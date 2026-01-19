Ύστερα από απουσία 22 ετών, η Ford κάνει δυναμική επιστροφή στη Formula 1, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο μέσα από τη στρατηγική της σύμπραξη με τη Red Bull Racing. Αυτή η συνεργασία διαθέτει πλέον και επίσημη μορφή με τη δημιουργία της Red Bull Ford Powertrains, ενός πλήρως ενοποιημένου εγχειρήματος όπου τόσο το πλαίσιο όσο και η μονάδα ισχύος θα αναπτύσσονται και θα κατασκευάζονται κάτω από την ίδια στέγη.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στο Ντιτρόιτ των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο μιας ειδικής εκδήλωσης, κατά την οποία παρουσιάστηκε το livery του μονοθεσίου της Oracle Red Bull Racing για τη νέα εποχή. Το αγωνιστικό ενσωματώνει το χαρακτηριστικό μπλε της Ford, σηματοδοτώντας οπτικά τη συμμαχία των δύο ισχυρών brands.

Με ιστορία που ξεπερνά τα 125 χρόνια, η Ford επιστρέφει στον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού, φέρνοντας μαζί της την εμπειρία, την τεχνολογική καινοτομία και τη διαχρονική της προσήλωση στην υψηλή απόδοση. Η συνεργασία με τη Red Bull Racing ενώνει δύο παγκόσμιες μάρκες που μοιράζονται κοινές αξίες: το πάθος για την ταχύτητα, τον ανταγωνισμό και τη συνεχή υπέρβαση των ορίων.

Η σεζόν του 2026 σηματοδοτεί μια ριζικά νέα εποχή για τη Formula 1, καθώς τίθενται σε εφαρμογή νέοι τεχνικοί κανονισμοί με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ford συμμετέχει ενεργά στο ντεμπούτο της Red Bull Ford Powertrains, συμβάλλοντας στη δημιουργία της πρώτης στην ιστορία της ομάδας πλήρως καθετοποιημένης δομής εξέλιξης πλαισίου και κινητήρα.

Η αμερικανική εταιρεία παρέχει κρίσιμη τεχνογνωσία, προηγμένες τεχνολογίες και υποστήριξη στους τομείς της κατασκευής, της ανάπτυξης και της μηχανολογικής εξέλιξης της μονάδας ισχύος, ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ομάδας ενόψει της νέας σεζον.

Πρεμιέρα συνεργασίας στο Ντιτρόιτ

Η επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας Red Bull και Ford Racing πραγματοποιήθηκε στο Ντιτρόιτ, την ιστορική έδρα της Ford και σημείο αναφοράς της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον ανακαινισμένο Κεντρικό Σταθμό του Μίσιγκαν, ένα εμβληματικό κτίριο που αναστηλώθηκε πλήρως από τη Ford Motor Company μέσα σε έξι χρόνια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford Motor Company, Jim Farley, δήλωσε:

«Από την πρώτη μας συνάντηση με την Oracle Red Bull Racing πριν από τέσσερα χρόνια, διαπιστώσαμε ότι το θάρρος, η αποφασιστικότητα και η φιλοδοξία της ομάδας ταυτίζονται απόλυτα με τη δική μας φιλοσοφία. Σήμερα μπορούμε να γιορτάσουμε τη σκληρή δουλειά που κρύβεται πίσω από αυτό το εντυπωσιακό εγχείρημα. Το γεγονός ότι μια ομάδα που ξεκίνησε ως εταιρεία ενεργειακών ποτών κατασκευάζει τον δικό της κινητήρα στη Formula 1 είναι από μόνο του μοναδικό, και για τη Ford αποτελεί τιμή που συμμετείχε σε αυτό το ταξίδι από την αρχή».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής της Oracle Red Bull Racing, Laurent Mekies, ανέφερε:

«Ήταν μοναδική εμπειρία να αποκαλύψουμε τα νέα χρώματα της ομάδας μας εδώ στο Ντιτρόιτ, στο σπίτι της Ford. Το μονοθέσιο δείχνει εξαιρετικό και αποτελεί το αποτέλεσμα της αφοσίωσης και της δουλειάς περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στο Red Bull Technology Campus. Πρόκειται για την αρχή ενός ιδιαίτερα συναρπαστικού ταξιδιού για όλους μας».