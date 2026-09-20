Για πρώτη φορά αγώνας της F1 στο Μόντρεαλ του Καναδά έγινε το 1978. Το μήκος είναι 4.361km και οι αγωνιζόμενοι κάνουν 70 γύρους και καλύπτουν 305.27km. Η πίστα ονομάσθηκε Circuit Gilles-Villeneuve» μετά τον τραγικό θάνατο Καναδού πιλότου Gilles Villeneuve.

Πριν από τον τελευταίο αγώνα που έγινε στις 24 Μαΐου 2026 η FIA ζήτησε να γίνουν κάποιες αλλαγές που φυσικά έγιναν, και θα τις δούμε το τριήμερο 21-23 Μαΐου 2027.

Τι ζήτησε η FIA; Απλά πράγματα όπως σε ορισμένα σημεία να αλλάξει η ποιότητα της ασφάλτου, αλλά και ο σχεδιασμός σε κάποιες στροφές, έτσι ώστε μετά την αναβάθμιση των μονοθεσίων να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια.

Στην πραγματικότητα οι αλλαγές που έγιναν είναι μικρές αλλά σημαντικές, για την ασφάλεια των αγωνιζομένων. Η τελευταία φορά που είχε επισκευαστεί η πίστα ήταν το 2023. Τότε ο αγώνας έγινε σε καινούργια άσφαλτο. Η McLaren ανέφερε ότι η νέα άσφαλτος ήταν πιο ομαλή από την προηγούμενη, με την πίστα να είναι λιγότερο ανώμαλη σε σχέση με παλαιότερα.

Πριν από το GP 2024 έγιναν πρόσθετες διορθωτικές εργασίες resurfacing, στα T1 και T6 αντικαταστάθηκε το grasscrete στο apex με σκυρόδεμα ενώ άλλαξαν τα kerbs.

Η επιφάνεια της πίστας κατέβηκε ελαφρά κάτω από τη γέφυρα, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο/clearance.

Το 2026 η FIA ζήτησε και άλλες αλλαγές. Κάποιες έγιναν, ενώ κάποιες άλλες τελειοποιήθηκαν φέτος, και θα τις δούμε στον αγώνα του Μαΐου το 2027.

Ναι μεν η πίστα έχει ίδια χάραξη, αλλά υπάρχουν μικρές αλλαγές όπως σε: kerbs (στα αυλάκια αποστράγγισης), γραμμές, τοίχους, run-off. Υπάρχει νέα μπλε γραμμή στην έξοδο της T2, αναπροσαρμογή του τοίχου στην T6, νέο άνοιγμα στην T6, αλλαγές/αναπροσαρμογές στους τοίχους στην περιοχή του T13 και T14, αλλαγές στις γραμμές στην έξοδο της T14 και αλλαγές στην περίφραξη του pit wall.