappen (Red Bull), παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, θέλει νίκη στην πατρίδα του. Το περιμένουν άλλωστε οι συμαπτριώτες του.

Οι Norris και Piastri (McLaren) έχουν ανεβασμένο ηθικό μετά τις βιλτίωσεις που έγιναν στα μονοθέσια τους. Οι McLaren διαθέτουν ίσως το πιο ισορροπημένο αεροδυναμικό πακέτο υψηλής αρνητικής άντωσης (high downforce). Σε μια πίστα με συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης και ελάχιστες ευθείες, είναι το θεωρητικό φαβορί για ρυθμό αγώνα.

Η πίστα του Zandvoort έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Είναι στενή και τεχνική. Το προσπέρασμα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όποιος κατακτήσει την Pole Position την Κυριακή έχει πάνω από 70% πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα, εκτός απροόπτου. Επίσης επειδή βρίσκεται κοντά στη Βόρεια Θάλασσα πολλές φορές με τους ισχυρούς ανέμους μεταφέρεται άμμος στην άσφαλτο και αλλάζει δραματικά η πρόσφυση από γύρο σε γύρο.

Η πίστα φιλοξενεί αγώνες της F1 από το 1952. Έχει μήκος 4.259 μέτρα και οι αγωνιζόμενοι την Κυριακή θα κάνουν 72 γύρους και θα καλύψουν 306.097 km. Το ρεκόρ πίστας με χρόνο 1.11.097 κατέχει από το 2011 ο Lewis Hamilton.