Την επιλογή της ανερχόμενης Γαλλίδας σταρ του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Doriane Pin, ως επίσημης Οδηγού Εξέλιξης, ανακοίνωσε η Citroën (*) Racing. Αυτή η κίνηση είναι καθαρά στρατηγική των άλλων γιατί έτσι υπογραμμίζουν τη δέσμευση της ομάδας να καλλιεργήσει τα κορυφαία νεαρά ταλέντα, ενισχύοντας παράλληλα το τεχνικό και ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E.

Η Doriane θα κάνει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση μαζί με την ομάδα κατά τη διάρκεια του φημισμένου διπλού αγώνα Monaco E-Prix, όπου θα εκπροσωπήσει την Citroën Racing για πρώτη φορά. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από μια δυνατή σειρά εμφανίσεων για την ομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας κατάκτησης του βάθρου στον πρώτο αγώνα στο Βερολίνο, ακολουθούμενη από μια εντυπωσιακή απόδοση στις κατατακτήριες δοκιμές, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της ενόψει του Μονακό.

Στο πρώιμο στάδιο μιας ήδη αξιοσημείωτης καριέρας, η Doriane αντιπροσωπεύει την επόμενη γενιά ελίτ Γάλλων οδηγών. Η επιλογή της έχει ιδιαίτερη σημασία για την Citroën ως έναν περήφανο Γάλλο κατασκευαστή, ενισχύοντας τη δέσμευσή της μάρκας στην ανάπτυξη εθνικών ταλέντων στην παγκόσμια σκηνή του ηλεκτρικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σημαντικό είναι επίσης ότι θα υποστηρίξει την εξέλιξη και βελτίωση του επερχόμενου πακέτου GEN4 Formula E της ομάδας, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της απόδοσης, των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και της βαθμονόμησης λογισμικού ενόψει της επόμενης σεζόν του πρωταθλήματος. Επομένως, θα έχει επίσης πολλαπλές ευκαιρίες να οδηγήσει αυτοκίνητα της Formula E τους επόμενους μήνες.

Σε μια σειρά αγώνων όπου η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία είναι καθοριστικές, ο ρόλος του Οδηγού Εξέλιξης είναι απαραίτητος για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η Οδηγός Εξέλιξης της Citroën Racing, Doriane Pin, δήλωσε:

«Ανυπομονώ πραγματικά για αυτόν τον νέο ρόλο και για την ένταξή μου σε αυτό το project. Η Formula E είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πρωτάθλημα και είναι συναρπαστικό να το παρακολουθείς και κατ’ επέκταση να οδηγείς σε αυτό. Έχω ήδη ξεκινήσει να εργάζομαι στον προσομοιωτή GEN4 με την ομάδα, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να κατανοήσω τα συστήματα και την προσέγγιση οδήγησης.

Ως Γαλλίδα οδηγός, είναι ένα ιδιαίτερο συναίσθημα να ενταχθώ στην Citroën. Είναι μια μάρκα με ισχυρή κληρονομιά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και το να είσαι μέρος αυτής της ιστορίας σημαίνει πολλά. Είμαι ενθουσιασμένη που ξεκινάμε και να δημιουργούμε κάτι μαζί».

Ο επικεφαλής της ομάδας Citroën Racing Formula E, Cyril Blais, δήλωσε:

«Η Doriane είναι μια από τις πιο πολλά υποσχόμενες και ολοκληρωμένες νέες οδηγούς που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Πέρα από τα αποτελέσματά της, φέρνει ισχυρή τεχνική γνώση και σαφή ικανότητα να μεταφράζει την μεταφορά των εμπειριών της στους μηχανικούς, κάτι που σημαίνει κέρδη απόδοσης, στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο στη Formula E όπου έχουμε περιορισμένο χρόνο εξέλιξης. Η συμμετοχή της στη βελτίωση του πακέτου GEN4 θα είναι εξαιρετικά πολύτιμη καθώς προετοιμαζόμαστε για το μέλλον του πρωταθλήματος. Εξίσου σημαντικό είναι ότι η ένταξη μιας ταλαντούχου νεαρής Γαλλίδας οδηγού στην ομάδα είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για όλους μας.»

Doriane Pin: Ένα ανερχόμενο γαλλικό ταλέντο με εξαιρετικό ιστορικό

Τα highlights της Doriane για τη σεζόν του 2026 περιλαμβάνουν:

Συμμετοχή στο European Le Mans Series (LMP2) με την Duqueine

Συμμετοχή στον 24ωρο αγώνα του Le Mans 2026

Οδηγός Εξέλιξης για την ομάδα Mercedes-AMG Petronas F1

Οδηγός Εξέλιξης για το πρόγραμμα Peugeot Sport Hypercar

Η ταχεία άνοδος της Doriane υποστηρίζεται από μια εξαιρετική λίστα επιτευγμάτων:

Πρωταθλήτρια της Ακαδημίας F1 (2025)

Νικήτρια του Golden Steering Wheel της FFSA (2025)

Δεύτερη θέση στην Ακαδημία F1 (2024)

Νικήτρια του γύρου F4 των ΗΑΕ (2024) – πρώτη γυναίκα που κέρδισε σε μικτή κατηγορία

Μέλος της Ακαδημίας Mercedes-AMG F1 Junior (2024)

«Αποκάλυψη της Χρονιάς» – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA (2023)

3η θέση, 1000 Miles of Sebring (LMP2, WEC) 2023)

Πρωταθλήτρια Ευρώπης Ferrari Challenge (2022)

Νικήτρια, 24 Ώρες Spa (κατηγορία Gold Cup, 2022)

Πρωταθλήτρια Γαλλίας Karting (2019)

* Από το 1919, η Citroën δημιουργεί αυτοκίνητα, τεχνολογίες και λύσεις κινητικότητας για να ανταποκριθεί στις αλλαγές στην κοινωνία. Τολμηρή και καινοτόμος, η Citroën θέτει την ηρεμία και την ευεξία στο επίκεντρο της εμπειρίας των πελατών της και προσφέρει μια ευρεία γκάμα μοντέλων, από το μοναδικό Ami, μια λύση ηλεκτρικής κινητικότητας σχεδιασμένη για την πόλη, έως σεντάν, SUV και επαγγελματικά οχήματα, τα περισσότερα από τα οποία διατίθενται σε ηλεκτρικές ή υβριδικές εκδόσεις. Πρωτοπόρος στις υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση πελατών τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματίες πελάτες, η Citroën είναι παρούσα σε 101 χώρες και διαθέτει δίκτυο 6.200 σημείων πώλησης και σέρβις παγκοσμίως.

Με μια πλούσια κληρονομιά μηχανοκίνητου αθλητισμού που εκτείνεται σε αγώνες Cross-Country, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι και επιτυχίες στα αυτοκίνητα τουρισμού, η Citroën Racing εισέρχεται σε μια ηλεκτριστική νέα εποχή με τη δέσμευσή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E, συνδυάζοντας την καινοτομία, την απόδοση και τη βιωσιμότητα στην παγκόσμια σκηνή.