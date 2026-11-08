Αυτό το Qualifying που έγινε στη Βραζιλία ήταν από τα πιο επεισοδιακά στην ιστορία της F1. Η καταρρακτώδης βροχή, οι διαδοχικές κόκκινες σημαίες και οι ηχηρές ποινές συνέθεσαν το σκηνικό του απόλυτου θρίλερ στο Sao Paulo.

Οι κατατακτήριες δοκιμές ήταν μια δοκιμασία νεύρων, αντοχής και στρατηγικής, με τον Lando Norris – έστω χωρίς να ολοκληρωθούν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά- να αναδεικνύεται απόλυτος κυρίαρχος μέσα στο χάος και να κατακτά μια παλικαρίσια pole position.

Οι μετεωρολόγοι είχαν ανακοινώσει με έκτακτο δελτίο ότι στις κατακτήτριες δοκιμές θα έχει δυνατή βροχή.

Μόλις τρία λεπτά μετά την έναρξη του Q1, οι ουρανοί άνοιξαν και ο διευθυντής αγώνα αναγκάστηκε να διακόψει τη διαδικασία με κόκκινη σημαία. Η επικίνδυνη συσσώρευση νερού, ειδικά στο σύμπλεγμα των στροφών 2, 3 και 4, δημιουργούσε τεράστιο κίνδυνο aquaplaning. Χρειάστηκε η παρέμβαση του Safety Car και 83 λεπτά αγωνιώδους αναμονής για τους πιλότους, τους μηχανικούς των ομάδων αλλά και τους θεατές.

Η πίστα θύμιζε παγοδρόμιο. Ωστόσο τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά έπρεπε με κάποιον τρόπο να γίνουν για να έχουμε Pole Position. Κανένας πιλότος δεν ρίσκαρε και έτσι κανένας δεν μπορούσε να κινηθεί οριακά αφού η πίστα με τα λιμνάζοντα νερά ήταν μια παγίδα.

Αυτές οι κατατακτήριες δοκιμές διήρκεσαν σε χρόνο περισσότερο από όσο διαρκεί ένας αγώνας. Τελικά ο Lando Norris της McLaren έδειξε την κλάση του στη πίστα – λίμνη και “κλείδωσε” τον ταχύτερο χρόνο. Ο George Russell της Mercedes τερμάτισε στη 2η θέση, ωστόσο έχει χρεωθεί ποινή 5 θέσεων στο grid. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο teammate του, ο εντυπωσιακός φέτος Andrea Kimi Antonelli που κατετάγη 3ος, έχει την ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Στην 4η θέση ακολούθησε ο Charles Leclerc.

Η σειρά τερματισμού μετά την ολοκλήρωση του Qualifying. Οι οδηγοί εγκατέλειψαν τις προσπάθειες στο Q3 λόγω βροχής και η καρό σημαία βγήκε όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος αλλά χωρίς να υπάρχουν αυτοκίνητα.

Η Pirelli έχει επιλέξει για σήμερα την C3 ως σκληρή γόμα, την C4 ως μέση γόμα και την C5 ως μαλακή γόμα.

Ας δούμε ποιοι οδηγοί τιμωρήθηκαν λόγω υπερβάσεων στο όριο αλλαγών σε εξαρτήματα των μονάδων ισχύος δεν θα ξεκινήσουν από τη θέση με βάση το χρόνο που έκαναν:

Max Verstappen: Έλαβε ποινή 30 θέσεων εξαιτίας αλλαγής κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE), υπερσυμπιεστή (turbo) και συστήματος εξάτμισης. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση.

Lewis Hamilton: Θα εκκινήσει από το πίσω μέρος του grid λόγω εκτεταμένων αλλαγών στη μονάδα ισχύος.

Charles Leclerc: Δέχθηκε επίσης ποινή 10 θέσεων στο grid λόγω τοποθέτησης νέου κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Sergio Perez: Ο πιλότος της Cadillac δέχθηκε ποινή 30 θέσεων γιατί του τοποθετήθηκε καινούργιος κινητήρας εσωτερικής καύσης, υπερσυμπιεστή και MGU-K.

Georges Russell: Έχει ποινή 5 θέσεων στο grid λόγω χρησιμοποίησης νέου κινητήρα.

Ο μεγάλος κερδισμένος της ημέρας φαίνεται πως είναι ο εντυπωσιακός φέτος Andrea Kimi Antonelli, ο οποίος κατετάγη 3ος και θα ξεκινήσει από την 2η σειρά.

Ο Max Verstappen έζησε ένα πραγματικό δράμα. Αν και κυρίαρχος στο FP3, το qualifying εξελίχθηκε σε εφιάλτη, αφήνοντάς τον εκτός της μάχης για την κορυφή, έχοντας παράλληλα να διαχειριστεί και ποινές που τον ρίχνουν πιο πίσω στην εκκίνηση.

Η μέρα δεν ήταν καλή ούτε για τους τοπικούς ήρωες. Το βραζιλιάνικο δίδυμο αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, με τον Gabriel Bortoleto να έχει έξοδο στο Q1 καταστρέφοντας την πίσω αεροτομή του (αν και συνέχισε), και τον Rafael Camara να προκάλεσε μια δεύτερη κόκκινη σημαία μετά από έξοδο.

Έτοιμη για τον παγκόσμιο τίτλο των κατασκευαστών η Mercedes

Η Mercedes βρίσκεται μία ανάσα από την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών. Έχει 630 βαθμούς, η Ferrari 504 βαθμούς και η Red Bull Racing McLaren 380. Η McLaren είναι αρκετά πίσω (371 βαθμούς).

Η γερμανική ομάδα έχει «χτίσει» μια διαφορά 126 βαθμούς έναντι της ιταλικής ομάδας. Χρειάζεται μόλις τρεις περισσότερους βαθμούς από τη Ferrari. Αν στη Βραζιλία η συνολική διαφορά φτάσει τους 129 βαθμούς, το πρωτάθλημα κρίνεται οριστικά, καθώς η Mercedes υπερτερεί σε περίπτωση ισοβαθμίας χάρη στις περισσότερες νίκες της

Το 20ο Grand Prix της F1 θα πραγματοποιηθεί σήμερα (8 Νοεμβρίου) , στις 19:00 στην πίστα Autódromo José Carlos Pace, γνωστό ως Ιντερλάγκος.

Ο Antenna ανακοίνωσε ότι ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας τόσο από το συνδρομητικό κανάλι Ant1+ όσο και από το ελεύθερο κανάλι. Τον αγώνα θα μεταδώσει επίσης σε απευθείας σύνδεση το συνδρομητικό κανάλι F1 TV Pro.

Η εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 18:00, μία ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα, θα είναι όπως πάντα, γεμάτη αποκλειστικότητες. Θα παρακολουθήσουμε μία συνέντευξη, αλλά και ένα αφιέρωμα στο νέο Παγκόσμιο Πρωταθλητή, K. Antonelli. Ακόμα, ο αναπληρωτής διευθυντής της Mercedes-AMG, Μπράντλει Λορντ, μιλάει στον Πάνο Σεϊτανίδη για τον ταλαντούχο οδηγό και την άνοδό του προς την κορυφή, αλλά και την επιστροφή της γερμανικής ομάδας στις επιτυχίες. Ο Ε. Ocon , που έχασε τη θέση του στη Haas, αποκαλύπτει στην κάμερα του ΑΝΤ1 τον επόμενο στόχο της καριέρας του, ενώ ο επίσημος χρονομέτρης της F1, Βασίλης Πασαλής, μάς εξηγεί τις ιδιαιτερότητες του αθέατου ρόλου του.

Ο L. Hamilton μιλάει στον Πάνο Σεϊτανίδη για το εντυπωσιακό Lucas Museum και τον ρόλο του στα εγκαίνιά του, ενώ ο F. Colapido μιλάει για το όνειρο επιστροφής της F1 στην Αργεντινή.Καλεσμένοι στο στούντιο, θα είναι ο παρουσιαστής και ηθοποιός Κώστας Φραγκολιάς, αλλά και ο οδηγός αγώνων, Δημήτρης Παπαναστασίου. Στην παρουσίαση της εκπομπής και στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης, Κώστας Λεώνης και Γιώργος Ανανίδας,