Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων περιόδων δοκιμών άνοιξε στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η αυλαία του FIA Intercontinental Drifting Cup 2026. Πρόκειται για ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού που φιλοξενείται στη χώρα μας.

Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι πλέον γεγονός. Η κορυφαία διοργάνωση πλαγιολίσθησης στον κόσμο, το FIA Intercontinental Drifting Cup 2026, έφερε την αφρόκρεμα του παγκόσμιου drifting στη χώρα μας, μετατρέποντας το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών στο απόλυτο διεθνές επίκεντρο του motorsport.

Συνολικά 48 οδηγοί με ισάριθμα αυτοκίνητα από 26 διαφορετικές χώρες δήλωσαν συμμετοχή για τον αγώνα αυτό. Η αυλαία αυτής της τεράστιας γιορτής άνοιξε επίσημα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Από τα 48 αγωνιστικά τα 41 κορυφαία πέρασαν με απόλυτη επιτυχία την αυστηρή διαδικασία του τεχνικού ελέγχου, παίρνοντας το «πράσινο φως» για να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Στη συνέχεια οι οδηγοί είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν στις δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών, τα πρώτα τους περάσματα στην πίστα των Σερρών, να εξοικειωθούν με τη χάραξή της και να προετοιμαστούν ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Οι κορυφαίοι οδηγοί του πλανήτη “διάβασαν ” τις απαιτήσεις και τη μοναδική χάραξη της σερραϊκής πίστας και βρήκαν τα ιδανικά πατήματα ενόψει των συγκλονιστικών μαχών που αναμένονται στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι κινητήρες πήραν φωτιά και η Ελλάδα αποδεικνύει στην πράξη ότι ανήκει δικαιωματικά στον παγκόσμιο χάρτη των μεγάλων διοργανώσεων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, εκατοντάδες φίλοι του drift βρέθηκαν στις εξέδρες του Αυτοκινητοδρομίου, απολαμβάνοντας εντυπωσιακά περάσματα, υψηλές ταχύτητες και μοναδικό θέαμα.

Η δράση συνεχίζεται σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, με την τρίτη περίοδο δοκιμών και τη διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών, από την οποία θα αναδειχθούν οι 32 οδηγοί που θα διεκδικήσουν την Κυριακή τον τίτλο του FIA Intercontinental Drifting Cup 2026.

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας ξεκινάει σε μισή ώρα ( 09:30) με την τρίτη περίοδο δοκιμών, ενώ οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 13:30 και να ολοκληρωθούν στις 16:30. Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού που δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στις εξέδρες του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά όλη τη δράση των κατατακτήριων δοκιμών μέσα από το επίσημο κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube: https://www.youtube.com/@FIAIDCDRIFT.

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω της πλατφόρμας More.com. Εξασφαλίστε τη θέση σας στις εξέδρες και ζήστε από κοντά ένα μοναδικό αγωνιστικό τριήμερο: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/fia-intercontinental-drifting-cup-serres-2026/

Χορηγοί του FIA Intercontinental Drifting Cup 2026 είναι ο Όμιλος Myconian Collection, η Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης, Driving Academy και η Superfast Ferries.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

09:30 – 11:00 Τρίτη περίοδος Δοκιμών- Group 1

11:00 – 11:30 Διάλειμμα-Προετοιμασία πίστας

11:30 – 13:00 Τρίτη Περίοδος Δοκιμών – Group 2

13:30 – 16:30 Κατατακτήριες

17:00 Ενημέρωση