Έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες απουσίας, η Formula 1 ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αφρική. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε συμφωνία διάρκειας δέκα ετών με τη Ρουάντα για τη φιλοξενία του African Grand Prix, με τον νέο αγώνα να προγραμματίζεται για τις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Η τελευταία φορά που η Formula 1 διοργάνωσε αγώνα στην αφρικανική ήπειρο ήταν το 1993, όταν το Grand Prix της Νότιας Αφρικής πραγματοποιήθηκε στην πίστα του Κιάλαμι. Η νέα συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διεθνή επέκταση του πρωταθλήματος, καθώς η Αφρική είναι η μοναδική κατοικημένη ήπειρος που δεν φιλοξενεί σήμερα αγώνα της F1.

Σε ποια περιοχή θα κατασκευαστεί η νέα πίστα

Το νέο Grand Prix θα πραγματοποιείται στην περιοχή Μπουγκέσερα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Κιγκάλι, κοντά στο νέο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Για τις ανάγκες του αγώνα θα κατασκευαστεί μια ολοκαίνουργια πίστα, η οποία θα πληροί τις προδιαγραφές Grade 1 της FIA, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες Formula 1. Το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης των υποδομών, του τουρισμού και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Ρουάντα.

Σύμφωνα με τα σχέδια που παρουσιάστηκαν, η διαδρομή αναμένεται να έχει μήκος περίπου έξι χιλιομέτρων και 17 στροφές, με κατεύθυνση αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της θα είναι οι υψομετρικές διαφορές, καθώς η χάραξη θα αξιοποιεί το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Ο σχεδιασμός προβλέπει συνολική υψομετρική μεταβολή περίπου 197 μέτρων σε έναν γύρο. Πρόκειται, ωστόσο, για στοιχεία του σχεδίου και όχι για οριστικά χαρακτηριστικά μιας ήδη ολοκληρωμένης πίστας. Η τελική διαμόρφωση και τα επόμενα στάδια κατασκευής θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Πότε θα γίνει ο πρώτος αγώνας

Η Formula 1 τοποθετεί την επιστροφή της στην Αφρική στις αρχές της δεκαετίας του 2030, χωρίς να έχει ανακοινώσει συγκεκριμένη ημερομηνία για την πρώτη διοργάνωση. Η κατασκευή της πίστας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη του αγώνα στο επίσημο καλεντάρι. Η συμφωνία έχει διάρκεια δέκα ετών και ο αγώνας θα ονομάζεται Formula 1 African Grand Prix, presented by Visit Rwanda.

Η κυβέρνηση της Ρουάντα εκτιμά ότι το έργο μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό, να προσελκύσει επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενώ η Formula 1 επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω το παγκόσμιο κοινό της.

Hamilton και Verstappen έχουν στηρίξει την επιστροφή

Η επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική αποτελεί στόχο που έχει υποστηρίξει δημόσια και ο Lewis Hamilton. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει εκφράσει επανειλημμένα την άποψη ότι το πρωτάθλημα θα πρέπει να διοργανώνει αγώνα στην ήπειρο, καθώς μέχρι σήμερα απουσιάζει από το αγωνιστικό του πρόγραμμα. Θετικός στην προοπτική ενός Grand Prix στην Αφρική έχει εμφανιστεί και ο Max Verstappen. Ο Ολλανδός έχει επισκεφθεί τη Ρουάντα και έχει δηλώσει ότι θα ήταν εξαιρετικό να προχωρήσει το σχέδιο, κρατώντας παράλληλα επιφυλάξεις μέχρι να διασφαλιστεί η υλοποίησή του.

Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια φίλοι της F1 στην Αφρική

Ένα από τα στοιχεία που επικαλείται η Formula 1 για την επέκτασή της στην ήπειρο είναι το μέγεθος του κοινού της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η διοργανώτρια αρχή, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική παρακολουθούν το πρωτάθλημα. Η νέα διοργάνωση φιλοδοξεί να φέρει το άθλημα πιο κοντά σε αυτό το κοινό, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες για την ανάπτυξη τοπικού ταλέντου σε τομείς όπως η μηχανολογία, η τεχνική υποστήριξη και η οργάνωση αγώνων.