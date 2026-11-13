Φανταστείτε να πηγαίνετε σε ένα Grand Prix της Formula 1 και, αντί να περιμένετε μέσα στην κίνηση για να φτάσετε στην πίστα, να επιβιβάζεστε σε ένα ηλεκτρικό ιπτάμενο ταξί και να προσγειώνεστε λίγα λεπτά αργότερα κοντά στην είσοδο του αγώνα. Αυτό το σενάριο, που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε με εικόνα από ταινία επιστημονικής φαντασίας, θέλουν να κάνουν πραγματικότητα η Formula 1 και η αμερικανική Archer Aviation.

Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πολυετή συνεργασία, στο πλαίσιο της οποίας θα εξετάσουν τη δυνατότητα ένταξης ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL) στις μετακινήσεις των αγωνιστικών τριημέρων. Στόχος είναι να μπορούν στο μέλλον VIP, προσκεκλημένοι, συνεργάτες αλλά και φίλοι του σπορ να μετακινούνται από και προς τις πίστες με τα ηλεκτρικά ιπτάμενα ταξί της εταιρείας.

Το ιπτάμενο ταξί που θέλει να αλλάξει τις μετακινήσεις στα Grand Prix

Η Archer θα αναλάβει να παρουσιάσει την τεχνολογία της σε επιλεγμένους αγώνες της Formula 1, στις αγορές όπου σχεδιάζει να αναπτύξει τις εμπορικές της δραστηριότητες. Το αεροσκάφος Midnight έκανε ήδη την εμφάνισή του στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών στο Όστιν, ενώ έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί και στους επόμενους αγώνες του Λας Βέγκας και του Άμπου Ντάμπι.

Οι δύο εταιρείες εξετάζουν τη δημιουργία ειδικών σημείων επιβίβασης και αποβίβασης κοντά στις πίστες, ενώ συζητούν ακόμη και το ενδεχόμενο να ενταχθούν οι πτήσεις στα πακέτα φιλοξενίας και στις υπηρεσίες εισιτηρίων της Formula 1. Προς το παρόν, βέβαια, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα πτήσεων, ημερομηνία έναρξης ή διαθέσιμες διαδρομές. Η Formula 1 και η Archer βρίσκονται στο στάδιο διερεύνησης των δυνατοτήτων, με την υλοποίηση να εξαρτάται από τις απαραίτητες ρυθμιστικές και αεροπορικές εγκρίσεις.

Archer Midnight: Ένα ηλεκτρικό αεροσκάφος με 12 έλικες

Το Midnight είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, το οποίο διαθέτει 12 έλικες και σχεδιάστηκε για σύντομες, επαναλαμβανόμενες πτήσεις. Η διαμόρφωσή του επιτρέπει την κάθετη απογείωση και προσγείωση, ενώ στη συνέχεια οι εμπρός έλικες αλλάζουν προσανατολισμό ώστε να αναλάβουν την πρόωση κατά την οριζόντια πτήση.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές-στόχους που έχει δημοσιοποιήσει η Archer, μπορεί να μεταφέρει έως τέσσερις επιβάτες και έναν πιλότο, να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα περίπου 241 χλμ./ώρα και να καλύψει απόσταση έως περίπου 160 χιλιομέτρων.

Πότε θα δούμε ιπτάμενα ταξί στις πίστες της Formula 1;

Η εμπορική λειτουργία τέτοιων αεροσκαφών προϋποθέτει την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών. Παράλληλα, θα πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες υποδομές κοντά στα κυκλώματα, να οργανωθούν οι διαδικασίες επιβίβασης και να εξασφαλιστεί η ασφαλής συνύπαρξη των πτήσεων με την υπόλοιπη εναέρια κυκλοφορία. Η ίδια η ανακοίνωση της Formula 1 λέεο πως οι δύο πλευρές θα διερευνήσουν τη μελλοντική ένταξη των υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων.