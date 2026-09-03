Την Κυριακή, στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν στις 16:00 θα σβήσουν τα πέντε φώτα θα δούμε αν η αναβάθμιση που έκανε στον κινητήρα της η Ferrari θα βοηθήσουν με το boost των 15 ίππων τον Lewis Hamilton και τον Charles Leclerc. Επίσημα οι δύο οδηγοί της Ferrari δεν έχουν τοποθετηθεί. Αυτό θα γίνει αύριο, Παρασκευή, μετά τα ανεπίσημα δοκιμαστικά.

Το «τσίρκο» της F1 βρίσκεται στην καρδιά του βασιλικού πάρκου της Λομβαρδίας (στην επαρχία της Monza και της Brianza, στη βόρεια Ιταλία, λίγα χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μιλάνου. Εκεί στο Autodromo Nazionale di Monza θα γίνει το 13ο Grand Prix για το 2026.

Είναι μια πίστα που τα μονοθέσια κινούνται στο όριο. Εκεί το slipstream και η απόλυτη ιπποδύναμη έχουν τον πρώτο λόγο. Οι τελικές ταχύτητες ξεπερνούν τα 350 χλμ./ώρα, τα φρένα πυρακτώνονται από την πρώτη κιόλας στροφή στη Variante και το παραμικρό γλίστρημα στην Parabolica μπορεί να καταστρέψει έναν ολόκληρο αγώνα. Περιθώρια λάθους δεν υπάρχουν. Και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Τα περάσματα σου κόβουν την ανάσα.

Στη Monza oι Ferrari «οφείλουν» να πρωταγωνιστήσουν. Έγιναν οι αναβαθμίσεις και οι οπαδοί της ιταλικής ομάδας θέλουν τις δύο Ferrari στο βάθρο. Το βάρος του Hamilton και του Leclerc είναι μεγάλος. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να αποζημιώσουν τους Ιταλούς. Το θέμα όμως είναι τι θα κάνει η ομάδα της Mercedes και της McLaren.

Για την ιστορία η Ferrari στην Monza έχει πρωταγωνιστήσει από το 1950 έως σήμερα, 20 φορές. Το 1988 μάλιστα η νίκη του Gerhard Berger Μπέργκερ έσπασε το σερί των ανίκητων τότε McLaren των Sena και Prost.

Από το 2007 μέχρι σήμερα οι κόκκινοι έχουν πάρει μόνο τρεις νίκες στη Monza με τους Alonso (2010) και Leclerc (2019 και 2024). Το 2025 κέρδισε ο Max Verstappen με την Red Bull. Τις περισσότερες νίκες στο ναό της ταχύτητας έχει πάρει ο Hamilton.

Ο Χάμιλτον έχει κερδίσει περισσότερες φορές από κάθε άλλο οδηγό στη Μόντσα: 2012 (McLaren), 2014, 2015, 2017, 2018 (Mercedes). Αν καταφέρει να επαναλάβει το ανδραγάθημα φέτος θα γίνει ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της F1, που θα έχει κερδίσει με 3 διαφορετικές ομάδες στην ίδια πίστα.

Ο αγώνας την Κυριακή στις 16:00 θα μεταδοθεί ζωντανά, τόσο από το συνδρομητικό κανάλι ΑΝΤ1+ όσο και από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.

Όσοι όμως είναι συνδρομητές στον ΑΝΤ1+ θα μπορούν να δύο αύριο και το Σάββατο τόσο τα ελεύθερα όσο και τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά ( κατατακτήριες δοκιμές για την Pole Position). Επίσης μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το F1 TV Pro.

Το πρόγραμμα του τριημέρου (οι ώρες είναι για την Ελλάδα)

Παρασκευή 4/9

13.30 Practice 1

17.00 Practice 2

Σάββατο 5/9

13.30 Practice 3

17.00 Qualifying

Κυριακή 6/9

16.00 Αγώνας

Η νίκη του Norris στον προηγούμενο αγώνα στην Ολλανδία ήταν η 2η συνεχόμενη, με τον πρωταθλητή να βρίσκεται σε άνοδο. Την ίδια στιγμή η McLaren έχει ανταγωνιστικό μονοθέσιο σε πίστες με πολλές στροφές, όπως η Ουγγαρία και η Ολλανδία.

Στην Monza το πρώτο ζητούμενο είναι η τελική ταχύτητα και το δεύτερο η ισορροπία κρατήματος στο φρενάρισμα. Η Red Bull έχει την πιο ισχυρή υβριδική μηχανή σύμφωνα με τις μετρήσεις της FIA, ενώ η Ferrari με την 2η αναβάθμιση πρόσθεσε 15 ίππους.

Πριν ξεκινήσει το 13ο Grand Prix η βαθμολογία Οδηγών έχει ως εξής

Η τρέχουσα βαθμολογία των πιλότων της Formula 1 για τη σεζόν 2026 (με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα) έχει ως εξής:

Θέση Πιλότος Ομάδα Βαθμοί 1 Kimi Antonelli Mercedes 242 2 George Russell Mercedes 183 3 Lewis Hamilton Ferrari 183 4 Lando Norris McLaren 159 5 Charles Leclerc Ferrari 155 6 Max Verstappen Red Bull 112 7 Oscar Piastri McLaren 104 8 Isack Hadjar Red Bull 68

Η βαθμολογία των Κατασκευαστών

Mercedes – 425 βαθμοί

– 425 βαθμοί Ferrari – 338 βαθμοί

– 338 βαθμοί McLaren – 263 βαθμοί

– 263 βαθμοί Red Bull – 186 βαθμοί

– 186 βαθμοί Racing Bulls– 66 βαθμοί

Στους κατασκευαστές είναι ξεκάθαρο ποιος θα κερδίσει τον τίτλο. Στους οδηγούς όμως ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Τόσο ο Hamilton όσο και ο Russell που ισοβαθμούν έχουν ελπίδες. Το θέμα είναι ποια στρατηγική θα κρατήσει η Mercedes με τον νεαρό Ιταλό.

Ο πρώτος αγώνας της F1 έγινε το 1950. Το μήκος της πίστας είναι 5.793m και οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 53 γύρους και θα καλύψουν 306.72 km. Το ρεκόρ πίστας με χρόνο 1.20.901 κατέχει ο Lando Norris (2025). Η υψηλότερη μέση ωριαία ταχύτητα σε γύρο κατατακτήριων, με 264.362 km/h, έχει σημειωθεί από τον Hamilton.

Το οδόστρωμα της πίστας ανακατασκευάστηκε πλήρως το 2024, ενώ έχουν γίνει βελτιώσεις των χώρων για το κοινό. Η πίστα έχει 11 στροφές και τρεις μεγάλες ευθείες. Απαιτείται αεροδυναμική διαμόρφωση με ελάχιστες κλίσεις στις αεροτομές, που δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού. Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται μαλακές γόμες της γκάμας: C3, C4, C5.

Η εκπομπή «Formula 1 Show», ξεκινά στις 15:00, μία ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα.

Οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1, Τάκης Πουρναράκης και Μαρία Ανδρεάδη θα μεταφέρουν τον παλμό της πίστας από την καρδιά της δράσης. Στην παρουσίαση της εκπομπής θα βρίσκονται οι Μαρία Θωμά, Κώστας Λεώνης και Πάνος Σεϊτανίδης, ενώ καλεσμένοι στο στούντιο θα βρίσκονται 3 οδηγοί αγώνων: Ο Δημήτρης Παπαναστασίου, που αγωνίζεται στο McLaren Trophy, και οι Jean Paul Καρράς και Philippe Armand Καρράς, που αγωνίζονται στην Ισπανική Formula 4. Στις μεταδόσεις των αγώνων θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης και Πάνος Σεϊτανίδης.