Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημάδεψε την τελευταία ημέρα των δοκιμών εξέλιξης των νέων μονοθεσίων Gen4 της Formula E. Στην πίστα Jarama, λίγο έξω από τη Μαδρίτη, το μονοθέσιο του Taylor Barnard πήρε φωτιά και ακολούθησε ισχυρή έκρηξη, με τις εικόνες από το σημείο να προκαλούν σοκ. Ο 22χρονος Βρετανός οδηγός στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς κατάφερε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο χωρίς βοήθεια, πριν αυτό τυλιχθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Η φωτιά ξεκίνησε λίγο πριν από το τέλος των δοκιμών

Το συμβάν σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, περίπου μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της τελευταίας ημέρας των δοκιμών. Το μονοθέσιο του Barnard, παρουσίασε πρόβλημα και ακινητοποιήθηκε στο τελευταίο τμήμα της πίστας. Λίγο αργότερα άρχισε να βγαίνει καπνός και η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ακολούθησε έκρηξη που συνοδεύτηκε από ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού.

Η Διεύθυνση Αγώνα έβγαλε αμέσως κόκκινη σημαία, διακόπτοντας τη διαδικασία. Οι οδηγοί έλαβαν εντολή να σταματήσουν στην πίστα, ενώ στη συνέχεια ορισμένοι χρειάστηκε να επιστρέψουν στα pits κινούμενοι ακόμη και αντίθετα από την κανονική φορά της διαδρομής, ακολουθώντας τις οδηγίες των υπευθύνων ασφαλείας. Η κατάσταση κρίθηκε αρκετά σοβαρή ώστε οι διοργανωτές να αποφασίσουν ότι οι δοκιμές δεν θα συνεχιστούν. Έτσι, η τελευταία ημέρα του προγράμματος ολοκληρώθηκε περίπου μία ώρα νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Τι γνωρίζουμε για τα αίτια

El coche de Taylord Barnard ha estallado de golpe y se ha prendido fuego totalmente. El piloto está BIEN y ha vuelto al paddock a pie. https://t.co/AR0IQudoJP — Daniel Atán Romar (@datanromar) November 20, 2026



Το μεγάλο ερώτημα πλέον αφορά την αιτία της πυρκαγιάς και της έκρηξης. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για πιθανή αστοχία της μπαταρίας, καθώς το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζονται μετά το συμβάν. Ωστόσο, υπάρχουν και αναφορές που εξετάζουν το ενδεχόμενο προβλήματος στο inverter, δηλαδή στον μετατροπέα ισχύος που διαχειρίζεται τη μετατροπή του ηλεκτρικού ρεύματος και τη λειτουργία του συστήματος κίνησης. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα καμία από τις δύο εκδοχές. Η FIA και η Formula E εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και γνωστοποίησαν ότι θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.