Έπειτα από εννέα ολόκληρα χρόνια απουσίας από τους αγώνες της F1, η Διεθνής Πίστα της Σεπάνγκ ανοίγει ξανά τις πύλες της, έτοιμη να υποδεχτεί την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ένα σιρκουί συνώνυμο με τον εξαντλητικό καύσωνα, την τροπική υγρασία, τις απρόβλεπτες καταιγίδες και τις στρατηγικές προκλήσεις, ετοιμάζεται να δοκιμάσει ξανά τα όρια οδηγών και μονοθεσίων.

Η ιδέα για τη Διεθνή Πίστα της Σεπάνγκ γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της ραγδαίας ανάπτυξης της Μαλαισίας τη δεκαετία του 1990, όταν ο τότε Πρωθυπουργός Δρ. Μαχαθίρ Μοχάμαντ θέλησε να δημιουργήσει μια εγκατάσταση μηχανοκίνητου αθλητισμού παγκόσμιας κλάσης, ως μέρος της πορείας της χώρας προς την εκβιομηχάνιση.

Ο στόχος του υλοποιήθηκε. Και φτάσαμε στο 2026. Έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας, η Διεθνής Πίστα της Σεπάνγκ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει και πάλι Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1. Το Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο δεν διεξήχθη τον Απρίλιο, θα γίνει στη Μαλαισιανή πίστα.

Για ομάδες και οδηγούς θα αποτελέσει μια σημαντική πρόκληση, καθώς ο τελευταίος αγώνας στη Σεπάνγκ πραγματοποιήθηκε το 2017, όταν τόσο τα μονοθέσια όσο και τα ελαστικά διέφεραν αισθητά από τα σημερινά.

Η πίστα, που βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από την Κουάλα Λουμπούρ, έχει μήκος 5.543 μέτρα και συνδυάζει μεγάλες ευθείες με μια αλληλουχία γρήγορων καμπών, οι οποίες συγκεντρώνονται κυρίως στο μεσαίο τομέα.

Πρόκειται για μια διαδρομή που ασκεί μέτρια επίπεδα ενεργειακών φορτίων στα ελαστικά, εντάσσοντάς την σε ένα εύρος καταπόνησης αντίστοιχο με εκείνο του Σπα και της Σαγκάης. Οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και οδοστρώματος θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα στη διαχείριση των ελαστικών, καθιστώντας τη θερμική καταπόνηση (thermal degradation) μία από τις κρισιμότερες μεταβλητές του τριημέρου.

Πρώτος αγώνας έγινε το 1999. Οι αγωνιζόμενοι την Κυριακή θα κάνουν 56 γύρους και θα καλύψουν 350.417km. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Sebastien Vettel με χρόνο 1.34.080 έκανε το απόλυτο ρεκόρ πίστας.

Κανονικά στο καλεντάρι της F1 ήταν προγραμματισμένος ο αγώνας στο Μπαχρέιν. Όμως λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή οι οργανωτές του GP στο Μπαχρέιν προχώρησαν σε μία απρόσμενη συμφωνία. Μετέφεραν τον αγώνα στην Μαλαισία, στην εμβληματική πίστα της Σεπάνγκ (PETRONAS Sepang International Circuit).

Η Pirelli επέλεξε τις γόμες C2, C3 και C4, οι οποίες ορίζονται αντίστοιχα ως σκληρή γόμα, μέση γόμα και μαλακή γόμα. Η επιλογή αυτή είναι ελαφρώς πιο επιθετική σε σύγκριση με την πιο σκληρή τριάδα γομών, που θα αποτελούσε την πιο συντηρητική προσέγγιση με βάση τα χαρακτηριστικά της πίστας.

Στόχος είναι να δοθεί στις ομάδες μεγαλύτερη στρατηγική ευελιξία και να διαμορφωθούν συνθήκες υπό τις οποίες θα μειωθεί η διαφορά χρόνου ανάμεσα σε στρατηγικές ενός και δύο pit stop.

Η Σεπάνγκ διαθέτει σχετικά τραχύ οδόστρωμα, με επίπεδο τραχύτητας συγκρίσιμο με εκείνο του Μπαχρέιν, διατηρώντας ωστόσο τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα. Τα επίπεδα πρόσφυσης αναμένεται να είναι χαμηλά την Παρασκευή, αλλά θα βελτιώνονται προοδευτικά όσο «στρώνεται» η πίστα κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Μία από τις κύριες προκλήσεις για τις ομάδες θα είναι η θερμική διαχείριση και στους δύο άξονες του μονοθεσίου. Η πίστα έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις τα τελευταία χρόνια. Το 2023 ασφαλτοστρώθηκε εκ νέου το τμήμα μεταξύ των Στροφών 6 και 12, ενώ επιπλέον εργασίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή γύρω από τη Στροφή 9. Παρ’ όλα αυτά, τα συνολικά χαρακτηριστικά του τάπητα, όπως αξιολογήθηκαν από τους μηχανικούς της Pirelli μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, παραμένουν πολύ παρόμοια με εκείνα που καταγράφηκαν το 2017.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, εκτελέστηκαν συμπληρωματικές εργασίες εξομάλυνσης της επιφάνειας για την εξάλειψη των ανωμαλιών της ασφάλτου, παράλληλα με εργασίες καθαρισμού με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών της πίστας ενόψει του αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Ποιο όμως είναι το κακό με τον αγώνα στην Μαλαισία. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν ιστορικό προορισμό, καμία ομάδα δεν διαθέτει πραγματικά ουσιαστικά σημεία αναφοράς σχετικά με τη σημερινή γενιά μονοθεσίων της Formula 1. Οι ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες με την έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων.

Αυτό σημαίνει ότι σήμερα, οι ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής θα είναι κρισιμότερες από ό,τι συνήθως. Τόσο για τους οδηγούς ( θα πρέπει να εξοικειωθούν με μια πίστα που πολλοί γνωρίζουν μόνο από τον προσομοιωτή) όσο και για τις ομάδες ( θα πρέπει να βρουν γρήγορα το σωστό ζύγισμα του μονοθεσίου και να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά των ελαστικών).

Παράλληλα με τα πολυάριθμα τεχνικά ερωτηματικά, οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προσθέσουν ένα ακόμη επίπεδο δυσκολίας. Οι απογευματινές καταιγίδες αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στην περιοχή στις αρχές Οκτωβρίου και μπορούν να επηρεάσουν οποιαδήποτε περίοδο δοκιμών ή αγώνα μέσα στο τριήμερο.

Η έντονη ζέστη, η υψηλή υγρασία και οι αιφνίδιες νεροποντές υπήρξαν διαχρονικά από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά του Grand Prix Μαλαισίας κατά τα χρόνια που αποτελούσε σταθερό σταθμό στο καλεντάρι της Formula 1. Οι τροπικές μπόρες των απογευματινών ωρών μπορούν μέσα σε δευτερόλεπτα να μετατρέψουν ένα στεγνό οδόστρωμα σε πίστα γεμάτη λιμνάζοντα νερά.

Η μετάβαση από το φθινοπωρινό Αζερμπαϊτζάν στις τροπικές συνθήκες της πολιτείας Σελανγκόρ αποτελεί πρόκληση για ανθρώπους και μηχανές. Στη Σεπάνγκ, ο υδράργυρος ξεπερνά σταθερά τους 33–35°C, όμως ο πραγματικός εχθρός είναι η σχετική υγρασία, η οποία αγγίζει συχνά το 80% με 90%. Μέσα στο κόκπιτ ενός σύγχρονου μονοθεσίου, η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 50°C. Οι οδηγοί καλούνται να αντέξουν απώλεια σωματικών υγρών που φτάνει τα 3 με 4 κιλά κατά τη διάρκεια των 56 γύρων.

Η σωματική κόπωση και η διατήρηση της απόλυτης συγκέντρωσης σε διαδοχικά φρεναρίσματα και καμπές υψηλών G αποτελούν καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

2/10 F1 FP1 07:30 ANT1+

2/10 F1 FP2 11:00 ANT1+

3/10 F1 FP3 07:30 ANT1+

3/10 F1 Qualifying 11:00 ANT1+

3/10 F1 Formula 1 Show 09:00 ANT1, ANT1+

3/10 F1 Race 10:00 ANT1, ANT1+

3/10 F1 Post Race Με τη λήξη του αγώνα ANT1+

«Formula 1 Show» σε ΑΝΤ1 & ΑΝΤ1+ και «Formula 1 Stories» αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

Τα ελεύθερα και χρονομετρημένα δοκιμαστικά καθώς επίσης και ο αγώνας της Κυριακής θα μεταδοθούν Live από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro. Την Κυριακή τον αγώνα θα μεταδώσει ετεροχρονισμένα και το ελεύθερο κανάλι του Ant1.