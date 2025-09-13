Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Με μία λιτή ανακοίνωση, η γαλλική φίρμα επιβεβαίωσε την είσοδο της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula E, ξεκινώντας από την αγωνιστική σεζόν 2025/2026.

Αυτή είναι μία σπουδαία κίνηση για τη Citroen, η οποία μετά από χρόνια επιστρέφει επίσημα σε αγώνες ως εργοστασιακή ομάδα. Να θυμίσουμε πως το 2019 αποχώρησε από το WRC.



Η απόφαση ήρθε από τα αφεντικά του ομίλου Stellantis, τα οποία αποσύρουν την ομάδα της Maserati MSG από την Formula E (μετά από μία μόλις αγωνιστική σεζόν στην οποία σημείωσε 3 νίκες) και τη θέση της θα πάρει η Citroen.

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας

“Η Citroën με υπερηφάνεια ανακοινώνει την επίσημη δέσμευσή της στο πρωτάθλημα FIA Formula E από την ερχόμενη σεζόν. Μια ηλεκτρική, καινοτόμος και παθιασμένη περιπέτεια που ενσαρκώνει τις αξίες μας και το όραμά μας για την κινητικότητα του αύριο. Μοιραζόμαστε αξίες επανασυνδεόμενοι με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην πιο οραματική του μορφή: έναν 100% ηλεκτρικό, υπεύθυνο και αφοσιωμένο διαγωνισμό που απευθύνεται σε ένα νεανικό, αφοσιωμένο κοινό. Ραντεβού στα τέλη Οκτωβρίου για περισσότερες πληροφορίες”.