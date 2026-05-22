Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Για τις ανάγκες του Historic Acropolis Rally 2026, δεύτερου γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων, η Ford Car Center θα παρέχει στη διοργάνωση πέντε Ranger. Τα τρία θα εκτελέσουν χρέη πλοηγών οχημάτων.

Είναι η 2η συνεχόμενη χρονιά που η Ford στηρίζει το Historic Acropolis Rally. Φέτος η Ford Car Center θα παρέχει στη διοργάνωση πέντε Ranger, εκ των οποίων τρία θα εκτελέσουν χρέη πλοηγών οχημάτων. Στον εμβληματικό αγώνα Ιστορικών Αυτοκινήτων που ξεκινάει σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 24 Μαΐου διαθέτει ένα Ranger Raptor, δύο Ranger Plug-In Hybrid Wildtrak και δύο diesel Ranger Wildtrak.

Το Historic Acropolis Rally 2026 αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων συγκεντρώνοντας 21 πληρώματα από το εξωτερικό και συνολικά 63 στην κατηγορία Sporting. Ύστερα από συνολικά 13 ειδικές διαδρομές και 162,52 αγωνιστικά χιλιόμετρα, τα πληρώματα που θα ξεκινήσουν τον φετινό αγώνα την Παρασκευή 22 Μαΐου από την περιοχή της Λαμίας θα τερματίσουν την Κυριακή 24 Μαΐου στην Αθήνα με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Περισσότερα για τον αγώνα ΕΔΩ

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει το πανίσχυρο Ranger Raptor, το οποίο θα οδηγεί σε ρόλο τελευταίου πλοηγού ο Λεωνίδας Α. Μανιατόπουλος (LEMAN), γιός του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου που έτρεχε με το ψευδώνυμο “Leonidas”.

Με τους γνώριμους αριθμούς «000», «00» και «0» στις πόρτες τους, τρία από τα πέντε pick-up οχήματα της Ford Pro θα εκτελέσουν χρέη πλοηγών, αναδεικνύοντας για μια ακόμα φορά τις κορυφαίες ικανότητες του pick-up μοντέλου της Ford Pro στις πιο απαιτητικές εκτός δρόμου συνθήκες.