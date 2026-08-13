Σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο, όταν αφήνουμε το γκάζι, το όχημα συνεχίζει να «ρολάρει» για αρκετή απόσταση. Στα ηλεκτρικά όμως συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Όταν ο οδηγός σηκώσει το πόδι από το πεντάλ του γκαζιού, ο ηλεκτροκινητήρας μετατρέπεται ουσιαστικά σε γεννήτρια και αρχίζει να ανακτά ενέργεια, φορτίζοντας ξανά την μπαταρία. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αναγεννητική πέδηση (regenerative braking).

Το αποτέλεσμα είναι ότι το αυτοκίνητο επιβραδύνει αισθητά (ακόμα και να ακινητοποιηθεί πλήρως) χωρίς να χρειάζεται να πατήσει ο οδηγός το φρένο.

Τι είναι το One-Pedal Driving;

Το One-Pedal Driving επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει σχεδόν ολόκληρη την κίνηση του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού. Όσο πιέζει το γκάζι, το αυτοκίνητο επιταχύνει, ενώ όταν το αφήνει, επιβραδύνει έντονα μέσω της αναγεννητικής πέδησης. Σε αρκετά ηλεκτρικά μοντέλα, η επιβράδυνση είναι τόσο ισχυρή ώστε το αυτοκίνητο μπορεί να ακινητοποιηθεί πλήρως χωρίς να χρησιμοποιηθεί καθόλου το φρένο. Στην πράξη, μέσα στην πόλη, πολλοί οδηγοί χρησιμοποιούν το φρένο ελάχιστα, καθώς το αυτοκίνητο επιβραδύνει μόνο με την απελευθέρωση του γκαζιού.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Μικρότερη χρήση του πεντάλ φρένου

Μεγαλύτερη ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση

Λιγότερη φθορά στα τακάκια και τα φρένα

Ξεκούραστη οδήγηση σε αστική κυκλοφορία

Πιο ομαλή διαχείριση της ταχύτητας

Ειδικά μέσα στην πόλη, όπου οι συνεχείς στάσεις και εκκινήσεις είναι καθημερινότητα, το One-Pedal μπορεί να μειώσει σημαντικά την κόπωση του οδηγού.

Υπάρχουν μειονεκτήματα;

Οι οδηγοί που δοκιμάζουν για πρώτη φορά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, συχνά εκπλήσσονται από το πόσο έντονα φρενάρει μόλις αφήσουν το γκάζι. Μετά από λίγες ημέρες όμως οι περισσότεροι συνηθίζουν το σύστημα και αρκετοί δηλώνουν ότι δεν θέλουν να επιστρέψουν στη συμβατική λογική οδήγησης. Η τεχνολογία εκμεταλλεύεται ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των ηλεκτροκινητήρων, μετατρέποντας την ενέργεια που χανόταν στο φρενάρισμα σε πολύτιμα χιλιόμετρα αυτονομίας.