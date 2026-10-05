Του Περικλή Χαλάτση

Ο φετινός τίτλος κρίθηκε στα τελευταία μέτρα της τελευταίας ειδικής διαδρομής στο Ράλι της Σαρδηνίας. Στο απόλυτο λυκόφως της εποχής των σημερινών αυτοκινήτων Rally1, οι θεοί του μηχανοκίνητου αθλητισμού αποφάσισαν να γράψουν το πιο ψυχοβγαλτικό και ταυτόχρονα επικό σενάριο που έχουμε δει εδώ και δεκαετίες.

Ο Elfyn Evans, ο άνθρωπος που έχει δει το πρωτάθλημα να γλιστράει μέσα από τα χέρια του πέντε φορές σε αυτή τη δεκαετία, βρέθηκε ξανά στο χείλος του γκρεμού. Στην προτελευταία ειδική της Super Sunday, η Ηankook τον «γονάτισε». Ένα λάστιχο κλαταρισμένο και μερικά χαμένα λεπτά έφταναν για να χάσει ακόμη μια φορά τον παγκόσμιο τίτλο.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται φαίνεται να είπε ο Evans που μετά τον τερματισμό δεν μιλιόταν. Κάποιοι είπαν ότι ο Evans έχει το «σύνδρομο της δεύτερης θέσης».

Δίπλα του ήταν η σύζυγός του που προσπαθούσε διακριτικά να τον παρηγορήσει.

Μερικά μέτρα μακρύτερα στο ίδιο στρατηγείο της Toyota βρισκόταν ο πατέρας και η αρραβωνιαστικιά του Solberg. Πανηγύριζαν γιατί ο αγώνας σε λιγότερο από ένα χιλιόμετρο τελείωνε και ο 24χρονος οδηγός είχε στο τσεπάκι του τη νίκη.

Να λοιπόν που είναι αληθινό αυτό που πάντα λέμε.

Στο WRC προβλέψεις δεν κάνουμε. Ένας παγκόσμιος τίτλος μπορεί να κριθεί όταν σταματήσουν τα χρονόμετρα. Στο WRC η τύχη και η ατυχία είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η αστοχία του Solberg μετατράπηκε στο εισιτήριο λύτρωσης για τον Evans.

Το κλατάρισμα του Elfyn Evans έδωσε στον νεαρό Σουηδό το πλεονέκτημα στην Power Stage.

Ο τίτλος είχε ήδη χαραχτεί με το όνομά του. Όμως, το WRC δεν συγχωρεί την παραμικρή απώλεια συγκέντρωσης. Ο Solberg έκανε χρόνο ρεκόρ. Και ενώ ήξερε ότι είναι ο νικητής δεν σήκωσε το πόδι του από το γκάζι.

Ο Solberg οδηγούσε ταχύτερα από τον Evans και κρατούσε τον τίτλο στα χέρια του, αλλά λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό γλίστρησε στην άμμο και βγήκε εκτός. Ο χρόνος που έχασε για να επαναφέρει το αυτοκίνητο έδωσε το πρωτάθλημα στον Ουαλό.

Η έξοδός του λίγα μέτρα πριν το πολυπόθητο «stop» της τελευταίας ειδικής, δεν του στέρησε απλώς τους βαθμούς που χρειαζόταν αλλά του άφησε μια βαθιά πληγή που θα κάνει χρόνια να επουλωθεί. Νίκησε στη μάχη της Σαρδηνίας αλλά έχασε έναν παγκόσμιο τίτλο.

Τα έκανε όλα σωστά. Ανταποκρίθηκε στο βαρύ όνομα του πατέρα του. Οδήγησε άψογα. Απλά στη Σαρδηνία έμαθε πολύ καλά ότι οι αγώνες θέλουν στρατηγική και ότι τα λάθη πληρώνονται. Νέος είναι. Θα έρθει η ώρα που θα κερδίσει και αυτός τον παγκόσμιο τίτλο. Χρόνια κυνηγούσε τον τίτλο αυτόν ο Evans. Τον έχασε το 2020, το 2021, το 2023,το 2004 και το 2025.

Ο τίτλος του Evans δεν είναι απλώς μια προσωπική δικαίωση για την ατέλειωτη επιμονή του. Είναι ένα ορόσημο για τον βρετανικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Είκοσι πέντε ολόκληρα χρόνια μετά τον αείμνηστο Richard Burns —έναν οδηγό με το ίδιο στωικό πείσμα και την ίδια μεθοδικότητα— το στέμμα επιστρέφει στη γηραιά Αλβιόνα.

Το σύμπαν ξεπλήρωσε τα γραμμάτια που χρωστούσε στον Evans από τα προηγούμενα, σπαρακτικά φινάλε.

Ο πολυνίκης Sebastien Ogier αγκάλιασε τον Solberg που έκλαιγε για το απίστευτο λάθος του. Τον παρηγορούσε και του εξηγούσε ότι θα έρθει η ώρα που θα γίνει και αυτός παγκόσμιος πρωταθλητής.

Η σειρά του τερματισμού στο ράλι της Σαρδηνίας

Το Ράλι Σαρδηνίας δεν ήταν απλώς ο επίλογος μιας σεζόν ή το κλείσιμο της αυλαίας για τη γενιά των Rally1. Ήταν μια ωδή στο γιατί αγαπάμε τους αγώνες. Γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει, μέχρι το χρονόμετρο να σταματήσει οριστικά. Για τον Solberg, ο χρόνος πάγωσε στη χειρότερη δυνατή στιγμή. Αντίθετα για τον Evans, άρχισε να κυλάει για το μεγάλο τίτλο παρά το γεγονός ότι τερμάτισε στην 5η θέση ήταν επίσημα ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

H βαθμολογία οδηγών-συνοδηγών

Elfyn Evans-Scott Martin 243

Oliver Solberg-Eliott Edmondson 238

Sami Pajari-Marko Salminen 237

Sebastien Ogier-Vincent Landais 189

Adrien Foumaux-Alexandre Coria 183

Takamoto Katsuta-Aaron Johnston 175

Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe 134

Hayden Paddon-John Kennard 38

Josh McErlean-Eoin Treacy 35

Esapekka Lappi-Enni Malkonen 33

H βαθμολογία στους κατασκευαστές

Toyota Gazoo Racing WRT 662

Hyundai Shell Mobis WRT 440

Toyota Gazoo Racing WRT2 251

M-Sport WRT 168