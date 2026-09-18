Όλοι στην ομάδα της TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team γνώριζαν ότι μετά τον αγώνα στη Χιλή θα κατακτούσαν τον 6ο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο.

Οι διαφορές που είχαν με την ομάδα της Hyundai και της Ford ήταν τεράστιες. Η κορεάτικη ομάδα ήταν 204 βαθμούς πίσω και δεν είχε καμία ελπίδα να απειλήσει την Toyota ενώ η Ford me 462 βαθμούς διαφορά ήταν εκτός συναγωνισμού.

Στη Χιλή με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Oliver Solberg, η Toyota εξασφάλισε τον έκτο της συνεχόμενο τίτλο κατασκευαστών. Η νίκη αυτή έχει ιστορική σημασία, καθώς η ομάδα γιορτάζει πλέον τον 10ο συνολικά τίτλο της, ισοφαρίζοντας το απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ του θεσμού που μέχρι σήμερα κατείχε η αγωνιστική ομάδα της Lancia.

Το 2027 λογικά η Toyota θα επιχειρήσει έναν ακόμη τίτλο για να περάσει το ιστορικό ρεκόρ της ιταλικής αγωνιστικής ομάδας. Το ρεκόρ με τους 10 παγκόσμιους τίτλους η Lancia το έκανε μεταξύ 1987 και 1992. Και τότε η Lancia είχε κατακτήσει 6 συνεχόμενους τίτλους.

Φέτος η ομάδα της Toyota με το GR YARIS Rally1, από τους 12 αγώνες στο WRC κέρδισε τους 11 ενώ στη Χιλή πέτυχε για 8η φορά το 1-2 στο βάθρο των νικητών.

Στη Χιλή τη νίκη τους πανηγύρισαν οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson. Οι Σουηδοί πέτυχαν την 2η νίκη τους φέτος. Την πρώτη φορά που κέρδισαν αγώνα ήταν στον Μόντε Κάρλο.

Ο νεαρός Σουηδός οδηγός διέπρεψε σε βρεγμένες και λασπωμένες συνθήκες στις πρώτες ειδικές διαδρομές το πρωί της Παρασκευής, δημιουργώντας ένα αρχικό προβάδισμα έναντι του Elfyn Evans, το οποίο στη συνέχεια επέκτεινε σταδιακά με έξυπνη οδήγηση σε πιο στεγνές και πιο σκληρές ειδικές διαδρομές. Ο Solberg τελικά εξασφάλισε τη νίκη με 16,6 δευτερόλεπτα διαφορά, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στην Power Stage που τερμάτισε τον αγώνα.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Evans και ο συνοδηγός του Scott Martin εκμεταλλεύτηκαν επίσης τον βροχερό καιρό στην αρχή του αγώνα, ο οποίος ακύρωσε το μειονέκτημα που είχαν αντιμετωπίσει σε στεγνούς χωματόδρομους στα πρόσφατα ράλι. Αφού αντιστάθηκε στον επιτιθέμενο Sébastien Ogier για να διατηρήσει τη δεύτερη θέση το Σάββατο το βράδυ, ο Evans ξεκίνησε δυναμικά την τελευταία ημέρα με μια νίκη σε ειδική διαδρομή και ηγούνταν της κατάταξης Super Sunday μέχρι να ανατραπούν όλα στην προτελευταία ειδική διαδρομή, όπου σταμάτησε για να αλλάξει ένα ελαστικό και έχασε δύο λεπτά, πέφτοντας στην πέμπτη θέση.

Τα ρεκόρ του Ogier

Στο ράλι όπου ο Ogier ισοφάρισε το ρεκόρ συμμετοχών όλων των εποχών, του επικεφαλής της ομάδας του, Jari-Matti Latvala με 213 συμμετοχές στο WRC, ισοφάρισε επίσης το ρεκόρ του Sébastien Loeb, με 120 θέσεις στο βάθρο. Έκτοι μετά την πρώτη ειδική της Παρασκευής το πρωί, ο Ogier και ο συνοδηγός του Vincent Landais αντέδρασαν δυναμικά στη συνέχεια για να τερματίσουν δεύτεροι στην γενική κατάταξη και να ξεπεράσουν στην κατάταξη του Super Sunday τον Solberg με 3,8 δευτερόλεπτα διαφορά.

Ο Evans ανέκαμψε από την καθυστέρησή του στην προτελευταία ειδική διαδρομή και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην Power Stage, μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Solberg και 0,1 δευτερόλεπτα μπροστά από τον πλησιέστερο αντίπαλό του στο πρωτάθλημα, Sami Pajari, ο οποίος είδε το πρωτοφανές σερί του με τρεις συνεχόμενες νίκες να φτάνει στο τέλος του. Παρόλα αυτά μαζί με τον συνοδηγό του Marko Salminen εξασφάλισαν την τέταρτη θέση.

Ο Evans συνεχίζει να προηγείται στο πρωτάθλημα οδηγών με 17 βαθμούς διαφορά από τον Pajari και 21 από τον Solberg, με δύο γύρους να απομένουν στο αγωνιστικό ημερολόγιο.

Αφού κόλλησε στην άκρη του δρόμου από μικροέξοδο στην εναρκτήρια ειδική της Παρασκευής, ο Takamoto Katsuta μαζί με τον συνοδηγό του James Fulton επανεκκίνησε το Σάββατο και σημείωσε κορυφαίους χρόνους στην πρώτη εξάδα, παρά το γεγονός ότι ξεκίναγε πρώτος καθαρίζοντας τους χωματόδρομους.

Τι ακολουθεί;

Το Ράλι Ιταλίας Σαρδηνίας θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου, η διοργάνωση του οποίου μεταβαίνει σε φθινοπωρινή ημερομηνία για πρώτη φορά από το 2020. Η απαιτητική διοργάνωση στο νησί περιλαμβάνει γρήγορες αλλά στενές χωμάτινες ειδικές διαδρομές και βραχώδη, τραχιά επιφάνεια.

Μετά τον τερματισμό του αγώνα ο Akio Toyoda, Πρόεδρος TGR-WRT, δήλωσε:

«Oliver, Elliott, συγχαρητήρια για τη νίκη σας! Αυτή τη σεζόν, ο Takamoto κέρδισε δύο συνεχόμενους αγώνες ράλι στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, και στη συνέχεια τόσο ο Elfyn όσο και ο Seb κατέκτησαν τις δεύτερες νίκες τους στη σεζόν. Ο Sami μάλιστα ακολούθησε ένα σερί τριών συνεχόμενων νικών. Από τη νίκη τους στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν, οι Oliver και Elliott δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και φαντάζομαι ότι δεν ήταν μια εύκολη σεζόν για αυτούς. Γι’ αυτό είμαι πραγματικά χαρούμενος που κατάφεραν επιτέλους να εξασφαλίσουν τη δεύτερη νίκη τους στη χρονιά στη Χιλή.

Και χάρη σε αυτή τη νίκη, το πρωτάθλημα κατασκευαστών έχει πλέον εξασφαλιστεί για την ομάδα TOYOTA GAZOO Racing World Rally! Συγχαρητήρια στον Jari-Matti, τον Juha και κάθε μέλος της ομάδας. Σας ευχαριστούμε όλους για τις απίστευτες προσπάθειές σας.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στους οπαδούς μας που συνεχίζουν να μας υποστηρίζουν και σε όλους τους συνεργάτες μας που αγωνίζονται στο πλευρό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλά να περιμένουμε αυτή τη σεζόν. Η μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών παραμένει απίστευτα έντονη και θεωρητικά και οι πέντε οδηγοί της ομάδας μας έχουν ακόμα πιθανότητες να αναδειχθούν πρωταθλητές.

Είμαστε μια ομάδα που πιστεύει στο να επιτρέπει στους οδηγούς μας να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις και να αποφασίζουν για το αποτέλεσμα στις ειδικές διαδρομές. Προς όλους στην ομάδα, για τους δύο εναπομείναντες αγώνες, παρακαλούμε να συνεχίσετε να παρέχετε στους οδηγούς αυτοκίνητα που τους επιτρέπουν να πιέζουν στο απόλυτο όριο με αυτοπεποίθηση. Για τους δύο τελευταίους γύρους, καλή τύχη στους Elfyn, Sami, Oliver, Seb και Takamoto. Δώστε ό,τι μπορείτε!»

Η δήλωση του Juha Kankkunen (Αναπληρωτή Αρχηγού Ομάδας):

«Είναι ένα φανταστικό συναίσθημα να εξασφαλίζω ένα ακόμη πρωτάθλημα κατασκευαστών με αυτήν την ομάδα. Συμμετείχα σε μερικά από τα πρωταθλήματα της Lancia ως οδηγός και σε μερικούς από τους πρώτους τίτλους που κέρδισε η Toyota, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι και τώρα μέλος αυτής της ομάδας. Η ατμόσφαιρα στην ομάδα και ο τρόπος που όλοι συνεργάζονται είναι φανταστικός, επίσης και με τους οδηγούς μας: όταν βρίσκονται στις ειδικές, παλεύουν σκληρά μεταξύ τους και πιέζουν για τα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά επίσης τα πάνε καλά και βοηθούν ο ένας τον άλλον όπως και την ομάδα. Αυτή η νίκη είναι πολύ καλή για τον Oliver μετά από μια δύσκολη περίοδο. Πάντα ξέραμε ότι το ταλέντο ήταν εκεί και τώρα έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια. Ο Elfyn ήταν πολύ άτυχος στο τέλος μετά από μια πολύ καλή οδήγηση, αλλά θα διατηρήσει το πρωτάθλημα οδηγών ενδιαφέρον με τους Sami και Oliver επίσης να το διεκδικούν επίσης.»

Elfyn Evans (Οδηγός αυτοκινήτου 33)

«Θέλω να δώσω τεράστια συγχαρητήρια σε όλους στην ομάδα και να τους ευχαριστήσω για τις προσπάθειές τους φέτος: είναι προνόμιο να είμαι μέλος αυτής της ομάδας και να έχουμε κερδίσει μαζί αυτούς τους έξι συνεχόμενους τίτλους. Είχαμε έναν αρκετά καλό αγώνα με ένα καλό ξεκίνημα στη βροχή την Παρασκευή και μετά προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε να παλεύουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε, ακόμα κι αν χάσαμε τον Oliver, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά. Tο κλατάρισμα χωρίς προειδοποίηση στην προτελευταία ειδική μας κόστισε πολύ από άποψη βαθμών, αλλά πήραμε ότι μπορούσαμε από την Power Stage και απλά πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Πλέον είναι μια τριμερής μάχη στο πρωτάθλημα.»

Sébastien Ogier (Οδηγός αυτοκινήτου 1)

«Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα: για άλλη μια φορά είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές! Βγάζουμε το καπέλο σε όλους στο εργοστάσιο και σε κάθε μέλος της ομάδας μας, επειδή το να κερδίζεις τόσα χρόνια στη σειρά είναι ένα ξεχωριστό επίτευγμα και ποτέ δεν είναι εύκολο. Κανείς στην ομάδα δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο και προσπαθούμε πάντα να βελτιωνόμαστε, κάτι που είναι η νοοτροπία που προσπαθούσα να έχω πάντα στην καριέρα μου. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη – συγχαρητήρια στον Oliver και τον Elliott που έκαναν εξαιρετική δουλειά – αλλά το να βρισκόμαστε σε ένα ακόμα βάθρο, σημαίνει ότι έχουμε πολλούς λόγους να χαμογελάμε.»

Oliver Solberg (Οδηγός αυτοκινήτου 99)

«Ήταν πάντα το όνειρό μου να οδηγήσω για την Toyota και το να μπορέσω να παίξω έναν μικρό ρόλο για πρώτη φορά στην κατάκτηση ενός τίτλου κατασκευαστών είναι πολύ ξεχωριστό. Είναι επίσης απίστευτο να βρίσκομαι ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ήταν μια σεζόν με σκαμπανεβάσματα για μένα, αλλά η ομάδα πάντα με υποστήριζε και με πίστευε, μαζί με τον Elliott, ο οποίος έκανε καταπληκτική δουλειά, και τα πράγματα πήγαν πολύ καλά στα τελευταία ράλι. Είναι υπέροχο που επιστρέψαμε στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με αυτή την ορμή και στα τελευταία ράλι.»

Takamoto Katsuta (Οδηγός αυτοκινήτου 18)

«Είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας και ενός ακόμη τίτλου κατασκευαστών. Τουλάχιστον στους δύο αγώνες φέτος, όταν η ομάδα με χρειαζόταν για να κερδίσω βαθμούς κατασκευαστών, στη Σουηδία και στην Κροατία, κατάφερα να πετύχω καλά αποτελέσματα, οπότε είμαι περήφανος που νιώθω ότι μπορούσα να συνεισφέρω κι εγώ. Αλλά αυτός ο τίτλος οφείλεται κυρίως στο ότι κάθε άτομο στην ομάδα εργάζεται τόσο σκληρά και πιέζει συνεχώς. Τους ευχαριστώ γι’ αυτό και που με υποστήριξαν στις πιο δύσκολες στιγμές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον James που έκανε καταπληκτική δουλειά, και στον Aaron που μας βοηθούσε επίσης εξ αποστάσεως.»

Sami Pajari (Οδηγός αυτοκινήτου 5)

«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας για εμάς. Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θα θέλαμε και ο ρυθμός δεν ήταν τόσο καλός όσο ελπίζαμε, αλλά την Κυριακή προσπαθήσαμε να μεγιστοποιήσουμε ό,τι μπορούσαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε μερικούς σημαντικούς βαθμούς. Στο τέλος δεν χάσαμε τίποτα επειδή ο Elfyn ήταν άτυχος και η μάχη του πρωταθλήματος γίνεται πραγματικά ενδιαφέρουσα με τον Oliver να κάνει πολύ καλή δουλειά και να σκοράρει πολλούς βαθμούς. Συγχαρητήρια σε όλους στην ομάδα που εξασφάλισαν αυτό το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ακόμα κι αν παίρναμε βαθμούς για την TGR-WRT2, είναι ωραίο να είμαι μέρος αυτής της οικογένειας.»

Yuki Yamamoto (Οδηγός WRC Challenge Program GEN2)

«Είχαμε μια δύσκολη αρχή σε αυτό το ράλι με ένα μικρό τετ-α-κε στις λασπώδεις συνθήκες της πρώτης ειδικής, αλλά μετά από αυτό ο ρυθμός μας ήταν καλός και μπορέσαμε να ανέβουμε την κατάταξη. Δυστυχώς, σε ένα γρήγορο, στενό τμήμα βγήκαμε από τον δρόμο. Ευχαριστώ όλους όσους μας φρόντισαν και μας έστειλαν μηνύματα. Είμαι πολύ χαρούμενος που η χειρουργική επέμβαση του Topi πήγε καλά και ότι θα επιστρέψει σπίτι τις επόμενες μέρες. Αυτό ήταν ένα ατυχές τέλος σε αυτό το ταξίδι στη Νότια Αμερική και μπορώ μόνο να ζητήσω συγγνώμη από την ομάδα, να ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξή τους και να επιστρέψω πιο δυνατός.»

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΡΑΛΙ ΧΙΛΗΣ / 12ος γύρος

1 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR YARIS Rally1) 2h57m08.2s

2 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) +16.6s

3 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +33.3s

4 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) +1m33.9s

5 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +2m22.3s

6 Esapekka Lappi/Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1) +5m07.0s

7 Josh McErlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) +7m31.5s

8 Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +9m31.0s

9 Robert Virves/Jakko Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) +10m24.0s

10 Gus Greensmith/Jonas Andersson (Toyota GR Yaris Rally2) +10m58.2s

36 Takamoto Katsuta/James Fulton (Toyota GR YARIS Rally1) +1h02m18.2s

WRC2 class

1 Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 3h06m39.2s

2 Robert Virves/Jakko Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) +53.0s

3 Gus Greensmith/Jonas Andersson (Toyota GR Yaris Rally2) +1m27.2s

4 Taylor Gill/Daniel Brkic (Škoda Fabia RS Rally2) +1m50.2s

5 Jorge Martínez/Rubén García (Škoda Fabia RS Rally2) +4m17.1s

6 Diego Domínguez/Rogelio Peñate (Toyota GR Yaris Rally2) +4m24.2s

Εγκατέλειψαν οι Yuki Yamamoto/Topi Luhtinen (Toyota GR Yaris Rally2)

WRC 2026 – Βαθμολογία Οδηγών μετά τον 12ο γύρο:

1 Elfyn Evans 230 βαθμοί

2 Sami Pajari 213

3 Oliver Solberg 209

4 Sébastien Ogier 171

5 Adrien Fourmaux 167

6 Takamoto Katsuta 160

WRC 2026 – Βαθμολογία Κατασκευαστών μετά τον 12ο γύρο:

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 614 βαθμοί

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 410

3 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 227

4 M-Sport Ford World Rally Team 152