Η είσοδος της Audi στη Formula 1 θεωρείται από πολλούς αναλυτές και ειδικούς ως η σημαντικότερη «νέα άφιξη» στο σπορ από το 2010, όταν η Mercedes ξεκίνησε τη δική της πορεία στο υψηλότερο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το ντεμπούτο της Audi στην κορωνίδα των αγώνων ταχύτητας είναι προγραμματισμένο για την σεζόν του 2026, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1.

Η Audi, που μέχρι σήμερα είχε μεγάλη παρουσία σε άλλες κορυφαίες κατηγορίες του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού,όπως οι 24 Ώρες του Le Mans, το WRC και άλλες διοργανώσεις, πρόκειται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο υψηλότερο επίπεδο των μονοθεσίων. Η απόφαση της εταιρείας να εισέλθει στη Formula 1 συμπίπτει με τη ριζική αλλαγή στους κανονισμούς κινητήρων που θα τεθούν σε ισχύ το 2026, γεγονός που πολλοί θεωρούν καταλύτη για τη συμμετοχή νέων κατασκευαστών.

Η Audi έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη δομή για το έργο αυτό, με την Audi Formula Racing GmbH να αναλαμβάνει την ανάπτυξη της μονάδας ισχύος στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας, ενώ η εξέλιξη του μονοθεσίου και οι αγωνιστικές επιχειρήσεις θα βασιστούν στο Hinwil της Ελβετίας. Επιπλέον, ένα τεχνολογικό κέντρο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα προσφέρει πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό και πόρους στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Για να υλοποιήσει αυτό το φιλόδοξο πλάνο, η Audi εξαγόρασε πλήρως την Sauber Group, που ήδη συμμετέχει στο πρωτάθλημα (αρχικά υπό την ονομασία Alfa Romeo) και προετοιμάζεται να αγωνιστεί με τους οδηγούς Nico Hulkenberg και Gabriel Bortoleto.

Το ενδιαφέρον γύρω από την Audi στη Formula 1 δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνική και οργανωτική προετοιμασία. Η συμμετοχή της εταιρείας έχει επανειλημμένα χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο αναμενόμενα γεγονότα στην ιστορία του αθλήματος, συγκρίσιμη με το ντεμπούτο της Mercedes πριν από περίπου 15 χρόνια, όταν η γερμανική μάρκα αγόρασε την Brawn GP και σταδιακά ανέβηκε στην κορυφή της F1. Ωστόσο, παρά την ευρεία βιομηχανική εμπειρία και την πλούσια αγωνιστική ιστορία της, αναλυτές και στελέχη προειδοποιούν ότι η επιτυχία στη Formula 1 δεν έρχεται ακαριαία. Παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Mercedes, η οποία, μετά την είσοδό της στη σειρά το 2010, χρειάστηκε αρκετές σεζόν για να κυριαρχήσει στο άθλημα. Αυτή η προοπτική προσδίδει ρεαλισμό στις προσδοκίες σχετικά με τις πρώτες εμφανίσεις της Audi στη σεζόν του 2026.

Εν τω μεταξύ, η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει την αποκάλυψη στοιχείων γύρω από το project, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης ενός πρωτοτύπου μονοθεσίου για το 2026 και του λογότυπου της ομάδας Audi Revolut F1 Team, .