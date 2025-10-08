Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η γερμανική φίρμα δεν διανύει καλή περίοδο και αυτό φαίνεται πως έχει άμεσο αντίκτυπο και στο αγωνιστικό της τμήμα. Η Porsche δυσκολεύεται να πουλήσει τα ηλεκτρικά της μοντέλα, ενώ έχει δει τεράστια πτώση στην αγορά της Κίνας. Για αυτό το λόγο αποφάσισε να ακυρώσει τα αμιγώς ηλεκτρικά της σχέδια και να προχωρήσει σε απολύσεις.

Από το 2022 μέχρι σήμερα, η Porsche προσγειώθηκε απότομα στην πραγματικότητα και στην ελάχιστη ζήτηση γύρω από γρήγορα ηλεκτρικά οχήματα. Έτσι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η Porsche ακύρωσε τα σχέδια για την κατασκευή των δικών της μπαταριών και απολύει τα δύο τρίτα του προσωπικού της Cellforce. Εκτός όμως από τις εκατοντάδες χαμένες θέσεις στην Cellforce, η Porsche θα περικόψει επιπλέον 1.900 θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, καθώς τα περιθώρια κέρδους της πλήττονται από τις χαμηλές πωλήσεις. Οι περικοπές θα οδηγήσουν σε μείωση του συνολικού αριθμού προσωπικού κατά 15% έως το 2029 στις κύριες εγκαταστάσεις της στη νοτιοδυτική Γερμανία, τη Στουτγάρδη-Τσούφενχαουζεν και το Βάισαχ.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία μόλις επιβεβαίωσε πως αποχωρεί και από το παγκόσμιο πρωτάθλημα αντοχής της FIA, το WEC, καθώς η εταιρία πρέπει να εστιάσει στο πως θα αυξήσει τις πωλήσεις τις.

Ο Δρ. Michael Steiner δήλωσε εκ μέρους της Porsche: «Λυπούμαστε πολύ που, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, δεν θα συνεχίσουμε τη συμμετοχή μας στο WEC μετά από αυτή τη σεζόν. Ανέκαθεν χρησιμοποιούσαμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό ως πλατφόρμα ανάπτυξης για τη μελλοντική τεχνολογία και για να αναδείξουμε τις δυνατότητες των σπορ αυτοκινήτων μας. Πλέον, με την Porsche 963 στο πρωτάθλημα IMSA της Βόρειας Αμερικής και την Porsche 99X Electric στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E, θέλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για συνολικές νίκες στο μέλλον».