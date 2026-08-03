Λίγους μήνες μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής της στην εποχή GEN4 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, η Citroën συνεχίζει τις δοκιμές εξέλιξης.

Από τις πρώτες δοκιμές σε πίστα υπό την επίβλεψη της FIA τον περασμένο Νοέμβριο, το πρόγραμμα GEN4 συνέχισε να εξελίσσεται μέσω μιας σειράς διαδικασιών εξέλιξης που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές πίστες. Από το Καλαφάτ μέχρι την Ανδαλουσία, μέσω Ναβάρας και πιο πρόσφατα από το Γκουάντιξ, κάθε δοκιμή επέτρεψε στην ομάδα να συνεχίσει την ανάπτυξη του αυτοκινήτου υπό ποικίλες συνθήκες, προετοιμαζόμενη για το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα, τον επόμενο Δεκέμβριο.

Πέρα από την επιδίωξη της απόλυτης απόδοσης, αυτές οι συνεδρίες δοκιμών επιτρέπουν στους μηχανικούς να συνεχίσουν την ανάπτυξη του κινητήρα, να βελτιστοποιήσουν τα συστήματα λογισμικού και να συσχετίσουν τα δεδομένα προσομοίωσης με τις πραγματικές συνθήκες πίστας. Η αξιοποίηση των πληροφοριών των οδηγών παίζει επίσης ζωτικό ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης, βοηθώντας στη βελτίωση της ρύθμισης του αυτοκινήτου και στην καθοδήγηση των μελλοντικών τεχνικών εξελίξεων.

Η GEN4 θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην ιστορία της Formula E χάρη σε αρκετές βασικές τεχνολογικές καινοτομίες:

Η ισχύς αυξήθηκε έως και 600 kW (815 hp), καθιστώντας το GEN4 το πιο ισχυρό πλήρως ηλεκτρικό μονοθέσιο που έχει αναπτυχθεί ποτέ.

Μόνιμη τετρακίνηση, για πρώτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας έως 700 kW, μέσω των εμπρός και πίσω συστημάτων μετάδοσης κίνησης.

Μια νέα μπαταρία 55 kWh που προσφέρει αυξημένη απόδοση και αποδοτικότητα.

Δύο ξεχωριστές αεροδυναμικές διαμορφώσεις: Υψηλή κάθετη δύναμη και Χαμηλή κάθετη δύναμη, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές φάσεις ενός αγωνιστικού Σαββατοκύριακου.

Καθώς το πρωτάθλημα προετοιμάζεται να μπει σε αυτή τη νέα γενιά αγωνιστικών αυτοκινήτων, η Citroën Racing επιβεβαιώνει ότι οι Jean-Éric Vergne και Nick Cassidy θα αποτελέσουν για άλλη μια φορά την οδηγική σύνθεση της ομάδας για την 13η Σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E.

Βασιζόμενοι στην εκτεταμένη εμπειρία τους στη Formula E και τα συμπληρωματικά τους πλεονεκτήματα, και οι δύο οδηγοί θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με την τεχνική ομάδα σε όλα τα τελικά στάδια του προγράμματος ανάπτυξης GEN4 ενόψει του αγωνιστικού ντεμπούτου του στον εναρκτήριο γύρο της επόμενης σεζόν στην πίστα Jeddah Corniche.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δοκιμαστικής περιόδου στο Γκουάντιξ στην περιοχή της Γρανάδα στην Ισπανία, το GEN4 ολοκλήρωσε περισσότερα από 500 χιλιόμετρα, δημιουργώντας μια σημαντική ποσότητα πολύτιμων δεδομένων που θα υποστηρίξουν τις επόμενες φάσεις ανάπτυξης, ενόψει του επίσημου προγράμματος δοκιμών, πριν από την έναρξη της σεζόν.