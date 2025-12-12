Το 25χρονο αστέρι της οδήγησης που άφησε πίσω του το WRC για να αγωνιστεί με τα μονοθέσια του ιαπωνικού πρωταθλήματος, διαγνώστηκε με ένα ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας που θα τον αφήσει εκτός δράσης για τουλάχιστον 10 μέρες.

Να θυμίσουμε πως ο Φινλανδός και δύο φορές πρωταθλητής του WRC (2022 και 2023), άφησε πίσω του τον θεσμό που τον ανέδειξε, όχι όμως την συνεργασία του με την Toyota. Έτσι, πλέον ο Rovanpera έχει μετακομίσει μόνιμα στην Ιαπωνία ώστε να αγωνισθεί στο εγχώριο πρωτάθλημα μονοθεσίων Super Formula.

Ο Kalle έκανε το ντεμπούτο του στο ιαπωνικό πρωτάθλημα την Τετάρτη, την πρώτη ημέρα των τριήμερων δοκιμών, ολοκληρώνοντας 32 γύρους στην πρωινή περίοδο, πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου #8 της KCMG.

Ωστόσο, ο Rovanpera δεν έτρεξε καθόλου το απόγευμα λόγω ασθένειας, έχοντας σύμφωνα με πληροφορίες παραπονεθεί για δυσφορία στα τελικά στάδια της πρώτης περιόδου. Το βράδυ της ίδιας μέρας, ο Rovanpera αποκάλυψε στο Instagram ότι θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της εβδομάδας λόγω ιατρικών οδηγιών.

Ο Φινλανδός έγραψε: «Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος, εμφάνισα συμπτώματα καλοήθους παροξυσμικού ιλίγγου θέσης, ο οποίος επηρεάζει την ισορροπία και την όραση μέσω του εσωτερικού του αυτιού. Ο γιατρός μου απαγόρευσε να οδηγήσω αυτή την εβδομάδα. Είμαι πραγματικά απογοητευμένος, καθώς δεν είχαμε καμία ευκαιρία να κάνουμε κάποια σωστή οδήγηση εκτός από το αεροδυναμικό μας τεστ».

Η επόμενη ευκαιρία του Rovanpera να οδηγήσει το KCMG Dallara-Toyota θα έρθει στις δοκιμές πριν από την σεζόν τον επόμενο Φεβρουάριο στη Suzuka.

Πριν από αυτό, θα αγωνιστεί στο Πρωτάθλημα Formula Regional Oceania με την Hitech, η οποία υποστηρίζει τις δραστηριότητές του στην Ιαπωνία μέσω μηχανολογικής συνεργασίας με την KCMG.

Επίσης, η πρώτη μέρα του πρώην οδηγού της Alpine στη Formula 1 Jack Doohan στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου Super Formula, έληξε με ένα ατύχημα στην απογευματινή περίοδο. Να θυμίσουμε πως ο Doohan αγωνίστηκε στη Suzuka νωρίτερα φέτος στη F1 πριν χάσει τη θέση του στην Alpine από τον Franco Colapinto μετά από έξι αγώνες.