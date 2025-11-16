Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Στις 08.30 ξεκινάει σήμερα Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς σπρίντ για το Κύπελο Ελλάδος. Χθες το απόγευμα 29 πληρώματα πέρασαν από τον Τεχνικό Έλεγχο που έγινε στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή. Ο αγώνας θα γίνει στην Ειδική Διαδρομή «Γούμερο–Κλινδιά», που εντάχθηκε για πρώτη φορά σε αγώνα στο πρωταθληματικό Ολυμπιακό Ράλλυ τον περασμένο Απρίλιο.

Μετά το σημερινό χωμάτινο αγώνα θα αναδειχθούν οι Κυπελλούχοι Ελλάδος της φετινής χρονιάς.

Ο δρόμος για τους θεατές έχει κλείσει από τις 07.00 το πρωί και όποιοι θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα θα πρέπει να φτάσουν στην ειδική ή από «κοπάνες» η με τα πόδια. Αξίζει όμως τον κόπο αφού οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν τρία περάσματα. Ο αγώνας περιλαμβάνει συνολικά 47,31 αγωνιστικά χιλιόμετρα, ενώ το συνολικό μήκος του ανέρχεται σε 185,19 χλμ.

Το πρώτο αγωνιστικό θα αναχωρήσει από το Service Park, το οποίο θα βρίσκεται στο χώρο της Πανήγυρης «Βάραγκα» στις 08:30 και θα πραγματοποιήσει το πρώτο πέρασμα από τη διαδρομή.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο ακόμη διελεύσεις στις 11:21 και στις 13:54 από την Ειδική Διαδρομή «Γούμερο-Κλινδιά», με το πρώτο αγωνιστικό να τερματίζει στο Κέντρο «Νόστος» στις 14:30.

Η απονομή των επάθλων είναι προγραμματισμένη για τις 16:30 στο Κέντρο «Νόστος» στη Νέα Πέρσαινα.

Ο αγώνας διοργανώνεται από το αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ), με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και την υποστήριξη του Δήμου Πύργου. Θεσμικοί υποστηρικτές είναι το Επιμελητήριο Ηλείας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου «Ερμής» και ο ΔΕΠ ΑΕ ΟΤΑ Πύργου.

Όλες οι πληροφορίες για αγωνιζόμενους και θεατές, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΑΟΛΑΠ (www.aolap.gr) και στη σελίδα της ΑΟΛΑΠ στο facebook: www.facebook.com/aolapyrgou

Πληροφορίες από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της ΑΟΛΑΠ