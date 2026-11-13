Το διήμερο 28 και 29 Νοεμβρίου, η αδρεναλίνη θα χτυπήσει «κόκκινο» στο 32ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου. Το επίκεντρο της δράσης δεν είναι άλλο από την περίφημη και αγαπημένη Ειδική Διαδρομή των αγωνιζόμενων, τη «Φολόη», μήκους 13,01 χιλιομέτρων. Φέτος, η χάραξη κρύβει μια ξεχωριστή πρόκληση: θα διεξαχθεί με αντίστροφη φορά σε σχέση με τα τελευταία χρόνια (όπως ακριβώς συνέβαινε μέχρι και το 2024), επιστρέφοντας στην κλασική της μορφή και προσφέροντας νέες, συναρπαστικές εμπειρίες στα πληρώματα.

Συνολικά, ο αγώνας περιλαμβάνει 39,03 αγωνιστικά χιλιόμετρα σε τρία περάσματα από την Ε.Δ., τα οποία, μαζί με τα 113,52 χιλιόμετρα των απλών διαδρομών, συνθέτουν μια συνολική απόσταση 152,55 χιλιομέτρων.

Το Πρόγραμμα του Αγώνα

Σάββατο 28 Νοεμβρίου: Η δράση ξεκινά εντός της πόλης του Πύργου. Ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος των συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί από τις 14:00 έως τις 17:00 στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Τα χρονόμετρα παίρνουν φωτιά. Στις 08:30, το πρώτο αγωνιστικό θα αναχωρήσει από το Service Park, που θα έχει στηθεί στο χώρο της Πανήγυρης «Βάραγκα», για το πρώτο από τα τρία σκέλη της ημέρας. Ο τερματισμός του πρώτου πληρώματος αναμένεται στις 15:09 στην αίθουσα εκδηλώσεων «Νόστος» (Νέα Πέρσαινα), όπου στις 17:00 θα πέσει η εορταστική αυλαία του αγώνα με την επίσημη τελετή απονομής των επάθλων.

Πρόγραμμα Αναγνωρίσεων (Recce)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Ράλλυ, οι αναγνωρίσεις περιορίζονται σε έξι (6) περάσματα. Απαγορεύεται αυστηρά η κίνηση με αντίθετη φορά προς αυτή του αγώνα. Το ωράριο έχει καθοριστεί ως εξής:

Κυριακή 22 Νοεμβρίου: 09:00 – 16:00

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: 09:00 – 16:00

Σάββατο 28 Νοεμβρίου: 09:00 – 14:00

Η ΑΟΛΑΠ προσκαλεί τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να δώσουν δυναμικό «παρών» στις ειδικές διαδρομές της Ηλείας και να στηρίξουν τις προσπάθειες των πληρωμάτων σε αυτό το μεγάλο φινάλε του Κυπέλλου!

Τη διοργάνωση της πολυαναμενόμενης αναμέτρησης υπογράφει η Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ), με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Ηλείας). Πολύτιμοι αρωγοί στην προσπάθεια αυτή είναι ο Δήμος Πύργου και ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ καθοριστική είναι η στήριξη των θεσμικών υποστηρικτών: του Επιμελητηρίου Ηλείας, του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου «Ερμής» και της ΔΕΠ ΑΕ ΟΤΑ Πύργου.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ήδη δεκτές και η προθεσμία υποβολής τους ολοκληρώνεται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 23:59. Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ) της ΟΜΑΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.e-omae-epa.gr/.

Πληροφορίες από το γραφείο τύπου και επικοινωνίας της ΑΟΛΑΠ