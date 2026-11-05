Η Cadillac μπήκε στη Formula 1 με μεγάλες φιλοδοξίες, επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων και τη στήριξη της General Motors. Ωστόσο, πριν καν ολοκληρώσει την πρώτη της σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού, το μέλλον της ομάδας φαίνεται να φέρνει νέο ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sportico, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Mark Walter εξετάζει την πώληση του ελέγχου που διαθέτει στην Cadillac F1, με την τιμή που φέρεται να ζητά να φτάνει τουλάχιστον τα 3 δισ. δολάρια. Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις 5 Νοεμβρίου, όταν η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι η Fenway Sports Group (FSG), ο όμιλος που έχει στην ιδιοκτησία του μεταξύ άλλων τη Liverpool και τους Boston Red Sox, βρίσκεται σε συζητήσεις με την TWG Global για την αγορά μέρους του ποσοστού της στην ομάδα.

Η ιδιοκτήτρια της Liverpool θέλει να μπει στην Cadillac;

Η Fenway Sports Group, εκτός από τη Liverpool και την ομάδα μπέιζμπολ των Boston Red Sox, διαθέτει συμμετοχές και σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες, ενώ έχει παρουσία και στο NASCAR. Η πιθανή είσοδός της στην Cadillac F1 θα αποτελούσε μια ακόμη σημαντική κίνηση στο χαρτοφυλάκιό της, αυτή τη φορά στον χώρο της Formula 1. Το Sportico είχε αναφέρει νωρίτερα ότι τουλάχιστον επτά υποψήφιοι αγοραστές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση συμφωνίας.

Γιατί ο Mark Walter εξετάζει την πώληση;

Το τελευταίο διάστημα, ο Αμερικανός επιχειρηματίας έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στις συμμετοχές του. Πούλησε το πλειοψηφικό του ποσοστό στους Los Angeles Lakers, με τη συμφωνία να αποτιμά την ομάδα του NBA στα 12,5 δισ. δολάρια, ενώ αποχώρησε επίσης από τη συμμετοχή του στην Chelsea FC. Παράλληλα, υπάρχουν δημοσιεύματα ότι εξετάζεται και η πώληση των Los Angeles Sparks, ομάδας του WNBA.

Πάνω από 1,4 δισ. δολάρια για να μπει στη Formula 1

Η δημιουργία της Cadillac F1 δεν ήταν μια φθηνή υπόθεση. Για να εξασφαλίσουν την είσοδο της ενδέκατης ομάδας στο πρωτάθλημα, η TWG και η General Motors κατέβαλαν το προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης προς τις υπόλοιπες ομάδες, γνωστό ως anti-dilution fee, ύψους περίπου 450 εκατ. δολαρίων. Σε αυτό προστέθηκαν επενδύσεις τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία της αγωνιστικής δομής, τις εγκαταστάσεις, την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό. Παρά το τεράστιο αρχικό κόστος, η ομάδα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα βήματα της αγωνιστικής της πορείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι απώλειες για την πρώτη χρονιά λειτουργίας της εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου τα 400 εκατ. δολάρια, κυρίως λόγω των υψηλών εξόδων εκκίνησης.