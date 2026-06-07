Την Παρασκευή 13 Ιουνίου λήγει η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής για τον δεύτερο αγώνα της χρονιάς που θα γίνει στην πίστα San Nicolas την Κυριακή 21 Ιουνίου. Θα είναι και ο τελευταίος αγώνας πριν από την καλοκαιρινή διακοπή του Πρωταθλήματος.

Η πίστα βρίσκεται στη θέση «Κόκκινη Άμμος» ανάμεσα στην Καλαμάτα και τη Μεσσήνη και αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό karting από το 1988. Εκτείνεται σε μια έκταση 35 στρεμμάτων και πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Karting.

Είναι αριστερόστροφή, με μήκος 1.186 μέτρα και 9 στροφές, ενώ βρίσκεται κυριολεκτικά λίγα βήματα από την παραλία, κάτι που διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα από οικογένειες.

Οι κατηγορίες στις οποίες θα αγωνιστούν οι οδηγοί είναι:

MINI & MINI Β

JUNIOR

SENIOR

KZ2 & KZ2 Masters

DD2 & DD2 Masters

Ο Πίνακας εκκίνησης των αγωνιζομένων θα α δημοσιευτεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 18.00, ενώ Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα γίνει το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 14:30 έως τις 17:00, στον χώρο των paddock.

Tην Κυριακή 21 Ιουνίου, το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 09:00 με την ενημέρωση των αγωνιζομένων, πριν τις ελεύθερες και χρονομετρημένες δοκιμές ανά κατηγορία που είναι προγραμματισμένες για τις 9.30. Το grid της πρώτης εκκίνησης θα στηθεί στις 11:30.

Τη διοργάνωση του Hellenic Kart Championship έχουν αναλάβει τα σωματεία ΑΡΤΕΜΙΣ και Α.Λ.Α. σε συνεργασία με την Iron Team.

Η είσοδος στην πίστα την ημέρα του αγώνα είναι δωρεάν.