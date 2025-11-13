Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Audi αποκάλυψε το χρωματικό συνδυασμό που θα κοσμεί το πρώτο της F1 μονοθέσιο, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του το 2026, στο πλαίσιο μιας λαμπερής εκδήλωσης παρουσίασης στο Μόναχο.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία έχει σημειώσει επιτυχία σε διάφορες κατηγορίες μηχανοκίνητου αθλητισμού, εισέρχεται στην F1 του χρόνου με το δικό της πλαίσιο και μονάδα ισχύος, κατασκευασμένα σύμφωνα με νέους, σαρωτικούς κανόνες, αφού πήρε τη θέση της Sauber στο Grid.

Από τότε που ανέλαβε τη δέσμευση το 2022 να ενταχθεί στην F1 το 2026, η Audi έχει αναπτύξει τη βάση της μονάδας ισχύος της στο Neuberg της Γερμανίας και έχει ενισχύσει τα κεντρικά γραφεία της Sauber στο Hinwil της Ελβετίας, από όπου θα λειτουργούν το πλαίσιο και η αγωνιστική ομάδα – ενώ παράλληλα ανοίγει ένα Κέντρο Τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Bicester.

Ο Gabriel Bortoleto, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με τη Sauber φέτος, και ο βετεράνος οδηγός αγώνων Nico Hulkenberg, ο οποίος κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στην F1 στο Silverstone το καλοκαίρι, θα συνεχίσουν στην εποχή της Audi ως οδηγοί της ομάδας. Το δίδυμο ήταν παρόν με τον CEO της Audi, Gernot Dollner, τον επικεφαλής του Audi F1 Project, Mattia Binotto, και τον επικεφαλής της ομάδας, Jonathan Wheatley, για να αποκαλύψουν το όραμα της μάρκας για την είσοδό της στη Formula 1 σε μια ειδική εκδήλωση στο Audi Brand Experience Centre στο Μόναχο την Τετάρτη το βράδυ.

Αποκάλυψαν το livery που, όπως είπαν, «παρέχει μια πολύ ξεχωριστή προεπισκόπηση του χρωματικού συνδυασμού και του σχεδιασμού του πρώτου αγωνιστικού αυτοκινήτου της μάρκας στη Formula 1, το οποίο θα αποκαλυφθεί τον Ιανουάριο του 2026». Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει τιτάνιο, μαύρο carbon και κόκκινο της Audi, ενώ τα χρώματα ενσωματώνουν τους εμβληματικούς τέσσερις κύκλους της εταιρείας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Audi (@audi)

Ενώ γνωρίζουν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να ανέβουν στην κορυφή της κατάταξης και να παλέψουν με τις καθιερωμένες ομάδες, ο απώτερος στόχος τους είναι σαφής – θέλουν να κερδίσουν. «Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι μέρος του DNA της Audi και ήταν πάντα η κινητήρια δύναμη πίσω από την τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία», δήλωσε ο Dollner, συνεχίζοντας ¨ Είναι το επόμενο κεφάλαιο στην ανανέωση της εταιρείας. Η Formula 1 θα είναι καταλύτης για την αλλαγή προς μια πιο λιτή, ταχύτερη και πιο καινοτόμο Audi”.

Ο Μπινότο ηγείται του έργου και θα αξιοποιήσει την σχεδόν τριακονταετή εμπειρία του στη Φόρμουλα 1 με τη Ferrari για να το προωθήσει, επαναλαμβάνοντας τις φιλοδοξίες του Ντόλνερ να διεκδικήσει τον τίτλο σε πέντε χρόνια. «Το Audi F1 Project είναι το πιο συναρπαστικό έργο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αν όχι στον αθλητισμό συνολικά», δήλωσε ο Μπινότο. «Ο στόχος είναι σαφής: να διεκδικήσουμε πρωταθλήματα έως το 2030.