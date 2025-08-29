Φέτος η McLaren επικράτησε πλήρως στο πρώτο μέρος, κερδίζοντας 11 από τους 14 αγώνες. Ο Φερστάπεν πήρε δύο νίκες σε Σουζούκα και Ίμολα, ενώ η Mercedes «βρήκε» στον Καναδά, για μία και μοναδική φορά το ιδανικό σετάρισμα για το μονοθέσιό της. Οι McLaren ανέβηκαν στο βάθρο στους 13 από τους 14 αγώνες, καθώς μόνο στον Καναδά δεν τα κατάφεραν. Συνολικά έχουν 24 εμφανίσεις στο βάθρο, με το ανώτερο δυνατό να είναι 28.

Στο Ζάντφορτ, η διαδρομή μήκους 4.259 μέτρων έχει 14 στροφές, είναι πολύ γρήγορη, θυμίζει «παλιά σχολή» οδήγησης και δε συγχωρεί λάθη. Η τελευταία επικλινής στροφή (14), που φέρει το όνομα του Ταρζάν, έχει κλίση 18 μοιρών, αυξάνοντας την πρόκληση για τους οδηγούς. Η μόνη ευθεία είναι στην αφετηρία, μπροστά από τα πιτ.

Τα εισιτήρια έχουν προ πολλού εξαντληθεί, οι κερκίδες θα είναι κατάμεστες και βαμμένες πορτοκαλί, ενώ οι συμπατριώτες του Φερστάπεν αναμένεται να δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Η πίστα απέχει μόλις μισή ώρα με τρένο από το Άμστερνταμ.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 15:00, στο ΑΝΤ1+ — μία ώρα πριν από την εκκίνηση του Ολλανδικού Grand Prix την Κυριακή 31 Αυγούστου — μπορείτε να δείτε, μεταξύ άλλων, πόσοι οδηγοί της F1 επισκέφτηκαν τη χώρα μας για διακοπές κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής ανάπαυλας.

Επίσης, θα προβληθεί μια αποκλειστική συνέντευξη του Λάντο Νόρις για τα 200 Grand Prix της McLaren, η τραγουδίστρια Μάγδα Βαρούχα θα μιλήσει για το πάθος της για τη Formula 1, ενώ ο επικεφαλής της Aston Martin, Άντι Κάουελ, θα ιεραρχήσει τις προκλήσεις του 2026. Στο στούντιο θα βρίσκεται ο κολυμβητής υπεραποστάσεων και κάτοχος ρεκόρ Γκίνες, Σπύρος Χρυσικόπουλος. Στις μεταδόσεις θα συμμετέχουν οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Στο Ζάντφορτ θα διεξαχθεί επίσης ο 5ος αγώνας της F1 Academy. Παράλληλα, θα υπάρξει και ειδική μετάδοση F1 Kids για τους μικρούς φίλους της Formula 1, με προσαρμοσμένα γραφικά. Στη μετάδοση αυτή, μαζί με τη Μαρία Ανδρεάδη, θα βρίσκεται η Δήμητρα Πουρναράκη.

Το πρόγραμμα των μεταδόσεων κλείνει στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, με τον αγώνα του NASCAR Cup Series στο Darlington Raceway. Πρόκειται για μία μάχη 500 μιλίων, που σηματοδοτεί την έναρξη των Playoffs στο δημοφιλέστερο μηχανοκίνητο σπορ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το οποίο για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν μεταδίδεται live και αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+.