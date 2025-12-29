Η επιστροφή του Τουρκικού GP στο ημερολόγιο της Formula 1 κερδίζει έδαφος, αφότου αποκαλύφθηκε ότι η Liberty Media προσέφερε στην τουρκική κυβέρνηση, μια νέα πενταετή συμφωνία.

Η συγκεκριμένη πίστα με την ονομασία Istanbul Park Circuit, βρίσκεται στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, σχεδιάστηκε από τον Hermann Tilke και έκανε το ντεμπούτο της στην F1 το 2005. Το εναρκτήριο Τουρκικό GP προσέλκυσε 100.000 θεατές την ημέρα του αγώνα, αλλά καθώς η F1 συνέχιζε να επιστρέφει, η προσέλευση μειώθηκε, κοστίζοντας στον διοργανωτή εκατομμύρια. Τελικά, μετά το GP του 2011, το οποίο προσέλκυσε μόνο 25.000 άτομα, ο αγώνας αφαιρέθηκε από το καλεντάρι για το 2012 και δεν επέστρεψε (έκτακτα) μέχρι τη σεζόν του 2020 λόγω Covid-19.

Οι περισσότερες ακυρώσεις αγώνων το 2021 χάρισαν στην Τουρκία έναν δεύτερο αγώνα αντικατάστασης, αυτή τη φορά μπροστά σε ένα πλήθος 190.000 θεατών που παρακολούθησαν τον Φινλανδό Βάλτερι Μπότας να παίρνει την τελευταία του νίκη για τη Mercedes. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει εμφανιστεί στο καλεντάρι έκτοτε, η Τουρκία παραμένει ισχυρός υποψήφιος για επιστροφή και έχει μάλιστα προσφερθεί να φιλοξενήσει έναν αγώνα αντικατάστασης, εάν χρειαστεί.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η Liberty Media πρόσφερε πριν λίγες ημέρες, πενταετές συμβόλαιο στους ιδιοκτήτες της πίστας, με την προϋπόθεση ότι θα έκαναν αναβαθμίσεις στην πίστα. Το αίτημα έχει θέσει σε κάποια προβλήματα τους διοργανωτές, καθώς θα χρειαστούν αρκετή κυβερνητική υποστήριξη-χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν τις απαραίτητες βελτιώσεις.

Η Ευρώπη δεν χορταίνει Formula 1

Τον Δεκέμβριο, η Πορτογαλία επιβεβαίωσε ότι θα επιστρέψει στο καλεντάρι για το 2027 και το 2028, με την πορτογαλική κυβέρνηση να πιέζει για επέκταση της διετούς συμφωνίας τους. Εν τω μεταξύ, η Βαρκελώνη αγωνίζεται για τη θέση της στο πρόγραμμα αγώνων και έχει συμφωνία να φιλοξενεί έναν αγώνα κάθε δύο χρόνια. Μεταξύ των τρεχουσών ευρωπαϊκών πιστών που δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την εξασφάλιση συμφωνίας είναι το Red Bull Ring, έδρα του Αυστριακού GP, το οποίο θα παραμείνει στο ημερολόγιο μέχρι το 2041. Άλλα ευρωπαϊκά GP με μακροχρόνια συμβόλαια περιλαμβάνουν το Μονακό το οποίο λήγει το 2035, και το Σίλβερστοουν, το οποίο λήγει το 2034. Άλλη μία ευρωπαϊκή πίστα με μακροπρόθεσμη συμφωνία είναι το Madring, το οποίο θα φιλοξενεί το Ισπανικό GP μέχρι το 2035. Το Madring θα τοποθετηθεί γύρω από το Εκθεσιακό Κέντρο IFEMA στην περιοχή Barajas της ισπανικής πρωτεύουσας, με τις κατασκευαστικές εργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τέλος, την κατασκευή πίστας έχει ξεκινήσει και η Αλβανία – Δείτε το θέμα ΕΔΩ.